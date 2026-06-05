Sánchez: "Nunca he conocido ni fui informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Nunca las hubiera tolerado"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez asegura no haber conocido ni sido informado de las actividades de Leire Díez y afirma que nunca las habría tolerado. El presidente respalda a Cristina Narbona y Mercedes González, relacionadas en la investigación, y defiende la integridad del PSOE y su Gobierno. Sánchez pide respeto a la Justicia y anuncia que el equipo jurídico del PSOE estudia posibles acciones ante las informaciones conocidas. El presidente apela a la responsabilidad de sus socios parlamentarios para aprobar los Presupuestos de 2027 y descarta un superdomingo electoral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "nunca ha conocido ni se le ha informado de las andanzas de Leire Díez".

"Nunca las hubiera tolerado", ha subrayado desde la localidad de Tivat (Montenegro), donde viajó este viernes para participar en la cumbre UE-Balcanes Occidentales.

"El PSOE es un partido limpio y mi Gobierno es íntegro, la corruptela de unos pocos no va a enmarañar la acción de este Ejecutivo ni la imagen de mi formación", ha señalado el jefe del Ejecutivo a su llegada a la cita comunitaria.

Declaraciones de Pedro Sánchez.

El líder socialista ha vuelto a acusar a la oposición de "marrullera", al tiempo que le ha advertido de que no van a permitir que "utilice las insidias para impugnar a un Gobierno que está llevando a este país a las cotas más altas de los últimos 40 años".

"Hay que diferenciar del debate político que podemos tener con PP y Vox y demostrar con pruebas que esas marrullerías están ocurriendo", ha señalado.

"Yo no hago lo que a mí me hicieron. Una mal llamada Policía patriótica me espió siendo yo líder de la oposición. Esa regeneración llegó cuando hace ocho años se presentó la moción de censura que culminó con el cambio de Gobierno", ha añadido.

El líder socialista ha subrayado que las informaciones que se han conocido estos días "llenan de tristeza e indignación" a los españoles y el "primero" a él mismo.

Apoyo a Narbona y a Mercedes González

Ha mostrado su respaldo a la presidenta del partido, Cristina Narbona, mencionada por los investigadores por haber mantenido contactos con Leire Díez.

También, ha defendido al igual que hizo este viernes el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y también que el PSOE ya dio explicaciones sobre este asunto.

Sobre Mercedes González, la UCO afirma que las pesquisas constatan la existencia de una relación entre la directora de la Guardia Civil y la fontanera "previa" al nombramiento de la primera, que continúa después de acceder al cargo, ya que "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

Para la UCO, existen indicios de que la exmilitante "estaría haciendo llegar" a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando".

Además, Leire Díez habría pretendido el inicio de una "investigación interna" en el seno de la Guardia Civil y "dirigida contra la UCO, previsiblemente, valiéndose de la propia directora", según se lee en el sumario de la causa.

La propia Mercedes González explicó el jueves en un comunicado que en sus dos primeras reuniones no habló con Díez de nada relacionado con la Guardia Civil, y en la tercera la exdirectiva de Correos le propuso la readmisión del comandante Rubén Villalba, implicado en un caso judicial, y ella se negó.

Sánchez ha pedido respeto a la Justicia y ha adelantado que el equipo jurídico del PSOE está estudiando los pasos a dar y las acciones oportunas.

"Reconstruir" los puentes con Junts

Por otro lado, el presidente ha apelado a la "responsabilidad" de todos los socios parlamentarios para sacar adelante los Presupuestos de 2027 y ha afirmado que con el PNV "se ha abierto la puerta al diálogo", mientras que están trabajando para "reconstruir" la relación con Junts.

Sánchez ha defendido que el Gobierno cumplirá con la "obligación constitucional" de presentar unas nuevas cuentas públicas para el próximo ejercicio.

"Nosotros queremos unos Presupuestos que sean más sociales, que cumplan con el rigor fiscal que caracteriza al Gobierno y que continúe la agenda de transformación económica y social que estamos implementando de ocho años a esta parte", ha remarcado.

Pero para que las nuevas cuentas vean la luz, el Ejecutivo necesita el apoyo de sus socios, por lo que Sánchez ha apelado a su "responsabilidad": "Son más de 60 leyes las que hemos aprobado en esta legislatura y múltiples acuerdos que estamos impulsando".

También, Sánchez ha explicado que también está pendiente "una de las demandas de todos los territorios y las formaciones políticas", que es un nuevo sistema de financiación autonómica.

"Por tanto, son dos reformas importantes. Son dos iniciativas políticas de mucho calado, junto con la culminación de los fondos europeos el 31 de diciembre de este año", ha subrayado.

Por último, el presidente ha cerrado la puerta a la posibilidad de un superdomingo electoral, es decir que coincidan las elecciones municipales con las generales en el mes de mayo.

"Puedo garantizar por activa y por pasiva que no habrá un superdomingo electoral", ha señalado, añadiendo que en esa cita de mayo el protagonismo será de los alcaldes y alcaldesas que concurran.