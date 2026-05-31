Del sermón de Sánchez y Ábalos en 2018 al bochorno de 2026: 'No hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción'

Pedro Sánchez descarta un adelanto electoral pese a la presión y defiende la resistencia del Gobierno ante los escándalos y las demandas de sus socios.

El partido está dividido entre quienes ven una "cacería" política y quienes reclaman respeto a la Justicia y mayor transparencia interna.

Las investigaciones judiciales apuntan a pagos con facturas falsas, tramas de financiación irregular y presunta prevaricación vinculada al entorno de Pedro Sánchez.

El PSOE enfrenta una crisis interna por múltiples casos de corrupción que afectan a varios de sus altos cargos y exdirigentes.

El 31 de mayo de 2018, hace hoy ocho años, José Luis Ábalos se subió a la tribuna del Congreso y defendió la moción de censura contra Rajoy afirmando que "los españoles no podemos tolerar ni la corrupción, ni la indecencia".

A los pocos minutos, Pedro Sánchez se presentó como candidato a la Presidencia con un programa de regeneración.

El hoy presidente repitió 19 veces la palabra "corrupción", subrayando que ésta "actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país", pues debilita "la confianza de una sociedad en sus gobernantes".

Ocho años después, el PSOE es un partido en shock, asediado por los escándalos. No hay lugar para las celebraciones.

En sólo una semana, los socialistas han asistido a la apertura de un duro sumario contra José Luis Rodríguez Zapatero, según el cual su "testaferro", 'Julito' Martínez, también comerciaba con oro y níquel.

Así vio Tomás Serrano la moción de censura del PSOE contra Rajoy, en junio de 2018. TOMÁS SERRANO

El miércoles, la UCO entraba en Ferraz en busca de pruebas sobre la financiación de una trama que quiso "obstaculizar" la labor de jueces y fiscales que investigaban casos de corrupción, y que lo hacía "por orden del One".

Unas cloacas que, según el auto del juez Santiago Pedraz, se puso en marcha durante los "cinco días de reflexión" de Pedro Sánchez, y que habrían abonado facturas falsas a la fontanera Leire Díez.

El pasado jueves comenzó el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias en la asignación de una plaza de alto cargo en la Diputación de Badajoz.

El PSOE es hoy un partido roto en dos mitades. Unos sostienen que todo es una "cacería", pero otros creen que es un error "poner en cuestión la confianza en la Justicia".

El ministro Óscar Puente ha ido incluso más allá al denunciar un intento de "derribar el Gobierno con métodos nada democráticos".

De nada sirve que la última investigación sea de un juez de tendencia progresista como Santiago Pedraz.

Lo mismo pasa con Zapatero. Unos pocos diputados y altos cargos admiten que le han enviado un WhatsApp de apoyo o que le han llamado.

Otros, en cambio, marcan distancias y piden "prudencia". Algunos de los que han tenido trato con el expresidente afirman ahora: "Con todo el dolor de mi corazón, no puedo poner la mano en el fuego por él".

La incredulidad se extiende a los que fueron diputados en sus legislaturas y ocuparon altos cargos en Ferraz.

"Jamás le gustó el dinero", sentencian, pero admiten que desde hace tiempo desconfiaban de "sus amistades" y de su interés en Venezuela.

El "colapso"

Otros, que incluso fueron ministros bajo su mandato, reconocen en privado el "golpe" que supone ver el sumario y comprobar que hay "mucho indicio".

La sensación de colapso se extiende por el PSOE.

Durante aquel debate de 2018, Ábalos dijo: "La fortaleza de las instituciones democráticas depende de la confianza que las personas que lo ocupan suscita entre la ciudadanía".

Sánchez remató con una frase lapidaria: "La corrupción merma la fe en la vigencia del Estado de derecho cuando campa a sus anchas o no hay una respuesta política acorde a la entidad del daño que se ocasiona".

Ahora, ocho años después, Sánchez afirma que las últimas investigaciones, como la de Pedraz contra las cloacas, "no impugnan al Gobierno".

La idea es resistir hasta 2027. No habrá ni adelanto electoral —que reclaman PNV y Junts— ni cuestión de confianza.

Todo ello mientras Leire Díez —de quien el PSOE llegó a hablar como "un Pequeño Nicolás"— nunca ha sido denunciada por Ferraz, pese a que, según la versión primigenia de los socialistas, iba hablando en nombre del partido sin su autorización. Todo eso lo ha desbaratado ahora Pedraz en su auto.

Aunque las incoherencias no acaban ahí. Zapatero sigue teniendo el carné del PSOE, pese a que a Ábalos se le suspendió de militancia en cuanto aparecieron indicios.

Incluso Juan Francisco Serrano, exmano derecha de Santos Cerdán, sigue en la Ejecutiva aun cuando el auto lo señala y aprecia indicios, aunque todavía no lo imputa. Entre otras cosas, porque es aforado y la Audiencia Nacional no puede hacerlo.

También sigue en su puesto Ana María Fuentes, la gerente del partido, que acaba de ser imputada por hacer facturas falsas que servían para financiar a Leire Díez.

A la espera de sentencias

Todo, mientras en Ferraz se asienta una nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró, que llegó hace menos de un año después de la caída por corrupción de Santos Cerdán.

Algunos de los que fueron purgados por Sánchez y se opusieron a él en el fatídico Comité Federal de 2016 también están en shock: "Siempre supe que acabaría mal, pero no tan mal. Ciento cincuenta años de historia de partido y se la ha cargado en 8 años".

Y todo mientras el partido aguarda la primera sentencia sobre el caso Mascarillas, que previsiblemente condenará a Ábalos, y otras investigaciones que siguen bajo secreto, como la pieza separada sobre la financiación del PSOE que instruye Ismael Moreno.

No es el único. Begoña Gómez está pendiente de juicio y se siguen instruyendo el caso de amaños en contratos de obra pública, el de hidrocarburos y Plus Ultra.

"¿Se merece nuestro país estar pendiente de las sentencias que están al caer por innumerables piezas de corrupción que supuestamente afectan al partido que usted lidera?", preguntaba Sánchez en la moción de censura, dirigiéndose a Rajoy.

En aquel discurso, que sirve casi de impugnación a su Gobierno, Sánchez mencionó todos los casos que afectaban al PP, y sentenció: "Son nombres, desgraciadamente para vergüenza de nuestra democracia, que forman parte de la memoria colectiva de un país que está hastiado del serial de corrupción. Y que retratan una época de la que hay que pasar página".

Ante el nerviosismo en el partido, Sánchez descartó este miércoles desde Roma un adelanto electoral. "Hay algún compañero que me pide adelantar elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayoría parlamentaria en el Congreso y voy a gobernar con más tranquilidad", afirmó tirando de ironía en una referencia velada al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Todo, mientras los socios se ponen de perfil en una legislatura estancada y sin Presupuestos.

Ya lo dijo Sánchez tal día como hoy: "No se puede obligar a un país a elegir entre democracia y estabilidad, porque no hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción".