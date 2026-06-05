Pedro J.: "Si el futuro del PSOE le importara a Sánchez, dimitiría para que un nuevo candidato se presentara a las elecciones"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez sugiere que la única salida digna para el PSOE sería la dimisión de Pedro Sánchez y la presentación de un nuevo candidato a las elecciones. El director de EL ESPAÑOL destaca el aumento de voces dentro del PSOE que piden que Sánchez no se presente a las próximas generales, citando la carta abierta de la corriente interna ReActivaPSOE. Pedro J. coincide con Aznar en que las próximas elecciones generales serán las más trascendentales desde la Transición, debido a las causas judiciales que afectan a Sánchez y su entorno. Ramírez prevé que las elecciones generales se celebrarán en marzo de 2027 y que Sánchez intentará agotar la legislatura usando los Presupuestos como argumento para disolver las Cortes tras Navidad.

Dimitir y dejar que otro candidato se presente a las elecciones. Esa es la única "salida" que Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, apunta que podría redimir al PSOE si a Sánchez le "importara algo su propia dignidad ante la historia y el futuro de su país y su partido".

"La única decisión que devolvería el futuro al PSOE es que dimitiera, más cuando estamos en la cuenta atrás de la imputación de su formación como entidad jurídica, tanto por los presuntos pagos ilegales como por los ingresos irregulares que se habrían percibido", ha diagnosticado en su intervención este viernes en el programa Espejo Público de Antena 3.

El periodista ha subrayado que cada vez hay más voces en el partido que piden que Sánchez no se presente a las próximas generales. Así, ha citado la carta abierta dirigida a militantes, simpatizantes y votantes socialistas por la nueva corriente interna ReActivaPSOE, en la que solicitan un candidato alternativo para los próximos comicios.

Sin descartar que el PSOE pudiera incluso acabar la legislatura invistiendo a otro presidente, considera que concurrir a las próximas elecciones con otro cabeza de lista sería el único camino para que la formación logre "regenerarse", "resetearse" y volver a ser ese partido de Estado que "todos necesitamos".

El director de EL ESPAÑOL suscribe totalmente las declaraciones de este jueves del expresidente Aznar sobre que "las próximas generales serán las más trascendentales desde la Transición".

Considera que el exmandatario del PP reinterpreta la famosa cita de Manuel Azaña de "Nosotros somos nuestra patria". "Está en nuestras manos y es de sentido común que, sea en la fecha en que sean las elecciones, las causas judiciales que afectan al presidente y a los miembros de su familia van a seguir abiertas durante bastante más tiempo", ha subrayado.

"La preocupación de Aznar reside en que si Sánchez continúa en el poder, algunas de las cosas que ha insinuado podría llevarlas a cabo y, por tanto, la separación de poderes, la libertad de prensa y la propia identidad y unidad de la nación se verían gravísimamente amenazadas por su intento de huir hacia delante para protegerse", ha advertido.

Generales en marzo de 2027

Preguntado cuándo cree que serán las generales, el director de EL ESPAÑOL lo tiene claro: marzo de 2027 o finales de febrero.

"El sueño de Sánchez serías llegar a ese 'superdomingo' electoral en mayo pero ni sus alcaldes ni sus concejales ni tampoco los de Junts y los del PNV le va a dejar que les contamine de esa manera", ha afirmado.

Además, ha añadido que "tampoco le van a permitir que ellos sirvan de parachoques y cortafuegos al reproche que sin duda va a existir sobre la corrupción", por lo que descarta que los comicios se dejen para julio como ocurrió en 2023. "Le dirán 'pase usted primero por esa puerta'", ha vaticinado.

Pedro J. señala que, en caso de no dimitir, convocar las elecciones en marzo le daría a Sánchez el "pretexto" de decir que "ha agotado la legislatura" y, al mismo tiempo, decir que tras tratar de sacar unos Presupuestos durante todo el otoño, al no obtener apoyo disuelve las Cortes tras las "vacaciones de Navidad".

El periodista no tiene ninguna duda de que el líder socialista usará estas cuentas públicas expansivas y con un enorme gasto social como munición en la campaña electoral.