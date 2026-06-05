El Gobierno creará un protocolo para atender a los animales de compañía en caso de emergencias o catástrofes

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, esta semana. Jesús Hellín / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno elaborará un protocolo nacional para garantizar la atención y rescate de animales de compañía en situaciones de emergencia o catástrofe. Más de 15 millones de mascotas viven en hogares españoles, con perros y gatos como especies más habituales, según la primera Estadística Nacional sobre Protección Animal. El nuevo plan busca coordinar la actuación de comunidades y autoridades ante catástrofes, evitando la improvisación y estableciendo directrices claras para proteger a los animales. Andalucía lidera el censo de animales de compañía, seguida de Cataluña y Madrid, mientras que La Rioja tiene el menor número de mascotas registradas.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, junto con el Ministerio del Interior, han acordado la elaboración de un protocolo nacional para garantizar la atención y el rescate de los animales de compañía ante situaciones de emergencia o catástrofe.

Así lo ha anunciado el departamento del ministro Pablo Bustinduy durante la celebración del Consejo Estatal de Protección Animal. Un órgano interinstitucional que reunirá al Gobierno de España, las comunidades autónomas, entidades locales, sectores profesionales y la sociedad civil.

Esta medida responde a una realidad demográfica inédita revelada por el Gobierno: en los hogares españoles ya conviven más de 15 millones de mascotas que cada vez preocupan más a los ciudadanos cuando surgen catástrofes naturales.

Según ha podido saber este diario, este nuevo protocolo de actuación será fruto del trabajo colaborativo entre la Dirección General de Derechos de los Animales y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

El objetivo de este plan conjunto es poner a disposición de las comunidades autónomas las directrices necesarias para que puedan adaptar sus respectivos Planes de Protección Civil a las exigencias que marca la recién aprobada Ley 7/2023 de Bienestar Animal.

La iniciativa responde a una realidad que ya se ha hecho visible en emergencias recientes, desde la erupción del volcán de La Palma hasta la dana de Valencia, donde la evacuación de personas dejó también a muchos animales en situación de riesgo y eso generó un problema para las autoridades.

En La Palma, el rescate de varios perros atrapados por la lava evidenció la necesidad de planificar de antemano cómo actuar cuando una catástrofe obliga a abandonar viviendas y explotaciones de forma inmediata. Reto al que ahora se enfrenta el Ejecutivo central.

Más recientemente, el accidente ferroviario de Adamuz volvió a poner el foco en este problema.

La búsqueda ciudadana del perro que viajaba en uno de los trenes siniestrados mostró hasta qué punto, en estos casos, la respuesta depende a menudo de la iniciativa vecinal y del trabajo voluntario, ante la ausencia de un marco común de actuación.

El nuevo protocolo pretende precisamente evitar esa improvisación y establecer criterios claros para la localización, rescate y atención de los animales de compañía en situaciones de emergencia.

15 millones de mascotas

El anuncio de este plan de salvamento ha coincidido con el adelanto de la primera Estadística Nacional sobre la Protección Animal, un estudio oficial presentado por el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra.

Este informe, elaborado a partir de las inscripciones en los registros autonómicos entre 2021 y 2025, cifra en exactamente 15.171.569 los animales de compañía que hay en España.

Los datos arrojan un crecimiento constante en los hogares del país, puesto que el número de animales de compañía ha aumentado un 14% desde el año 2021.

Según detallan, el perro sigue siendo el rey indiscutible en las casas españolas. Con más de 7,5 millones de canes censados (7.562.893), estos animales representan el 50% de todas las mascotas registradas en 2025.

A continuación se sitúa el gato, el segundo animal de compañía más frecuente, con más de 5,6 millones de ejemplares (5.619.967) que suponen el 37% del total nacional.

A estas cifras hay que sumar otros animales de convivencia habitual como conejos, aves, reptiles o tortugas. En conjunto, estas otras especies rozan los 2 millones de ejemplares (1.988.708) y constituyen el 13% restante de las mascotas del país.

Si analizamos las cifras de estos centros, entre 2021 y 2025, el número de animales de compañía en los hogares españoles ha aumentado de forma sostenida, pero con un crecimiento especialmente notable en los gatos.

Mientras los perros siguen siendo la especie más numerosa, los felinos son los que más ganan peso relativo, lo que apunta a un cambio gradual en las preferencias y en el tipo de convivencia dentro de los hogares.

Comunidades autónomas

La radiografía de las mascotas también desglosa la situación por territorios, evidenciando grandes diferencias entre comunidades.

En España, Andalucía lidera el censo nacional de forma aplastante con un total de 3.264.926 animales de compañía. En los hogares andaluces reinan los perros de forma absoluta, superando los 1,8 millones de canes (1.811.924), acompañados por más de un millón de gatos (1.078.381).

El podio de las autonomías con mayor presencia de peludos lo completan Cataluña y la Comunidad de Madrid. En territorio catalán conviven casi 2 millones de mascotas en total, destacando sus 942.743 perros y 766.064 gatos.

Muy de cerca le sigue Madrid, que roza los 1,9 millones de animales, sumando más de 932.000 perros y 707.690 gatos. La Comunidad Valenciana se sitúa en cuarto lugar, superando también la barrera del millón y medio de mascotas en total (con 727.453 perros y 632.992 gatos).

En el extremo opuesto de la tabla peninsular, La Rioja es la comunidad autónoma con el menor número de animales de compañía registrados, contabilizando apenas 96.070 mascotas en total (44.218 perros y 38.567 gatos). Justo por encima se sitúan Cantabria, con 169.568 animales (82.858 perros y 63.655 gatos), y Navarra, con 191.878 (94.121 perros y 70.293 gatos).