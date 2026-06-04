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Marlaska dice que no conoce "ninguna actuación dirigida a menoscabar" a la UCO y defiende la "honestidad" de la directora de la Guardia Civil
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido este jueves en defensa de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, elogiando su "actuación ejemplar" y su "plena honestidad", pese a que el sumario del caso Leire Díez revela que la conocida como la 'fontanera' del PSOE se reunió con ella al menos en tres ocasiones para promover "actuaciones" contra agentes de la UCO que investigaban asuntos relacionados con el entorno de Pedro Sánchez y del partido.
Marlaska asegura que no tiene conocimiento de "ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en este caso de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la habría tolerado". Al contrario, sostiene que la directora de la Guardia Civil se reunió con los agentes de la UCO para trasladarles su apoyo cuando se inició la investigación del caso Leire.
"A mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad", ha explicado el ministro del Interior a su llegada al Consejo de Interior de la UE que se celebra este jueves en Luxemburgo. "Soy absolutamente conocedor de la lealtad a lo que es la legalidad, a lo que es un Estado de Derecho de la directora de la Guardia Civil", ha insistido.
Según ha explicado, tras estallar el caso 'fontanera', González se reunió con los jefes de la UCO "apoyando, respaldando su actuación desde el primer momento, como no puede ser de otro modo, y dada la situación que se había creado y el conocimiento de la opinión pública". También el propio ministro del Interior mantuvo un encuentro con la cúpula de la Guardia Civil para manifestarle su respaldo.
Marlaska ha admitido su inquietud por las noticias surgidas del sumario -"si no me preocupara, no estaría con los pies en el suelo", ha dicho-, pero insiste en que "Guardia Civil, Policía Nacional y la UCO trabajan con absoluta independencia, bajo las órdenes directas de los jueces y de los fiscales, como deben de ser, y respaldados en todo lo que corresponde por sus jefes orgánicos: en este caso, por la EDAO y por la directora de la Guardia Civil".
"Y vuelvo a decir, sin ningún conocimiento de ninguna intromisión que no hubiera evidentemente tolerado", ha subrayado. "No hagamos especulaciones ni trabas. Lo importante aquí es trabajar y respaldar en todo momento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es lo que venimos haciendo en el Ministerio del Interior durante los ocho años", ha respondido Marlaska.
"Aquí se investiga todo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía y Guardia Civil, están investigando con plena libertad, como no puede ser de otra forma. Son obviedades que me cuesta tener que expresarlas en un Estado de Derecho y bajo la dirección y tutela de los jueces y de los fiscales".
"La tutela desde el Ministerio del Interior y desde las respectivas direcciones es, evidentemente, dejarles trabajar en parámetros de neutralidad y profesionalidad y dotarles de todos los medios necesarios, personales, materiales de investigación, para que puedan desarrollar su trabajo. Y eso es lo que venimos haciendo", ha zanjado.
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Gamarra, sobre el anuncio de Sánchez sobre los Presupuestos de 2027: "Nos trata a los españoles como idiotas"
Cuca Gamarra considera que, tras el sumario conocido ayer, Sánchez debe dejar de "tratar de mantenerse en el poder" y "devolver la voz a los ciudadanos" en las urnas. "Los ciudadanos estamos reos ante todo lo que se está conociendo", ha añadido.
En esta estrategia de "mantenerse en el poder a toda costa" la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP enmarca el anuncio de Sánchez de ayer en el Cercle d'Economia de que el Gobierno presentará los Presupuestos para el año que viene.
"Nos trata a los españoles como idiotas. Es el mismo anuncio que hizo hace un año, hace dos y hace tres y en ninguno hubo Presupuestos", ha reprochado.
"Estamos en una legislatura que se nos trata de vender como normal y que en un año sin presentar Presupuestos y con todo lo que se está conociendo, ahora nos anuncia las cuentas del próximo año", ha añadido.
"Que nos deje de engañar, está intentando mantenerse en el poder sin importarle los problemas de los españoles como llegar a final de mes", ha sentenciado Gamarra, quien ha citado como ejemplo de que si le importaran los españoles habría mantenido la rebaja del IVA de la luz y del gas hasta el 10%.
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Gamarra, sobre el supuesto desconocimento de Sánchez: "La señora Leire no era una desconocida y no actuaba sola ni para sí misma"
"La señora Leire no era una desconocida y no actuaba sola ni para sí misma". Con estas declaraciones ha cuestionado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, el desconocimiento de Pedro Sánchez sobre la supuesta trama que investiga el juez Pedraz para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el Gobierno y el PSOE.
En una entrevista en RNE, la dirigente popular considera que el PSOE ya está siendo investigado. "La gerente del partido está imputada al igual que quien era número dos (Santos Cerdán) o la entrada de la UCO en Ferraz, si esto no es investigar al PSOE se le parece mucho", ha denunciado.
Para Gamarra, el sumario conocido ayer del 'caso Leire' trasladó a los españoles con "mucho detalle e información" que existía una trama, según la UCO, coordinada por Díez y liderada por Santos Cerdán, cuyo fin sería proteger los intereses puestos en juego en causas judiciales que afectaban al PSOE y directa o indirectamente a miembros del Gobierno como el propio presidente.
"Sánchez nos mintió a los españoles porque todo esto pasó en aquellos cinco días en los que nos dijo que estaba reflexionando", ha señalado.
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El mensaje de Leire que señala a Sánchez según la UCO: "El 'one' le dijo a Santi que hago un gran trabajo y no me venga abajo"
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que la exmilitante socialista Leire Díez se refería al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando aludía al 'one' en sus conversaciones, como cuando dijo que las causas judiciales sobre hidrocarburos eran la prioridad "por orden del 'one'".
Una de esas referencias la hizo Leire Díez el 15 de febrero de 2025 al expresidente de la SEPI Vicente Fernández: "Ayer le dijo el 'one' a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo".
Esa alusión al 'one' ya aparecía en el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz envió la semana pasada a la UCO a la sede del PSOE para requerir información en el marco de una causa en la que investiga a una presunta trama que perseguía desestabilizar causas judiciales que afectasen al partido o al Gobierno, presuntamente pagada con fondos de la formación socialista.
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Cuerpo asegura que el Gobierno prevé empezar a negociar los Presupuestos "a la vuelta del verano"
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que la "previsión" del Gobierno es presentar y empezar a negociar los Presupuestos Generales del Estado "a partir de la vuelta del verano" con "la vivienda" como "prioridad".
"Estamos avanzando ahora mismo en la construcción de este presupuesto", ha aseverado Cuerpo, quien ha insistido en que "a partir de las principales líneas" se entrará en la "negociación" y el "diálogo" con los grupos parlamentarios para recabar los apoyos suficientes para aprobarlos, según ha asegurado en declaraciones a los periodistas en Ciudad de México.
El ministro ha explicado que el Ejecutivo estaba "pendiente" de determinar el "impacto final de la guerra" en Irán, y que a finales de este mes actualizarán las previsiones económicas para calcular el impacto y tener "más certidumbre" sobre el paquete de respuesta en el que el Gobierno está trabajando "con los agentes sociales".
También ha incidido en que seguirá trabajando en la confección de los Presupuestos durante el mes de julio junto al Ministerio de Hacienda, dirigido por Arcadi España. "Quedan muchos proyectos por avanzar y una agenda importante en materia de crecimiento y en materia social", ha afirmado el ministro de Economía.
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La implicación de la cúpula de la Guardia Civil en las cloacas del PSOE desmonta la estrategia de Sánchez de culpar a Cerdán
"Que a mí me conste, no", aseguró Pedro Sánchez en el Senado el pasado 30 de octubre cuando se le preguntó en la comisión de investigación si el PSOE había pagado a Leire Díez. Significativamente no lo negó, solo dijo que él no tenía conocimiento de que esto fuera así.
Esa declaración cobra sentido con lo que ocho meses después mantiene el presidente del Gobierno y líder socialista: que la supuesta trama que investiga el juez Santiago Pedraz y cuya misión era boicotear investigaciones judiciales fue creada y gestionada por Santos Cerdán, que él no supo nada y que no afecta al Gobierno.
Esa es su tesis defensiva ante el escándalo y, además, el PSOE sigue sin negar ni explicar oficialmente nada, una semana después del registro en la sede central del partido. El PSOE guarda silencio aunque está imputada la gerente del partido, Ana María Fuentes.
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Moncloa desvincula a Sánchez de las las actividades de Leire Díez: "Las desconocía totalmente"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desconocía totalmente las actividades de la exmilitante del PSOE Leire Díez que se están conociendo tras el levantamiento parcial del secreto de sumario de caso en que está siendo investigada, según han asegurado a EFE fuentes de Moncloa
La presunta trama, según la Unidad de Coordinación Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estaría coordinada por Díez y liderada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, y su fin sería proteger los intereses puestos en juego en causas judiciales que afectaban al PSOE y directa o indirectamente a miembros del Gobierno como el propio presidente.
Ante ello, las fuentes de Moncloa recalcan que en ningún momento Sánchez ha tenido conocimiento alguno de esas actividades.
Por ello insisten en la tranquilidad con la que afrontan esta situación a la vez que insisten, como ha hecho también el PSOE, en garantizar la plena colaboración con la Justicia.
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