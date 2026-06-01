Bruselas avisa a Sánchez: es su "responsabilidad" verificar si los inmigrantes regularizados son un riesgo para la seguridad

El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, durante su intervención ante el pleno de la Eurocámara sobre la regularización masiva en España Parlamento Europeo

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Las claves Generado con IA La Comisión Europea recuerda al Gobierno de Pedro Sánchez que es su responsabilidad verificar individualmente que los inmigrantes regularizados no supongan un riesgo para la seguridad. El comisario europeo Magnus Brunner señala que las autoridades españolas pueden apoyarse en Europol y los sistemas europeos de información para detectar posibles amenazas. Brunner advierte que un permiso de residencia nacional sólo permite vivir y trabajar en España, no desplazarse libremente por la UE. La Comisión Europea insiste en que España debe considerar las posibles consecuencias negativas de la regularización masiva en el resto de Estados miembros.

Nuevo toque de atención de la Comisión de Ursula von der Leyen al Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la regularización masiva de inmigrantes, una medida a la que está previsto que se acojan alrededor de 500.000 personas, justo cuando entra en su último mes el plazo para presentar solicitudes.

El comisario europeo de Interior, el austriaco Magnus Brunner, ha recordado este lunes al Ejecutivo español que es su "responsabilidad" comprobar "individualmente" que los beneficiarios de este procedimiento extraordinario no representan una amenaza para la seguridad y adoptar las medidas necesarias para impedirlo.

Brunner se pronuncia así en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, quien sostiene que el Real Decreto de Regularización "prevé un mecanismo para evitar la entrega de antecedentes penales por delitos cometidos fuera de España".

"Con una simple declaración responsable, el ilegal podrá regularizarse si su país de origen no entrega los antecedentes en menos de un mes, lo que es muy probable en la mayoría de países de origen. Con todo ello, miles de delincuentes serán potencialmente regularizados, lo que afectará a la seguridad de toda la Unión y a la integridad del espacio Schengen", denuncia Buxadé, que pregunta a la Comisión Europea si tiene previsto intervenir para evitarlo.

En su respuesta escrita, Brunner subraya que "como parte del proceso de expedición de un permiso de residencia, es responsabilidad de las autoridades nacionales evaluar individualmente si los nacionales de terceros países en cuestión plantean un riesgo para la seguridad y adoptar las medidas necesarias".

"Las autoridades pueden basarse en la información y la asistencia operativa disponibles a través de Europol y del Sistema de Información de Schengen para detectar posibles riesgos para la seguridad, así como en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales de nacionales de terceros países, que permite el intercambio de dichos antecedentes penales".

Brunner añade que el nuevo reglamento europeo sobre retorno incorpora "normas específicas" destinadas a agilizar la expulsión de las personas que supongan una amenaza para la seguridad.

En su contestación a Buxadé, el responsable europeo de Interior insiste también en que las autoridades españolas deberán hacerse cargo cuanto antes de aquellos migrantes regularizados que se desplacen a otros Estados miembros del espacio Schengen.

"Las autoridades nacionales deben actuar con un espíritu de cooperación leal para que esto ocurra rápidamente", señala Brunner.

"Un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. Por ejemplo, si una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia", explica el comisario.

No es la primera vez que Brunner lanza una advertencia de este tipo. Durante su intervención en el último simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, ya alertó de que una gestión ineficaz de la inmigración irregular puede acabar poniendo en riesgo el espacio Schengen y la libre circulación dentro de la Unión Europea.

"Lo que ocurre en una capital, en un puerto o en un puesto fronterizo, en España por ejemplo, acaba repercutiendo en todo el espacio Schengen. Sin una gestión eficaz de las llegadas irregulares, la confianza se erosiona, las fronteras internas corren el riesgo de restablecerse y todo el sistema Schengen se pone en peligro", afirmó.

Desde que el Gobierno de Sánchez anunció en enero la regularización masiva de migrantes, la Comisión Europea ha venido insistiendo en que España debe tener en cuenta las "consecuencias negativas" que esta medida pueda tener en el resto de Estados miembros.