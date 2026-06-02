Junts responde a la moción instrumental de Feijóo: "Si la oferta es seria que la negocie con Puigdemont en Waterloo"

La portavoz en el Congreso de Junts, Miriam Nogueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Junts ha respondido a la propuesta de moción de censura de Feijóo pidiéndole que negocie directamente con Puigdemont en Waterloo si realmente es seria. Jordi Turull, secretario general de Junts, ha asegurado que su partido pondría condiciones y sería igual de exigente con el PP que con el PSOE. Turull reprocha a Feijóo que haga ofertas a través de los medios en vez de reunirse directamente con Junts y recuerda que rompieron relaciones con el PSOE por incumplimientos. Junts considera que la vía más rápida para acabar con la legislatura es que Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas.

Junts ha contestado este martes a la propuesta planteada el lunes por Feijóo sobre una moción de censura instrumental para la "convocatoria inmediata de elecciones".

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha retado este martes al líder del PP a que si tiene una oferta "seria" para impulsar una moción de censura la negocie con Puigdemont en Waterloo (Bélgica).

"Si tiene una propuesta, la escucharemos", ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio, aunque ha puntualizado que desde Junts también pondrían "condiciones". “Seremos igual de exigentes con el PP que con el PSOE”, ha advertido.

Feijóo trató de cortejar el lunes a PNV y Junts para que apoyen una moción de censura instrumental a cambio de una convocatoria electoral y reiteró que eso no significaba que Vox -tenga que estar en ese Gobierno temporal.

"Parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí porque desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y CC, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas inmediatas", afirmó el líder del PP en una entrevista en Telecinco.

El número dos de Junts ha reprochado al líder del PP que haga propuestas serias a través de los medios en lugar de reunirse con ellos. “Somos serios; no escuchamos las ofertas por los medios de comunicación”, ha afirmado.

"Nosotros no estamos para apuntalar a uno o a otro", ha advertido este martes Turull, quien ha recordado que Junts rompió relaciones con el PSOE ante sus incumplimientos del pacto de investidura.

Turull ha remarcado que, para los independentistas, el "problema no es el PSOE o el PP, sino el Estado español".

En cualquier caso, Turull ha sostenido que para Junts "el camino más rápido" para acabar con una legislatura que consideran amortizada es que Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones.