Sánchez impone el sistema de doble ticket para pasar gastos en el PSOE tras avalar el control "escrupuloso" de la gerente

Sánchez defiende la gestión de Fuentes y anuncia estas medidas ante la preocupación interna por varios escándalos de corrupción recientes en el partido.

Desde 2020 el PSOE prohibió los pagos en efectivo, aunque algunos miembros recibieron sobres hasta 2024, lo que generó sospechas de blanqueo de dinero.

La medida busca reforzar el control interno tras la imputación de la gerente Ana María Fuentes por emitir facturas falsas para pagar a Leire Díez.

Pedro Sánchez impone en el PSOE el sistema de doble ticket para justificar gastos, exigiendo factura y comprobante de pago con tarjeta.

En el PSOE se han acostumbrado a que sus últimos Comités Federales sean sofocantes, no solo porque se celebran en plena canícula, sino porque versan sobre corrupción.

Si hace un año Pedro Sánchez tuvo que dar explicaciones al mayor órgano interno entre congresos sobre Santos Cerdán, tras su ingreso en prisión, en esta ocasión tendrá que tranquilizar al partido ante la cascada de escándalos, que van desde el caso Zapatero hasta Leire Díez.

Los socialistas se han visto obligados a retocar su hoja de ruta ante un Comité Federal que, en principio, estaba ideado para dar el pistoletazo de salida a las municipales y autonómicas de mayo de 2027 y donde se aprobará el calendario de primarias para elegir a los alcaldables.

La sucesión de escándalos obligará a que Sánchez exponga algunas de las medidas internas contra la corrupción que se están aplicando desde que estalló el escándalo de Cerdán.

Un balance con el que pretenderá exhibir una gestión interna eficaz y disipar dudas tras la imputación de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

Fuentes acaba de ser imputada por emitir facturas falsas con las que se habría pagado a la fontanera Leire Díez.

Entre las medidas que Sánchez comunicará que llevan varios meses en vigor está la del doble ticket, ya que no solo se tiene que entregar la factura del gasto a abonar, sino también el comprobante del pago con tarjeta de crédito.

Se trata de una medida más restrictiva con la que se quiere evitar que se presenten tickets ajenos, ya que algunos en el partido temen que José Luis Ábalos, durante su etapa como número tres de Ferraz, aprovechara esta técnica para justificar elevados gastos con los que podría haber blanqueado dinero.

Además, cualquier dieta pagada en efectivo ya no se abonará. Ya en 2020 se prohibieron los pagos en efectivo, aunque Santos Cerdán todavía recibió 7.433 euros en sobres hasta 2024.

La decisión de comunicar públicamente esta medida, junto a otras de las que Sánchez dará cuenta, llega tras la defensa que él mismo hizo de Fuentes después de ser imputada por Santiago Pedraz.

El líder del PSOE la elogió asegurando que "ha llevado las cuentas de manera escrupulosa" desde su llegada a la gerencia del partido en 2021.

La actual gerente fue propuesta por el propio Cerdán para sustituir a Mariano Moreno.

Al respaldo de Sánchez se unía este lunes el de la portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, que se negaba a dejar de mostrar su "confianza" en Ana María Fuentes pese a la imputación.

Sánchez dará cuenta así de un balance interno ante el Comité Federal, formado por más de 250 personas, entre las que se encuentran alcaldes del PSOE, como la de Palencia, Miriam de Andrés.

Esta alcaldesa pidió a Sánchez en el Comité Federal de 2025 que no repitiese como candidato en las generales de 2027.

La regidora, alineada con Emiliano García-Page, también ha pedido un adelanto electoral para evitar una debacle que se lleve por delante todo el poder territorial del PSOE.

Un temor que ahora se extiende por varias alcaldías que los socialistas consiguieron retener en 2023, como la de León. Su alcalde es muy crítico con Sánchez.

A todos ellos, Sánchez intentará calmarlos anunciándoles que las cosas han cambiado en Ferraz, pese a que este mismo lunes respaldó públicamente al secretario de Política Municipal, Juanfran Serrano, sobre quien el auto de la Audiencia Nacional aprecia serios indicios de haber participado en la trama de las cloacas. Durante estos años era adjunto de Santos Cerdán.

Queda por ver si estos anuncios calman las aguas en un PSOE cada día más inquieto ante las novedades judiciales.