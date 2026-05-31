Las 21 exclusivas de El Español que destaparon el 'Watergate' de Sánchez: del audio de las saunas al contrato de Zarrías

Entre los implicados figuran históricos del PSOE, empresarios y altos cargos, con reuniones y pagos documentados que han dado lugar a una investigación judicial liderada por el juez Santiago Pedraz.

La trama incluía intentos de soborno, extorsión a empresas del Ibex, manipulación de pruebas y amaño de contratos públicos a cambio de dinero y favores.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, cobraba de la consultora de Gaspar Zarrías mientras coordinaba acciones para beneficio del partido y sus dirigentes.

El Español publicó 21 exclusivas que destaparon una trama en el PSOE para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO que investigaban casos de corrupción.

EL ESPAÑOL ha desvelado en una veintena de exclusivas los manejos y actividades de la fontanera del PSOE Leire Díez, que desembocaron en la operación policial desarrollada este miércoles por la UCO, por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Los agentes de la UCO permanecieron durante más de 12 horas en la sede de Ferraz, para recabar información sobre los implicados en la trama montada por el PSOE para desacreditar a los jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil que investigan sus casos de corrupción.

EL ESPAÑOL se adelantó a los pasos de la Justicia, con estas exclusivas sobre las actividades de la fontanera colocada por Santos Cerdán al frente de la cloaca del PSOE.

1. Carmen Pano

EL ESPAÑOL desveló el 28 de noviembre de 2024 la identidad de la empresaria Carmen Pano, quien sostiene que entregó 90.000 euros en bolsas de plástico en la sede de Ferraz, en dos visitas, a instancias de un empresario de la trama de hidrocarburos.

Tanto Carmen Pano como el chófer que la llevó hasta la sede del PSOE ratificaron este testimonio en el Tribunal Supremo, durante el reciente juicio del caso mascarillas.

El juez Santiago Pedraz señala en su auto que la trama de la fontanera Leire se planteó la posibilidad de sobornar con 50.000 euros a la empresaria, para que se retractara de su testimonio: "Esta se vende. Debemos saber comprar", señalan los implicados en uno de los mensajes intervenidos por la UCO.

2. A sueldo de Zarrías

El auto de Pedraz confirma otra exclusiva de EL ESPAÑOL, que el 11 de junio de 2025 informó de que la fontanera Leire Díez cobraba un sueldo de la consultora de Gaspar Zarrías, mientras "reunía información para el PSOE contra la UCO, jueces y fiscales".

Tal como indicó este diario, Zarrías fichó en junio de 2024 a Leire Díez a través de su empresa Zaño Consultora SL.

Histórico del PSOE andaluz, Gaspar Zarrías fue consejero y presidente (durante un período transitorio de dos semanas, en 2009) de la Junta de Andalucía, y secretario de Estado de Cooperación Territorial del Gobierno de Zapatero. Fue condenado por el caso de los ERE, pero el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido anuló su condena.

El juez Santiago Pedraz ha imputado ahora a Zarrías como colaborador de la cloaca del PSOE que dirigían Santos Cerdán y Leire Díez.

3. El vídeo del fiscal Grinda

Este diario contó en exclusiva el 28 de mayo de 2025 que la fontanera Leire ofreció a varios medios (también a EL ESPAÑOL) un vídeo de índole sexual para destruir la imagen del fiscal anticorrupción José Grinda.

Una anotación realizada por Leire (que menciona Pedraz en su auto) indica que la trama que operaba desde Ferraz también se planteó sobornar al fiscal con 300.000 euros, para que pidiera el archivo de varias causas y facilitara información sobre el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón.

Leire Díez utilizó como mediador al periodista Pere Rusiñol que, tras entrevistarse con Grinda el 27 de febrero de 2025, comunicó a la fontanera que no había sido posible el acuerdo: "No había agua, al menos de momento".

4. El caso Aznalcóllar

La fontanera Leire también participó en una operación para lograr la rehabilitación pública de Vicente Fernández Guerrero, quien tuvo que dimitir como presidente de la Sepi en octubre de 2019, tras ser imputado en el caso Aznalcóllar.

Con este objetivo, Leire Díez elaboró un argumentario titulado "Las puertas giratorias de Emerita Resources", en el intentaba desacreditar a la compañía que había judicializado el caso Aznalcóllar, tal como informó EL ESPAÑOL el 30 de mayo de 2025.

5. Fichado por Servinabar

EL ESPAÑOL también desveló, el 2 de junio de 2025, que tras dimitir como presidente de la Sepi Vicente Fernández fue contratado por Servinabar 2000 SL, la constructora en la que eran socios Antxón Alonso y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Esta constructora ha recibido contratos que suman más de 100 millones de euros del Ministerio de Transportes y del Gobierno navarro (también en manos del PSOE).

La Guardia Civil detuvo el pasado mes de diciembre a la fontanera Leire Díez, Vicente Guerrero y Antxón Alonso, por participar en el amaño de contratos públicos de empresas dependientes de la Sepi.

6. El audio de las saunas

El juez Pedraz sitúa el nacimiento de la cloaca de Leire en una reunión celebrada en la sede de Ferraz el 26 de abril de 2024 (dos días después de que Sánchez anunciara sus "cinco días de reflexión").

A dicho encuentro asistieron, además de la fontanera, Santos Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset, Ion Antolín (entonces jefe de prensa del PSOE) y Juan Manuel Serrano, que había sido jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

EL ESPAÑOL desveló el 5 de junio de 2025 que, en aquella reunión, Leire entregó a Cerdán audios realizados por el comisario Villarejo.

En uno de ellos, el comisario Villarejo aludía al negocio de las saunas y prostíbulos que regentaba el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez.

7. Reuniones con Koldo

Gaspar Zarrías se reunió al menos media docena de veces con Koldo García (entonces asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes), antes de fichar en su consultora a Leire Díez y a Anabel Mateos, mujer del secretario de Estado Antonio Hernando, según informó este diario el 23 de septiembre de 2025.

Estas reuniones se celebraron entre el 17 de septiembre de 2020 y el 29 de junio de 2021 (sólo dos semanas antes de que Sánchez destituyera a Ábalos como ministro de Transportes), según consta en la agenda intervenida por la UCO a Koldo García.

8. Investigó a Feijóo y Ayuso

Leire Díez no sólo recabó información para atacar a los jueces, fiscales y agentes de la UCO que investigaban los casos de corrupción del PSOE.

También recabó información sobre dirigentes del PP como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Miguel Tellado, para que el Gobierno pudiera utilizarla contra el principal partido de la oposición.

En esta labor, Leire comunicaba sus avances a Cerdán, a su mano derecha Juanfran Serrano y al jefe de prensa del PSOE, Ion Antolín, tal como informó este diario el 19 de junio de 2025.

9. La directora de la GC

La fontanera Leire Díez informó de sus maniobras contra la Unidad Central Operativa (UCO) a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

El comandante investigado por el llamado caso Koldo, Rubén Villalba, dejó constancia de ello en el acta de la reunión que mantuvo con Leire Díez, cuyo contenido dio a conocer EL ESPAÑOL el 23 de octubre de 2025.

Tras la reunión, la fontanera comunicó a Villalba que "estaban impacientes desde arriba con mi encuentro".

Y anotó lo siguiente en el acta: "En el trayecto de regreso habló con la directora de la GC, porque estaba esperando un feedback del transcurrir de la reunión".

10. El dueño del Badajoz

Dos de los principales implicados en la trama, Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, aseguraron que actuaban en nombre de Pedro Sánchez, cuando intentaron comprar al expresidente del Badajoz, Joaquín Parra, para que facilitase información contra agentes de la UCO.

La fontanera, Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset también alardearon ante Parra de que "el fiscal general" era su "aliado", según el audio publicado por este diario el 3 de julio de 2025.

11. La defensa de Koldo

Santos Cerdán impuso a Koldo García que la fontanera Leire controlara su estrategia de defensa, para garantizar que no difundiera ninguna información que pudiera dañar al PSOE.

Leire Díez fue la persona que se encargó de llegar a un acuerdo con Koldo García para que rompiera con el bufete Medina Cuadros y contratara a Ismael Oliver, un abogado de su confianza y de la del PSOE, según la exclusiva que publicó EL ESPAÑOL el 26 de octubre de 2023.

El auto del juez Pedraz indica ahora que el PSOE utilizó sociedades del abogado Ismael Oliver para pagar, mediante facturas mendaces, las actividades de la cloaca de Leire.

12. El 'caso hidrocarburos'

La fontanera de Ferraz ofreció a varios investigados por el caso hidrocarburos reuniones con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que pudieran negociar beneficios judiciales.

A cambio, les pedía que le facilitaran información para utilizarla contra la UCO, contra dirigentes del PP y contra el empresario Víctor de Aldama, según la información que desveló este diario el 11 de noviembre de 2025.

También les ofreció la posibilidad de reunirse con Diego Villafañe, que en ese momento era mano derecha de García Ortiz y teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, los empresarios declinaron esta propuesta.

13. Las reuniones con Cerdán

Tras su detención, Leire Díez declaró ante el juez que únicamente había mantenido dos reuniones con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Sin embargo, el auto del juez Pedraz alude ahora a 38 reuniones entre ambos, para coordinar las actividades de la cloaca del PSOE.

EL ESPAÑOL dio a conocer el 12 de diciembre de 2025 en exclusiva uno de estos encuentros, celebrado en un restaurante de Madrid. A la mesa, Leire Díez, Santos Cerdán y Vicente Fernández. La cita fue el 20 de enero de 2021.

Este diario desmontó así la versión de Leire, según la cual apenas había tenido trato con el número dos del PSOE.

14. Los contratos de la Sepi

La Guardia Civil detuvo el pasado mes de diciembre a Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso, por amañar contratos de empresas públicas dependientes de la Sepi.

Dos días después, el 12 de diciembre, este diario informó de que los tres detenidos, junto a Santos Cerdán, vendían sus influencias a empresas a cambio de dinero, coches y propiedades.

Según esta información, el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, recibió mordidas en efectivo, así como bienes inmuebles en Marbella.

Por su parte, la fontanera Leire cobró por sus servicios en especies, incluyendo dos vehículos pagados por empresas que contrataban a la red.

15. Extorsión a empresas del Ibex

Este diario también informó el 12 de diciembre de 2025 de que Santos Cerdán y Leire Díez extorsionaban a empresas del Ibex 35, a las que pedían un millón de euros para neutralizar noticias negativas.

Todo comenzaba con una llamada de Díez, quien aseguraba ser una enviada del Gobierno para alertar a las empresas de distintas informaciones negativas que podían aparecer en los medios.

Una vez lograda la atención de las compañías, la fontanera del PSOE se citaba con los empresarios en el piso franco de la trama, situado en la calle Diego de León de Madrid.

16. Los edificios de Correos

Dos días después, este diario informó de que Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández también ofrecieron a empresarios la posibilidad de comprar edificios históricos de Correos con financiación pública, a cambio de comisiones.

Los testimonios recabados por EL ESPAÑOL explican que la fontanera de Ferraz y el expresidente de la Sepi enseñaron estos inmuebles a varios empresarios interesados.

En un momento posterior de la negociación, ambos les presentaban a Antxon Alonso (socio de Santos Cerdán en Servinabar), para proponer que la constructora de la trama se hiciera cargo de las obras de reforma.

17. Una comisión del 2%

La responsable del fondo de rescate de la Sepi, María Jesús Garrido Solís, pedía junto a Vicente Fernández una comisión del 2% por facilitar créditos públicos a empresas.

Ambos utilizaban la sociedad Allies & Altera para hacer "labores de consultoría" en "la búsqueda de financiación" pública y privada, según informó este diario el 15 de diciembre de 2025.

A cambio, pedían unos honorarios de "7.000 euros mensuales más IVA" y una "prima de éxito" de un 2% del importe del dinero obtenido para cada proyecto en el que trabajaban.

18. El despido de Garrido

Finalmente, la Sepi despidió a María Jesús Garrido en mayo de 2024 por una "falta administrativa", cuando llevaba al menos desde 2023 pidiendo mordidas.

El expediente disciplinario, cuyo contenido dio a conocer EL ESPAÑOL el 16 de diciembre de 2025, calificaba los hechos como una "infracción grave".

Sin embargo, la Sepi no llevó los hechos a la Fiscalía ni emprendió ningún tipo de acción judicial contra Garrido.

19. Purga en la Sepi

El Gobierno tapó la trama de corrupción de la Sepi con una purga en la que destituyó a varios altos cargos que favorecían a los clientes de Vicente Fernández, según desveló este diario el 17 de diciembre de 2025.

En la primavera de 2024, la sucesora de Vicente Fernández al frente de la Sepi, Belén Gualda (una persona de la confianza de la entonces vicepresidenta María Jesús Montero), prescindió de al menos cinco directivos.

Esta operación de limpieza se llevó a cabo poco después de que, el 21 de febrero de 2024, estallara el caso Koldo.

20. El Hipódromo

El expresidente de la Sepi Vicente Fernández aprovechó sus influencias para ofrecer a sus clientes negocios como utilizar el estiércol de los caballos del Hipódromo de la Zarzuela (Madrid) para crear biomasa o instalar placas solares en los tejados de los edificios de Correos.

Fernández ofrecía a sus clientes operaciones con diferentes empresas de la Sepi, a cambio de una tarifa mensual que iba de los 5.000 a los 7.000 euros mensuales más una "prima de éxito" por cada negocio cerrado, según informó EL ESPAÑOL el 18 de diciembre de 2025.

Vicente Fernández ofreció estos negocios tras su salida de la Sepi, en 2022, gracias a su estrecha relación con Paco Salazar y Álvaro Gutiérrez de la Fuente (que en aquel momento eran presidente y director general del Hipódromo de la Zarzuela, respectivamente).

21. El informe sobre Villarejo

Para justificar los 4.000 euros al mes que cobraba de la consultora de Gaspar Zarrías, Leire Díez elaboró un informe en el que intentaba demostrar que el comisario Villarejo estuvo detrás del caso de los ERE.

La fontanera de Ferraz sostenía en su dosier que el caso ERE, que provocó la condena de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, fue en realidad una maniobra del comisario jubilado, según informó este diario el 17 de abril de 2026.

Leire Díez cobró 4.000 euros al mes de la empresa de Zarrías, Zaño Consultora SL, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2024.

El auto del juez Santiago Pedraz explica ahora que en realidad se trataba de un pago para que desarrollara sus actividades contra jueces, fiscales y mandos de la UCO.