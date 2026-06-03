Malestar entre los obispos por la ofensiva para que el Papa hable en Barcelona más catalán que español: "Importa lo que diga"

Aunque el catalán estará presente en parte de la ceremonia, la mayor parte será en castellano, lo que ha provocado protestas y comparaciones con la visita papal de 2010.

El Vaticano insiste en que el acto debe centrarse en su propósito pastoral y que la última palabra sobre los idiomas corresponde a la Santa Sede.

Partidos independentistas y líderes catalanes han criticado que la bendición principal en la Sagrada Familia sea en castellano y exigen mayor protagonismo del catalán.

La visita del Papa León XIV a España ha generado polémica en Cataluña por la escasa presencia del catalán en los actos programados.

La inminente visita del Papa León XIV a España, concebida desde el Vaticano con un marcado carácter pastoral, ha terminado convertida en la enésima batalla política en Cataluña.

El independentismo ha agitado la polémica por lo que considera escasa presencia del catalán en los actos programados: "Relegan el catalán a una posición secundaria respecto al castellano".

Junts, ERC y Aliança Catalana han arremetido particularmente contra la decisión de la Santa Sede de que la bendición principal de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, prevista para el 10 de junio, se oficie en castellano.

Tras estallar la polémica, fuentes de la Conferencia Episcopal Española optan por mantener un perfil estrictamente institucional.

Aunque rehúyen entrar en la confrontación, fuentes de la cúpula de los obispos señalan a EL ESPAÑOL que "es muchísimo más importante lo que diga" el Sumo Pontífice "que en qué idioma lo diga".

La directriz que emana desde Roma es la de mantener el acto centrado en su propósito religioso. Según confirman fuentes autonómicas de las Comunidades que visitará el Pontífice, la Santa Sede les ha trasladado que quiere sortear al máximo la política.

El objetivo central del viaje de León XIV, insisten, pivota sobre tres ejes: la caridad, la eucaristía y el encuentro con la sociedad y los colectivos más vulnerables.

A pesar de este enfoque pastoral, la publicación del misal por parte del Vaticano es lo que ha generado las reacciones adversas en el arco parlamentario catalán.

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, envió este martes una carta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, exigiéndole que interviniera ante la Conferencia Episcopal y la Santa Sede para garantizar una presencia del catalán "acorde con el reconocimiento legal" de la lengua.

En esta misma línea, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, expresó su disconformidad en redes sociales y tachó el misal de "vergüenza" e "insulto a todo un país".

Quina vergonya, quin insult a tot un país i a la memòria d'Antoni Gaudí. Si finalment això es així, es confirmarà el retorn al nacionalcatolicisme pel qual treballa els escarabats porprats.

I quina decepció veure com l'església es posa al costat de llengua del poder i menysprea… https://t.co/OefA45wOGX — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 1, 2026

Otros, como Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, han anunciado que no asistirán a la ceremonia en la Sagrada Familia como forma de protesta.

Asimismo, formaciones como ERC y los Comuns se han sumado a las reclamaciones, pidiendo que el catalán sea el "hilo conductor" de los actos porque "Cataluña no es un escenario; es un país".

Por su parte, el Govern ha confirmado que ya ha trasladado esta sensibilidad al Vaticano, recordando, no obstante, que la última palabra sobre el protocolo y los idiomas corresponde a la Santa Sede.

Precedente de 2010

Pese a la controversia, en realidad el catalán sí formará parte en las ceremonias.

Siguiendo el esquema utilizado en la visita de Benedicto XVI en 2010, León XIV pronunciará en catalán la señal de la cruz, el saludo litúrgico y el inicio de su homilía, además de incluirse en este idioma el salmo , la lectura del Apocalipsis y el Padrenuestro.

El reparto lingüístico previsto para la ceremonia es, aproximadamente, de un 70% en castellano, un 20% en catalán y un 10% en latín.

La bendición de la nueva torre de Antoni Gaudí será en español. "Gaudí se removería en su tumba", denuncian los partidos independentistas.

Sostienen que el desequilibrio en el empleo de los idiomas supone un retroceso con respecto a la visita papal de 2010, cuando, según afirman, el catalán tuvo un papel más destacado.

En realidad, y tal y como aclaran fuentes eclesiales, existe una diferencia importante: hace 14 años, Benedicto XVI ofició el rito de consagración de la Sagrada Familia, una ceremonia mucho más extensa que requería de múltiples bendiciones específicas que, en aquella ocasión, sí se tradujeron al catalán.

Además, la organización ha optado por el castellano en las partes rituales debido a que es el idioma que León XIV domina con mayor fluidez, tras haber vivido como misionero en Perú más de 20 años.

Pese a la posición más neutral de la Conferencia Episcopal, los nacionalistas han encontrado aliados dentro de la Iglesia catalana.

El obispo de Gerona, Octavi Vilà, reconoció este martes que le habría gustado que el catalán "tuviera una presencia más relevante de lo que parece que finalmente tendrá".

La culpa de todo, según el director de la Fundació Catalunya Religió, Jordi Llisterri, está en quién ha organizado el viaje.

Asegura que en 2010 la visita de Benedicto XVI se coordinó básicamente entre el Arzobispado de Barcelona y la Santa Sede, pero que en esta ocasión buena parte de las decisiones han pasado por comisiones de la Conferencia Episcopal, con sede en Madrid.

Con todo, la postura oficial que mantienen los organizadores subraya la voluntad de despolitizar la visita, porque la atención debe centrarse en el mensaje de fondo del Pontífice durante su estancia en España.