Pedro J.: "Las generales serán como tarde en marzo porque sus alcaldes y los socios le dirán a Sánchez 'pase usted primero'"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez prevé elecciones generales como muy tarde en marzo, descartando que coincidan con las municipales en mayo. El director de EL ESPAÑOL afirma que los alcaldes socialistas y socios de Sánchez no aceptarán ser los primeros en ir a las urnas. Considera que la moción instrumental de Feijóo a Junts y PNV es una táctica para demostrar que no hay mayoría alternativa sin Vox. Pedro J. denuncia que el Gobierno conoce en exclusiva el sumario del 'caso Leire' y exige que se levante el secreto para respetar el derecho a la información.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha vaticinado este miércoles que las elecciones generales serán como "muy tarde en marzo" porque los alcaldes socialistas y sus socios le dirán a Sánchez "pase usted primero".

En su intervención en El programa de Ana Rosa de Telecinco, el periodista ha asegurado que los candidatos socialistas a las alcaldías y sus propios socios de Gobierno no permitirán al presidente celebrar el 'superdomingo' que quiere, es decir hacer coincidir las generales con las municipales en mayo, y "menos aún están dispuestos a acudir a las urnas antes que él para ser las víctimas políticas" con el riesgo de ser arrasados.

Para Pedro J. la jugada de Feijóo al ofrecer el lunes una moción instrumental a Junts y PNV supone un "movimiento táctico" para "demostrar a Vox que no dan los números". A su juicio, se trata de una versión renovada de la famosa frase de Antonio Maura: 'Por mí no quedará'.

"Incluso aunque hubiera votos suficientes, el mayor beneficiario sería Sánchez, ya que le serviría para cambiar el foco de donde debe estar: en el hecho de que tiene no solo responsabilidad política, sino también penal, por los escándalos de corrupción que le acorralan", ha subrayado el director de EL ESPAÑOL.

De la intervención de Feijóo este martes ante el Cercle d’Economia, en Barcelona, Pedro J. destaca la promesa de Feijóo de "devolver la dignidad" a España.

"Lo importante es tener clara la idea que significa devolver la dignidad a este país y eso pasa por tres acciones: echar del Gobierno a Sánchez y sus cómplices en la corrupción, forzar la regeneración del PSOE y que vuelva a ser un partido capaz de buscar consensos y pactos de Estado y, por último, decirle a los separatistas que si quieren pintar algo deben volver a la lealtad y al consenso institucional", ha afirmado.

Sobre la respuesta de Junts a Feijóo alejando la moción de censura al retarle a que viaje a Waterloo a negociarla directamente con Puigdemont, el periodista considera que debería ser al revés. Es decir que el expresidente catalán, del que ha recordado que es un prófugo de la Justicia, vuelva a España y se ponga a disposición del juez Llarena y, en caso, de que quedara en libertad con medidas cautelares, si no va a prisión, entonces hable con Feijóo si tiene algún interés.

En este sentido, ha subrayado que aunque Sánchez haya blanqueado a Puigdemont no se puede normalizar negociar con un prófugo.

El sumario del 'caso Leire'

Por otro lado, Pedro J. ha denunciado que es "inadmisible" que no se conozca aún el contenido del sumario del 'caso Leire', dos días después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz levantara el lunes parcialmente su secreto.

"En este momento sólo el Gobierno conoce el contenido de este sumario y, como ya ha demostrado no tener límite alguno, no me fío de si están tratando de ganar tiempo. No solo para que se acerque la visita del Papa y se diluya, sino también para preparar una respuesta ante lo que pueda contener ese sumario, un relato", ha asegurado.

En este sentido, Pedro J. ha dado un ultimátum para que a lo largo del día se levante el secreto de sumario y ha prometido que en el caso de que no se produzca, los medios, y EL ESPAÑOL a la cabeza, denunciarán esta vulneración "inadmisible" del derecho a la información de los ciudadanos.