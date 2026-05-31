Sánchez ignora la corrupción y azuza a las JJSS ante la derecha "marrullera que quiere tumbar al Gobierno": "¡A por ellos!"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez interviene ante las Juventudes Socialistas tras la entrada de la UCO en Ferraz, sin mencionar la corrupción ni casos polémicos recientes. Reivindica el feminismo y asegura que la mayoría de los hombres apoyan a las mujeres, destacando que no es una cuestión de ideologías. Acusa a la derecha y la ultraderecha de querer frenar el avance del país y defiende la regularización de inmigrantes como positiva para la Seguridad Social. Critica la "xenofobia" de Vox y denuncia el "supremacismo blando" como una forma de xenofobia, diferenciando al PSOE como motor de progreso en España.

Este domingo ha tenido lugar la primera intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ante sus militantes tras la entrada de la UCO en Ferraz. Sin embargo, en su discurso ni ha mencionado los términos corrupción, Zapatero o Plus Ultra.

El presidente del Gobierno ha comenzado su intervención en la clausura del 27º Congreso de las Juventudes Socialistas haciendo alusión al feminismo, reivindicando que "no es algo de izquierdas, ni de derechas" y mandando un mensaje a las mujeres: "La mayoría de hombres estamos con vosotras".

Sánchez ha recalcado que "el socialismo democrático puede tropezarse, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos". Asimismo, ha afirmado que "en España gobierna quien más votos suma, no quien busca atajos" y ha declarado que para poder llevar a cabo todas las mejoras para el país "el tiempo es fundamental".

El presidente del Gobierno ha destacado las políticas culturales y para jóvenes instauradas por el PSOE: "Nosotros estamos aquí para que España avance, de hecho, lleva ocho años avanzando".

"Esta oposición marrullera, representada por Feijóo y Abascal, lo que quiere es que España no avance e incluso retroceda y lo vamos a evitar. La agenda no acaba en 2027", ha añadido.

Sánchez ha defendido la regularización: "Va a traer un aumento de 2.300M a la seguridad social" y ha criticado la "xenofobia de Vox".

El secretario general del PSOE ha dejado claro que "la prioridad nacional y supremacismo blando no es sentido común es xenofobia".

"La alternativa que tenemos enfrente es una ultraderecha xenófoba y una derecha que traga", ha anotado.

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