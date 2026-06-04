El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido este jueves en defensa de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, elogiando su "actuación ejemplar" y su "plena honestidad", pese a que el sumario del caso Leire Díez revela que la conocida como la 'fontanera' del PSOE se reunió con ella al menos en tres ocasiones para promover "actuaciones" contra agentes de la UCO que investigaban asuntos relacionados con el entorno de Pedro Sánchez y del partido.

Marlaska asegura que no tiene conocimiento de "ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en este caso de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la habría tolerado". Al contrario, sostiene que la directora de la Guardia Civil se reunió con los agentes de la UCO para trasladarles su apoyo cuando se inició la investigación del caso Leire.

"A mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad", ha explicado el ministro del Interior a su llegada al Consejo de Interior de la UE que se celebra este jueves en Luxemburgo. "Soy absolutamente conocedor de la lealtad a lo que es la legalidad, a lo que es un Estado de Derecho de la directora de la Guardia Civil", ha insistido.

Según ha explicado, tras estallar el caso 'fontanera', González se reunió con los jefes de la UCO "apoyando, respaldando su actuación desde el primer momento, como no puede ser de otro modo, y dada la situación que se había creado y el conocimiento de la opinión pública". También el propio ministro del Interior mantuvo un encuentro con la cúpula de la Guardia Civil para manifestarle su respaldo.

Marlaska ha admitido su inquietud por las noticias surgidas del sumario -"si no me preocupara, no estaría con los pies en el suelo", ha dicho-, pero insiste en que "Guardia Civil, Policía Nacional y la UCO trabajan con absoluta independencia, bajo las órdenes directas de los jueces y de los fiscales, como deben de ser, y respaldados en todo lo que corresponde por sus jefes orgánicos: en este caso, por la EDAO y por la directora de la Guardia Civil".

"Y vuelvo a decir, sin ningún conocimiento de ninguna intromisión que no hubiera evidentemente tolerado", ha subrayado. "No hagamos especulaciones ni trabas. Lo importante aquí es trabajar y respaldar en todo momento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es lo que venimos haciendo en el Ministerio del Interior durante los ocho años", ha respondido Marlaska.

"Aquí se investiga todo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía y Guardia Civil, están investigando con plena libertad, como no puede ser de otra forma. Son obviedades que me cuesta tener que expresarlas en un Estado de Derecho y bajo la dirección y tutela de los jueces y de los fiscales".

"La tutela desde el Ministerio del Interior y desde las respectivas direcciones es, evidentemente, dejarles trabajar en parámetros de neutralidad y profesionalidad y dotarles de todos los medios necesarios, personales, materiales de investigación, para que puedan desarrollar su trabajo. Y eso es lo que venimos haciendo", ha zanjado.