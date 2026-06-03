Tebas justifica que la camiseta del Athletic incluya a Navarra en Euskal Herria: "No es político sino cultural e identitario"

Existen antecedentes judiciales sobre la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria, con sentencias que han exigido retirar referencias en el pasado.

La presidenta de Navarra, María Chivite, afirma que el mapa no atenta contra los símbolos navarros y lo atribuye a la iniciativa de un club privado.

LaLiga concluye que el diseño no contiene mensajes reivindicativos ni ideológicos y cumple la normativa deportiva, pese a la denuncia de Vox.

Javier Tebas considera que la camiseta del Athletic Club, con el mapa de Euskal Herria incluyendo Navarra, no es política sino cultural e identitaria.

Javier Tebas no aprecia contenido "político" en la polémica camiseta del Athletic Club de Bilbao que incorpora un mapa de "Euskal Herria" con la Comunidad Foral de Navarra dentro.

En una carta a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y fechada el pasado 29 de mayo, el presidente de LaLiga concluye que el nuevo diseño "no incorpora lema reivindicativo alguno, mensaje ideológico explícito, referencia partidista ni manifestación expresa de naturaleza política".

La nueva equipación del club bilbaíno incluye un pequeño mapa de "Euskal Herria" acompañado de una ikurriña en la parte trasera del cuello.

El dibujo integra las tres provincias vascas, es decir, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya; pero también añade la Comunidad Foral de Navarra y las regiones francesas de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa.

Se trata de un territorio que no reconoce ningún ordenamiento jurídico, pero que el nacionalismo vasco lleva décadas reivindicando como una patria común e indivisible.

Pese a ello, Tebas descarta que la equipación vulnere la normativa deportiva. Lo hace en respuesta a una denuncia presentada por Vox.

Según expone en su escrito, LaLiga ya había examinado el diseño antes "incluso" de recibir la queja de la formación de Santiago Abascal.

Tras ese "exhaustivo análisis", la patronal del fútbol concluyó que "el elemento gráfico incorporado en la equipación presenta predominantemente una connotación cultural e identitaria vinculada a la filosofía deportiva tradicional del club".

Y sostiene que su utilización no vulnera la Regla 4.5 de la IFAB, el organismo encargado de fijar las reglas del fútbol a nivel mundial.

Dicha norma prohíbe expresamente que las equipaciones incluyan "eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal".

Esa interpretación que hace Tebas es importante porque, de apreciarse una infracción, tanto LaLiga como la Real Federación Española de Fútbol o la propia FIFA podrían impedir el uso de la equipación o adoptar medidas disciplinarias contra el Athletic.

El dibujo, según Tebas, tampoco atenta contra el Reglamento General de La Liga o la Ley del Deporte y la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

De hecho, en su carta, Tebas va un paso más allá y da por bueno el planteamiento ofrecido por el propio club vasco: "A mayor abundamiento, el propio club ha argumentado expresamente que el elemento identificador no constituye un mensaje de carácter político, y de su conducta no se puede inferir que tenga un carácter político".

Con esos argumentos, Tebas comunica a Vox que LaLiga ha autorizado el uso del mapa en la equipación del Athletic al considerar que "se ajusta plenamente al marco jurídico y reglamentario vigente".

Pese a dar su visto bueno a la equipación, Tebas dedica las últimas líneas de su carta a reivindicar el "compromiso permanente" de LaLiga con la "neutralidad política en el deporte".

Para los de Abascal, la equipación supone una "clara politización del deporte". Además del escrito a LaLiga, también remitió quejas al Consejo Superior de Deportes y a la Real Federación Española de Fútbol.

Fuentes del partido de Abascal consideran "vomitiva" la respuesta de Tebas y avanzan a este periódico que preparan ya una denuncia ante el Comité de Competición Profesional de la RFEF.

Chivite: "No atenta contra Navarra"

Sobre la polémica de la camiseta también se ha llegado a pronunciar la presidenta de Navarra, María Chivite, que se ha desmarcado diciendo que ese mapa "no atenta contra los símbolos de Navarra".

El Gobierno foral intenta así rebajar el asunto alegando que se trata de un club privado y no una Administración pública.

En cualquier caso, el Athletic es una entidad con proyección internacional. Su nueva equipación se estrenó el pasado 23 de mayo en el Santiago Bernabéu, uno de los estadios con mayor eco.

Más allá de la vía deportiva —es decir, de una eventual actuación de LaLiga, la RFEF o incluso la FIFA—, existen también antecedentes judiciales relacionados con la utilización de este mismo mapa de "Euskal Herria".

En 2014, la Diputación de Guipúzcoa —gobernada entonces por EH Bildu— colocó grandes paneles en las autovías que conectan esta provincia con Navarra bajo la denominación "Euskal Herria-Basque Country".

El Gobierno foral, entonces en manos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), llevó el caso a los tribunales, y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ordenó en febrero de 2015 "retirar o tapar" las señales por la "inclusión indebida" de Navarra en esa representación territorial.

La Diputación obedeció sólo a medias y eliminó parte de las referencias. Meses después, el propio TSJ volvió a intervenir para exigir la "completa ejecución" y forzar la retirada total.

El tribunal dejó claro que incluir a la Comunidad Foral bajo la denominación "Euskal Herria" no era una cuestión neutra o cultural, sino una utilización "instrumental y simbólica" de la identidad institucional navarra.