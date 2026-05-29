Sánchez protegió hasta el final a Cerdán y desoyó las voces para no mantener en la Ejecutiva a Serrano, su mano derecha

Serrano, cercano a Cerdán y presente en negociaciones clave con Puigdemont, podría enfrentarse a un proceso judicial dependiendo de su condición como diputado y las decisiones del Congreso.

El juez Santiago Pedraz señala indicios de colaboración de Serrano con los investigados en el caso, aunque aún no se le atribuye la condición de imputado.

A pesar de las presiones internas, Sánchez mantuvo a Juan Francisco Serrano, estrecho colaborador de Cerdán, en la Ejecutiva del PSOE tras la salida de este último.

Pedro Sánchez respaldó a Santos Cerdán hasta el último momento, incluso tras la aparición de un informe de la Guardia Civil que implicaba a Cerdán en presuntos delitos de corrupción.



Santos Cerdán arrancó el día 12 de junio de 2025 todavía como diputado y secretario de Organización del PSOE y apoyado por todos en el Gobierno y el partido, empezando por Pedro Sánchez.

Por eso, se sentó como siempre en su escaño en el Pleno del Congreso, dos filas más arriba que el del presidente del Gobierno.

A su lado se sentó su fiel escudero Juan Francisco Serrano, miembro de la Ejecutiva del PSOE.

A media mañana se hizo público el demoledor informe de la Guardia Civil que lo llevó a los infiernos porque mostraba indicios de su presunta implicación en delitos graves de corrupción.

Cerdán se quedó en su escaño mientras seguía el pleno y sin disimulos estuvo leyendo el informe durante largo rato. Cada poco lo comentaba con Serrano, sentado a su lado y enfrascado en la misma tarea.

Esa escena provocó indignación en muchos diputados del PSOE que se sintieron engañados por Cerdán, que siempre había proclamado su inocencia y les arrastraba a hablar de persecuciones y lawfare.

Hasta esa mañana le apoyaba también el propio líder socialista y presidente del Gobierno que, incluso, invitó unos días antes a su leal secretario de Organización a una cena en Moncloa con las esposas de ambos, Begoña Gómez y Francisca Muñoz.

El presidente del Gobierno quería mostrar su afecto a Cerdán porque le habían llegado informaciones que señalaban que había tenido algún incidente en algún local público con ciudadanos indignados por la corrupción.

El enfado de los diputados ese día de junio de 2025 se extendía también a Serrano, la sombra de Cerdán en el Congreso, por la imagen de ambos en el escaño leyendo y comentando el informe, y también porque todos conocían la estrecha relación entre ambos.

La relación con Santos Cerdán ya era tóxica.

Por eso, hubo diferentes voces del partido que hicieron llegar a Sánchez que no incluyera a Serrano en la nueva Ejecutiva del PSOE renovada en julio de 2025 tras la salida de Cerdán camino de la muerte política.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Sánchez decidió mantener a Serrano en la Ejecutiva con cargo de responsable de Política Municipal, vital para las elecciones locales de 2027.

Esa decisión se interpretó como una protección expresa. La versión oficial es que el líder socialista no quería dar imagen de purga interna.

Sí sacó de la Ejecutiva a Javier Alfonso Cendón, diputado próximo también a Cerdán, pero menos que Serrano.

"Colaboración con los investigados"

Algo parecido a lo que ocurrió en diciembre de 2024 cuando Sánchez mantuvo a Cerdán como número tres del PSOE en el congreso de Sevilla. O cuando en 2023 mantuvo a José Luis Ábalos en las listas al Congreso, pese a que ya había informaciones detalladas sobre algunas de sus andanzas.

Ahora, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz muestra que esa decisión de Sánchez sobre Serrano fue más que arriesgada, imprudente. El auto judicial pone a Juan Francisco Serrano en el punto de mira, junto a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Sánchez cuando era jefe de la oposición.

"Aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan", señala, pero asegura que es mejor esperar el "resultado de las primeras diligencias".

Concluye que "en este momento, no se les puede atribuir la condición de investigados sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa".

Juan Francisco Serrano estuvo en la reunión de Ferraz de abril de 2024 en la que, según el auto, se pusieron en marcha las cloacas del PSOE. En esa reunión fundacional, coincidiendo con el retiro de Sánchez, estuvieron Cerdán y Leire Díez, entre otros.

Serrano es diputado y, por tanto, para imputarle habría que elevar exposición razonada al Tribunal Supremo.

Si el Congreso concediera el suplicatorio, el caso tendría que ir al Supremo para seguir la instrucción y, en su caso, juzgar y sentenciar.

Si renunciara al escaño, el caso se quedaría en la Audiencia Nacional y no se enjuiciaría antes de más de seis años, mientras que si fuera al Supremo, podría haber juicio en meses y sin opciones de recurso a una segunda instancia.

La otra imagen característica de Serrano es la de las fotos con Cerdán en Suiza o Bruselas acudiendo a negociar con Carles Puigdemont los acuerdos de la legislatura.

Se da la circunstancia de que los tres interlocutores conocidos de Sánchez con el líder de Junts están en situación difícil: Cerdán está doblemente imputado y estuvo en la cárcel, José Luis Rodríguez Zapatero está imputado y Serrano está señalado por el juez en la investigación sobre el de las cloacas.

Serrano fue alcalde de su pueblo, Bedmar y Garcíez, y secretario general de las Juventudes Socialistas de la Provincia de Jaén. Su nombre fue barajado por Cerdán como posible candidato a la Junta de Andalucía, antes de que Sánchez impusiera a María Jesús Montero.