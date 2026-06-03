La UCO encontró 19.850 euros en fajos escondidos en un baúl en la casa de Gaspar Zarrías, imputado en el 'caso fontanera'

La investigación apunta a una red financiada con fondos socialistas para proteger al PSOE, el Gobierno y su presidente, con sospechas sobre pagos y actividades de la llamada 'trama fontanera'.

Los agentes incautaron dispositivos electrónicos y abundante documentación tanto en domicilios particulares como en la sede nacional del PSOE, vinculando los hallazgos a la investigación de una presunta trama para interferir en investigaciones judiciales.

El registro en casa de Zarrías se realizó el 27 de mayo, mismo día que se practicaron registros en la sede del PSOE y domicilios de otros investigados como Santos Cerdán.

La UCO halló 19.850 euros en efectivo escondidos en fajos y sobres en la casa de Gaspar Zarrías, exvicepresidente andaluz e imputado en el 'caso fontanera'.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró 19.850 euros en efectivo en casa del exvicepresidente andaluz, el socialista Gaspar Zarrías. El dinero estaba repartido en fajos de billetes escondidos en un baúl del salón y en un sobre localizado en una zona de vestidor.

El hallazgo figura en el acta de entrada y registro realizada el 27 de mayo en el domicilio de Zarrías en Madrid. Ese documento ya ha sido incorporado al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el curso de la investigación del llamado caso fontanera.

Según el relato de los agentes, en el baúl del salón localizaron un bolso negro con tres fajos sujetos con gomas. En ellos contaron 200 billetes de 50 euros, 200 billetes de 20 euros y otros 105 billetes de 20 euros.

En una habitación de la vivienda, dentro de un sobre de una entidad bancaria guardado en una bolsa, hallaron otros 75 billetes de 50 euros. Todo el efectivo incautado fue posteriormente ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales.

Registro en Ferraz

La UCO detalla que el registro al también ex secretario de Estado se llevó a cabo el mismo día en que se practicó el registro en la sede del PSOE, en domicilios y sedes vinculadas a otros investigados. Entre ellos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En paralelo al hallazgo del efectivo en casa de Zarrías, la Guardia Civil intervino dispositivos y documentación clave. En el domicilio de Cerdán, número tres del partido y diputado hasta hace menos de un año, se llevaron dos teléfonos móviles, un ordenador, dos carpetas y tres agendas, además de diversa documentación.

En la sede nacional del PSOE, los agentes incautaron discos duros, memorias USB, documentación sobre gastos y seguridad del partido y varias agendas. También procedieron al volcado de buzones de correo electrónico de implicados y de otras cuentas de la organización.

Durante esa diligencia en Ferraz, la UCO reclamó todos los equipos y papeles que pudieran pertenecer a Cerdán y que se hubiesen guardado tras su cese como hombre fuerte del partido. Un trabajador informó de que esos efectos se conservaban en una sala bajo llave, en un sótano de un edificio contiguo.

En esa dependencia los agentes localizaron el ordenador portátil que usaba Cerdán, siete cajas de documentación y dos contenedores con papeles que el exdirigente había tirado. También hallaron otros dispositivos de almacenamiento informático, que fueron recogidos para su análisis.

Entre los materiales intervenidos se encontraba una agenda negra con la anotación "Santos Cerdán enero 2025 mayo 2025" en la primera página. Junto a ella, una libreta titulada "Santos Cerdán S Organización PSOE enero 2023 comité de campaña", otra agenda roja con el logo del PSOE y varios discos duros.

La UCO se incautó además de un teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno y expresidente de Correos. En el atestado, los investigadores sostienen que Serrano habría sido partícipe y conocedor de la actividad de la trama y que recibió consultas de Leire Díez.

Los agentes también requisaron un teléfono móvil a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, investigada en la causa. Y se llevaron dos celulares de Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del partido.

La trama

Zarrías, Cerdán, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y la propia gerente del PSOE figuran entre los investigados en la causa abierta por Pedraz. El magistrado dirige una investigación sobre una presunta red, sufragada con fondos socialistas, para interferir en investigaciones judiciales y policiales que afectaban al partido y al Gobierno.

Según el sumario, la trama habría tenido como objetivo "desbaratar" actuaciones en curso en distintos órganos jurisdiccionales. Las pesquisas se centran en si se utilizaron recursos del PSOE para intentar influir en procedimientos sensibles y "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente".

La UCO enmarca los registros de finales de mayo en esta línea de investigación. El acta entregada a la Audiencia Nacional conecta el hallazgo del efectivo en casa de Zarrías con el resto de diligencias practicadas en domicilios y sedes vinculados a la dirección socialista.

El exdirigente andaluz ya había admitido en otra causa, instruida en un juzgado de Plaza de Castilla, que pagó 16.000 euros a la exmilitante socialista Leire Díez. Aseguró que ese dinero se destinó a investigar el supuesto papel del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el caso de los ERE de Andalucía.

En la causa de la Audiencia Nacional, los investigadores sospechan que esa relación profesional fue algo más que un encargo aislado. Sitúan a Leire Díez como coordinadora de la red cuya misión sería buscar información, presionar procedimientos y destruir pruebas perjudiciales.

El registro del domicilio de Zarrías y la incautación de casi 20.000 euros en efectivo se interpretan en ese contexto. El juez y la UCO tratarán ahora de aclarar el origen del dinero, su destino y su posible conexión con los pagos y actividades de la llamada 'trama fontanera' del PSOE.