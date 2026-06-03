Page teme que la bola de la corrupción aplaste al PSOE: "Puede ser la mundial, los jueces aún no han estudiado el 50%"

El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, durante el desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Emiliano García-Page advierte que la corrupción puede tener un impacto devastador en el PSOE y que aún queda la mitad de las pruebas por investigar. Page sugiere que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza y, si la pierde, convoque elecciones, aunque considera que esta decisión llega tarde. Critica la gestión de recursos humanos en el PSOE y la falta de acción para diferenciar a los implicados de la organización en los casos de corrupción. Page también critica al PP por buscar el apoyo de Junts y cuestiona la reapertura del debate sobre la financiación autonómica sin avances en otros ámbitos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sugerido a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y que, si la pierde, convoque elecciones. No obstante, ha advertido de que “ya vamos tarde” y que tendría que haber disuelto el Congreso hace un año.

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, el barón socialista ha alertado de que “el PSOE se está asando en una parrilla” ante los casos de corrupción. Además, ha advertido de que “dentro de un año, nada va a ir a mejor” y de que en los últimos doce meses “se han multiplicado por cuatro los casos”.

Page cree que existe una cantidad “ingente” de pruebas, entre mensajes y grabaciones. A su juicio, los autos como los del magistrado Santiago Pedraz o el de José Luis Calama "están documentados" y que no son de dos folios. Incluso ha alertado que hay un 50 % de pruebas que los jueces “ni siquiera han empezado a estudiar”. De ahí que remate: “Puede ser la mundial”.

Una “torpeza” que, a su juicio, se debe a la aparición de “corruptos tontos y torpes” y a que el departamento de Recursos Humanos de Pedro Sánchez “falla mucho” y, en estos casos, “roza todo el ridículo del mundo”.

Sobre el caso de la ‘fontanera’ Leire Díez, Page ha insistido de nuevo en que Ferraz debería querellarse para demostrar que se trataba de personas concretas y no de todo el partido. “Si no, va a pensar todo el mundo que estaba la organización implicada”.

Aunque ha querido lanzar un capote a Pedro Sánchez, al admitir que cree que es “posible” que la operación la pusiese en marcha el por entonces secretario de organización, Santos Cerdán, sin el conocimiento del secretario general del PSOE. “Cuando estás gobernando, te dedicas el 99 % del tiempo al Gobierno”, ha asegurado.

Pese a todo, Page ha descrito la situación actual como “una época muy oscura del PSOE”, pero se ha mostrado confiado en que “el futuro del PSOE después de Sánchez va a ser mejor”.

Sobre las críticas del Gobierno, como las del ministro de Transportes, Óscar Puente, al hablar de una posible conspiración de los jueces para derribar al Ejecutivo, Page ha criticado la postura de sus compañeros de filas.

“Esto de la conspiración me suena mucho. Se lo escuché a Cospedal con Bárcenas y con Gürtel. No me gustaría que mi partido imitara a Cospedal y al PP”, ha terciado sobre la época en la que desde Génova 13 se afirmaba que las investigaciones sobre su tesorero eran una "causa contra el PP.

Page también ha mostrado su sorpresa por el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras su imputación por el rescate de Plus Ultra, porque siempre le pareció una persona “desprendida”, aunque ha admitido que no estaba de acuerdo con sus implicaciones con el régimen venezolano.

“Cuando te implicas con una dictadura corrupta, tienes el riesgo de que la gente piense mal”, ha rematado.

Para evitar más casos, ha pedido “regular” el papel de los expresidentes porque “nadie deja de ponerse al teléfono de un expresidente”.

También ha sido crítico con la postura del PP de buscar el respaldo de Junts a una moción de censura y ha advertido de que “corre el riesgo de perderla sin presentarla”.

Page cree que el líder de la formación separatista Carles Puigdemont “tiene el poder” al controlar el Gobierno y que solo “está esperando” la sentencia del TEDH, que saldrá “antes del verano”. “Si se retrasa, implicará que Puigdemont no se puede mover. Si regresa a España, ya no habrá que irse a Waterloo”, ha rematado.

También ha censurado que el Gobierno trate de resucitar la negociación de la financiación autonómica cuando no ha podido sacar adelante ni un presupuesto en tres años.

“No sé a qué se refieren con bilateral”, ha afirmado sobre la citación de Hacienda, y ha preguntado si “eso es una charlita”.

Page también ha querido centrar la cuestión en si “esto es un nuevo debate placebo para parecer que estamos haciendo algo; que no nos entretengan”, y ha vuelto a criticar que se centren en defender el cupo catalán: “¿Tienen que contentar al electorado en Cataluña a costa de destrozar el del resto de España?”.

Page no ha querido desvelar si se presentará a la reelección ya que tiene condicionantes "personales" pero sí ha mostrado su "ilusión" en que "que mi tierra puede ayudar a que haya sentido común y que sea fácil recordar lo que es el PSOE".

Que los canales entre Moncloa y el Palacio de Fuensalida están rotos es evidente.

Y es que, pese a ser el único barón socialista con mayoría absoluta y a gobernar una de las cuatro comunidades autónomas en manos del PSOE, el Ejecutivo de Pedro Sánchez envió como máxima representación al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Ni un solo ministro, ni siquiera las dos integrantes del Gobierno originarias de Castilla-La Mancha —Milagros Tolón e Isabel Rodríguez— acudieron al acto, cuando en este tipo de encuentros es habitual la presencia de algunos de los máximos representantes del Ejecutivo.