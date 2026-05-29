Tezanos mantiene que Sánchez supera a Feijóo en 11,3 puntos tras querellarse el PP contra él por manipular el CIS

Resultado del barómetro del CIS de mayo dado a conocer este viernes. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El CIS dirigido por José Félix Tezanos otorga al PSOE una ventaja de 11,3 puntos sobre el PP en intención de voto. Según el sondeo publicado, el PSOE obtendría un 36,2% y el PP un 24,9%, mientras Vox se mantiene como tercera fuerza con el 16,2%. La encuesta se realizó entre el 4 y el 18 de mayo, antes de los recientes casos de corrupción y la imputación de Zapatero. El PP ha presentado una querella contra Tezanos, acusándole de manipular deliberadamente los datos del CIS para favorecer al PSOE.

El CIS de José Félix Tezanos sostiene que el PSOE aventajaba al PP en 11,3 puntos de intención de voto antes de que, esta semana, se produjera la imputación de Zapatero y el registro de la sede de Ferraz por el caso de la cloaca de Leire Díez.

El sondeo difundido por el CIS este viernes otorga al PSOE 36,2 puntos de intención de voto (retrocedería dos décimas respecto al anterior barómetro de abril), mientras que el PP se quedaría con el 24,9% (subiría 1,3 puntos).

Vox se mantendría en tercera posición con el 16,2% del voto, mientras que ERC (2,6%) se colocaría por delante de Podemos (2,5%).

La encuesta consta de 4.016 entrevistas telefónicas realizadas entre el 4 y el 18 de mayo, en plena campaña de las elecciones autonómicas andaluzas, y antes del estallido de los nuevos casos de corrupción conocidos esta semana.

El CIS publica esta encuesta después de que el PP haya presentado una querella contra su presidente, José Félix Tezanos, como autor de un presunto delito electoral tipificado en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La querella sostiene que Tezanos manipula deliberadamente los datos del CIS, con el objetivo de influir en la opinión pública y en los resultados electorales, como ha informado EL ESPAÑOL.

Los sondeos que difunde el CIS, indican los populares, no responden a "meros errores técnicos o deficiencias metodológicas puntuales, sino a una estrategia continuada, consciente y sistemática de alteración metodológica, ejecución opaca del trabajo de campo y presentación sesgada de resultados, siempre en favor de una misma opción política, durante múltiples procesos electorales".

Noticia en actualización

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