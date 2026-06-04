Pedro J.: "El único gesto digno que le queda a Sánchez es dimitir para ahorrarnos su cuenta atrás hacia el banquillo"

Propone que la regeneración democrática pase por la salida de Sánchez y la exclusión de los partidos separatistas de la gobernabilidad nacional.

Ramírez advierte sobre los riesgos de una deriva política similar al peronismo argentino si Sánchez permanece en el poder tras las próximas elecciones.

El director de EL ESPAÑOL atribuye la crisis institucional a los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno y pide un cambio de liderazgo en el PSOE.

Pedro J. Ramírez considera que la única salida digna para Pedro Sánchez es dimitir, evitando así una cuenta atrás hacia el banquillo del Supremo.

El presidente y director ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha señalado este jueves que "el único comportamiento digno que le queda a Pedro Sánchez es dimitir, ahorrando la pesadilla de una cuenta atrás hacia el banquillo del Supremo".

A su juicio, la grave crisis institucional que atraviesa España, a causa de los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno, "sólo tendrá una solución cuando la democracia quite de en medio a Pedro Sánchez".

Y esto incluye, ha aclarado, tanto la expresión de los españoles en las urnas, como la acción de la Justicia, la presión de la opinión pública o el debate interno que "sin duda" ya se está produciendo en el seno del PSOE.

Durante su participación en La Hora del Suscriptor, esta vez presentada por el subdirector y responsable de Invertia Arturo Criado, Pedro J. Ramírez ha comentado las últimas exclusivas publicadas por EL ESPAÑOL sobre la cloaca del PSOE que dirigían Santos Cerdán y la fontanera Leire Díez.

El director de este diario ha dado por hecho que Pedro Sánchez no tiene intención de dimitir, pues continuar en la Moncloa le permite mantener el control de los resortes del Estado, como la televisión pública, la Fiscalía o el CIS.

Arturo Criado y Pedro J. Ramírez, este jueves en 'La Hora del Suscriptor' de EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez

Ramírez ha comentado que a Sánchez le gustaría celebrar un "superdomingo" en mayo de 2027, haciendo coincidir las elecciones generales con las autonómicas y municipales.

Sin embargo, ha apuntado, no se lo van a permitir ni los alcaldes del PSOE, ni los de Junts o el PNV, que "no van a querer que su elección se vea contaminada por el debate sobre Pedro Sánchez".

A preguntas de los suscriptores, Pedro J. Ramírez ha señalado los tres pasos que a su juicio debe dar España para recuperar la normalidad democrática.

En primer lugar, un cambio de Gobierno que implique la salida de Sánchez y de todos los que hoy son "cómplices de sus actos y su corrupción".

Pedro J.: "El único gesto digno que le queda a Sánchez es dimitir para ahorrarnos su cuenta atrás hacia el banquillo"

El periodista ha asumido que, tras las elecciones, muy probablemente habrá un Gobierno de coalición, o bien surgido de un pacto entre el PP y Vox, un "partido de extrema derecha con valores reaccionarios, que crea serias dudas sobre cuál va a ser su comportamiento".

Por ello también ha considerado imprescindible que no sólo Sánchez salga del Gobierno, sino también de Ferraz, para que se produzca una "regeneración del PSOE" que le permita apoyar grandes pactos de Estado, cuando "se produzca la inevitable crisis que estaría latente, cuando haya un Gobierno PP-Vox".

Y ha señalado un tercer requisito: que los partidos separatistas "no tengan ningún papel en la gobernabilidad ni en la aritmética para gobernar, mientras no retornen a la lealtad institucional".

Porque si lograra seguir al frente del Ejecutivo después de las próximas elecciones, ha advertido, Pedro Sánchez "tendría tiempo para introducir cambios estructurales en el censo".

Como consecuencia de ello, ha añadido Pedro J., "entraríamos en una deriva que se parecería más al peronismo que al modelo venezolano", con un "desplazamiento progresivo a un sistema de dependencia y ocupación de todas las esferas por el Gobierno".

No sólo por las nacionalizaciones masivas que el Gobierno está aprobando a través de la llamada Ley de Nietos.

A su juicio también se produciría una "descompensación entre las personas que cobran del Estado y por tanto dependen de las decisiones del Gobierno", y los trabajadores por cuenta ajena, como ocurrió en Argentina como resultado de décadas de políticas peronistas.

¿Vox es una amenaza real para la convivencia de la sociedad?, ha planteado uno de los suscriptores.

El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, este jueves en 'La Hora del Suscriptor'. Rodrigo Mínguez

"No mayor de lo que era Podemos, es Bildu, la CUP o los partidos separatistas", ha considerado Pedro J. La posible entrada de Vox en el Gobierno, ha indicado, actuaría como una suerte de "vacuna".

"Abascal no tiene por qué ser peor vicepresidente que Pablo Iglesias", pero se daría cuenta de que tiene poco margen de maniobra ocupando este cargo en un Gobierno de coalición con el PP como socio mayoritario.

"Por eso Pablo Iglesias se tiró por la ventana en cuanto pudo", ha bromeado, "creo que Abascal haría lo mismo".

Pedro J. ha indicado que Vox actúa en estos momentos como "una franquicia de radicalismo" y "una plataforma de poder para los que lo manejan y sus amigos".

Arturo Criado y Jorge Calabrés, este jueves en 'La Hora del Suscriptor'. Rodrigo Mínguez

"El proyecto de Vox es utópicamente rupturista", ha comentado el director de EL ESPAÑOL, "quiere acabar con el régimen del 78, que no entren más inmigrantes, que los separatistas estén en la cárcel... No es de este mundo".

"Creo que durarían poco en el Gobierno", ha augurado. Por eso ha considerado preferible que Feijóo presida un gobierno monocolor en minoría, que pueda alcanzar acuerdos de Estado con un PSOE "moderado y centrado", ya sin Pedro Sánchez.