Feijóo descarta ir a Waterloo y da por liquidada la 'moción instrumental': cree que apoyar a Sánchez penaliza a Junts y PNV

En su intervención en el Cercle d'Economia, Feijóo evitó mencionar a Junts y PNV y centró su discurso en propuestas sobre vivienda, clase media y servicios públicos.

Feijóo afirma que puede devolver la decencia al país con o sin el apoyo de otros partidos y que no necesitará a PNV ni Junts tras los comicios.

El líder del PP considera que apoyar a Sánchez penaliza electoralmente a Junts y PNV, por lo que prefiere esperar a las próximas elecciones.

Feijóo descarta viajar a Waterloo para negociar con Puigdemont y da por cerrada la opción de una moción de censura instrumental.

Alberto Núñez Feijóo acude al Cercle d'Economia cada año desde hace 15: "No lo he comprobado, pero algo así será", dijo este martes, al inicio de su discurso en Barcelona.

Es una cita de esas con las que un político cuenta para medir ante el mismo auditorio sus distancias. Este 2 de junio, sin embargo, la reunión anual del principal foro empresarial catalán tenía una carga excepcional.

El contexto era explosivo. El Gobierno de Pedro Sánchez acumulaba en apenas 10 días dos nuevos escándalos de primera magnitud, el llamado 'caso Zapatero' y el 'caso Cloacas' o 'caso Fontanera', que habían llevado a PNV a avisar y a Junts a declarar públicamente que "la legislatura está acabada" y a exigir al presidente que convocara elecciones.

Al mismo tiempo, el PP recibía presiones internas y externas para que hiciese algún movimiento exploratorio hacia una moción de censura.

Feijóo respondió el lunes con lo que presentó como una "oferta muy clara": una moción de censura para "limpiar la Administración, recuperar la decencia y convocar elecciones inmediatas", amparada en los "184 diputados que piden elecciones generales".

Un portazo

Pero su discurso en el Cercle, este martes, dejó algo más diáfano aún: el líder del PP ya ha hecho su jugada y la pelota está en el tejado de los otros. "Devolveré la decencia a mi país. Y lo haré con o sin ayuda", dijo. Era una advertencia, lejos de una petición.

Esa frase condensaba todo el cálculo político del PP. Feijóo no necesitará a PNV ni a Junts tras las próximas elecciones.

Todas las encuestas y sondeos apuntan a que el PP podría gobernar en solitario o con el apoyo de Vox, sin depender de los votos de los nacionalistas vascos ni de los independentistas catalanes. Y tanto Vox como Junts y PNV tienen claro que los pactos cruzados entre ellos son inviables.

La respuesta de Junts, llegada apenas un par de horas antes del discurso de Feijóo, fue interpretada en el PP como lo que era: un portazo dialéctico.

Jordi Turull, secretario general del partido de Puigdemont, aseguró estar "dispuesto a escuchar" la oferta del PP, pero emplazó a Feijóo a ir a Waterloo a explicarle los términos directamente Carles Puigdemont. En Génova, nadie tardó en leer el mensaje: una negativa encubierta.

Feijóo no irá a Waterloo. Ni se lo plantea. El expresident lleva huido de la Justicia española desde 2017 y no deja de ser un prófugo que, cuando tuvo la oportunidad de negociar con el PP, exigió condiciones que el propio Feijóo calificó de "implanteables".

Fue en septiembre de 2023, cuando EL ESPAÑOL desveló los contactos exploratorios entre ambos partidos: los de Puigdemont pedían la amnistía y otras concesiones que el PP no estaba dispuesto a asumir, y desde entonces no han vuelto a hablar de nada con ese fondo.

Sí existen contactos diarios entre los grupos parlamentarios, a nivel político y operativo. La relación entre Míriam Nogueras y Miguel Tellado, heredada de cuando el hoy secretario general del PP era portavoz del grupo popular en el Congreso, es fluida y sin estridencias.

Pero sobre la moción de censura, sobre Waterloo y sobre un posible candidato instrumental, "de esto no se ha hablado", según fuentes del PP. Y Feijóo ya no tiene intención de que se hable.

El camino andado

El líder popular ya ha cumplido con su parte. Ha lanzado la oferta, ha fijado las condiciones y ha esperado la respuesta, que ha llegado.

El PNV filtró, a través de personas interpuestas, que jamás votaría a favor de una moción que le obligase a compartir "la foto" con Vox, aunque dejó abierta la puerta a abstenerse o simplemente a no entrar en el hemiciclo. Junts ha pedido una peregrinación a Bélgica.

El PP lo da por cerrado. El cálculo de Génova es, a su juicio, sólido. Seguir del lado de Sánchez perjudica a PNV y a Junts mucho más de lo que podría dañar al PP esperar a las elecciones.

Los independentistas catalanes están siendo devorados electoralmente por Aliança Catalana, que les acusa de haber vendido el independentismo "a cambio de nada". La amnistía prometida a Puigdemont no ha llegado en términos definitivos. Y Sánchez acumula incumplimientos sobre todos los compromisos adquiridos con Junts.

Para el PNV, el panorama no es mejor. Sostener a un gobierno que los sondeos sitúan como "el más corrupto de la democracia" es un coste reputacional creciente, sobre todo, porque los réditos ideológicos los saca Bildu en el País Vasco.

Y el PP, en cambio, puede esperar: "Seguirá saliendo porquería del PSOE", razonan en el entorno de Feijóo, y cada nuevo escándalo es un argumento más para quienes tienen que decidir si acompañan al presidente cercado por la corrupción o al jefe de la oposición en su camino a la Moncloa.

En el Cercle d'Economia, Feijóo no hizo mención alguna a mociones ni a Waterloo. Es más, ni citó por sus nombres a Junts o al PNV.

Habló de vivienda, de clase media, de servicios públicos, de inmigración ordenada, de productividad y de Cataluña. De las leyes que el Senado aprueba y el Congreso bloquea para que el Gobierno no pierda votaciones.

Y habló de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que gobierna el PP, donde "no se ve ninguno de los casos que sí se ven en el Gobierno central". Era el discurso de alguien que ya no está negociando. Ni siquiera a través de los medios.