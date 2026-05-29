El PP se querella contra Tezanos por "manipulación grave y consciente" de los sondeos del CIS en periodo electoral

El PP denuncia un conflicto de intereses por las subvenciones públicas recibidas por la Fundación Sistema, presidida por Tezanos y vinculada al PSOE.

La querella señala que el modelo demoscópico usado por Tezanos carece de validación científica y amplifica los sesgos a favor del PSOE.

El partido acusa al CIS de sobrerrepresentar sistemáticamente a los partidos de izquierda en 37 de las 40 elecciones celebradas desde 2018.

El PP ha presentado una querella penal contra José Félix Tezanos, presidente del CIS, por presunta manipulación grave y consciente de encuestas electorales.

El Partido Popular ha presentado una querella penal contra José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por la presunta comisión de un delito electoral tipificado en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La acción judicial, anunciada el pasado mes de marzo, se presentó hace unas pocas semanas en los Tribunales de Instancia de Madrid, en Plaza de Castilla, según las fuentes consultadas, y sitúa por primera vez al responsable del principal organismo demoscópico del Estado ante los tribunales por presunta "manipulación grave y consciente" de las encuestas electorales.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, lo resumió con una frase que se ha convertido en el eje de la acusación: "No es que el CIS falle; es que deliberadamente se le hace fallar".

El escrito de la querella, al que ha tenido acceso este diario, es contundente desde su primer párrafo.

La conducta imputada "no consiste en meros errores técnicos o deficiencias metodológicas puntuales, sino en una estrategia continuada, consciente y sistemática de alteración metodológica, ejecución opaca del trabajo de campo y presentación sesgada de resultados, siempre en favor de una misma opción política, durante múltiples procesos electorales"*.

Los datos

Los números que sustentan esa acusación son demoledores y se remontan a la misma llegada de Tezanos al Centro de Investigaciones Sociológicas.

En las elecciones a la Comunidad de Madrid de 2021, el CIS presentó una desviación de 14 puntos a favor del PSOE frente al PP.

En las autonómicas de Baleares de 2023, la distorsión rozó los 15 puntos. En Galicia, en 2024, fue de 10,5 puntos. En Andalucía 2022, hasta nueve puntos.

En las elecciones europeas de 2024, el desvío en beneficio del PSOE y en contra del PP casi alcanzó los nueve puntos. En las generales de 2019 y en los comicios de julio de 2023, el CIS llegó a asignar hasta 20 escaños más al bloque gubernamental de los que finalmente obtuvo.

Así, el balance global no deja margen para la duda estadística: en 37 de las 40 elecciones celebradas desde que Tezanos llegó al CIS en 2018, el organismo sobrerrepresentó a los partidos de izquierda.

Y en 60 de los 62 barómetros publicados en ese periodo, la estimación de voto a la izquierda superó a su resultado real.

La querella lo califica de "errores jamás vistos" y lo remata con un dato que invierte la lógica demoscópica: todo esto ocurrió mientras el CIS multiplicaba exponencialmente el tamaño de sus muestras y su presupuesto. Es decir, a mayor gasto, mayor error. "Y siempre en la misma dirección", rematan las fuentes populares.

Las penas

El artículo 145 de la LOREG, al que remite la acción penal del PP, castiga las infracciones en materia de encuestas electorales con penas de entre tres meses y un año de prisión, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Para que la conducta sea típica se requiere que la manipulación sea "grave" y que sea "idónea ex ante para incidir en el proceso de formación de la voluntad de los electores".

La querella argumenta que ambos requisitos concurren con "especial gravedad por la autoridad del emisor, su amplia difusión y su reiteración durante múltiples procesos electorales".

El instrumento elegido para perpetrar esa manipulación, según el escrito de los abogados del PP, es el llamado "modelo bidimensional inercia-incertidumbre Alaminos-Tezanos", que el CIS usa para sus estimaciones de voto, desde la llegada de Tezanos a su dirección.

El propio nombre del modelo alude a su inventor, y "carece de validación externa, no es utilizado por ningún instituto independiente y no ha sido contrastado científicamente". Funciona, dice la querella, como "una cortina metodológica opaca que legitima resultados previamente sesgados" y no corrige los errores de la muestra, "los amplifica".

Subvenciones a su fundación

Para entender por qué alguien haría esto, la querella construye un perfil del acusado que va mucho más allá de sus funciones en el CIS. Tezanos llegó al organismo en junio de 2018 directamente desde la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, partido del que es militante desde décadas antes.

Aunque sea de dudosa ética, nada de eso es un secreto. Tampoco que, al tiempo que dirige el máximo organismo demoscópico público del Estado, mantiene la presidencia de la Fundación Sistema y la dirección de las revistas Sistema y Temas para el Debate, ideológicamente alineadas con el PSOE.

Lo que añade un nuevo nivel de escándalo es que la Fundación Sistema recibe subvenciones públicas desde que gobierna Sánchez. El Ministerio de Cultura ha abonado 54.187 euros a organismo desde 2019.

Otro detalle relevante es que esas mismas ayudas se concedieron también durante los gobiernos de Zapatero, sólo se interrumpieron durante toda la etapa de Rajoy y se reanudaron en cuanto el PSOE recuperó el poder y fue Tezanos al CIS.

Así, según la querella, el conflicto de intereses es "estructural e incompatible con los principios de neutralidad exigibles a un alto cargo público".

Porque, además, el patronato de esa fundación incluye, entre otros, a tres ministros del actual Gobierno de Sánchez figuran: Félix Bolaños (Presidencia y Justicia), Carlos Cuerpo (vicepresidente y titular de Economía) y Óscar Puente (Transportes), además de a María Jesús Montero (exvicepresidenta y todavía número dos del PSOE).

También están el secretario de Estado Rafael Simancas —que además es subdirector de la revista Temas, la misma que recibe subvenciones públicas— y Cristina Narbona, presidenta del PSOE.

Él mismo reconoció públicamente su "compromiso" con el proyecto político de Sánchez en 2022. Con la credibilidad del CIS ya bajo mínimos, Tezanos presentó en el Círculo de Bellas Artes un libro de 265 páginas sobre el presidente. Lo describió él mismo como "sin duda, un elogio a Pedro Sánchez, un hombre con el que sigo comprometido".

Blindar el modelo

Un último flanco de la querella apunta al blindaje institucional que Tezanos habría construido para perpetuar su modelo.

Hasta 2021, el CIS contrataba el trabajo de campo de sus encuestas mediante licitación pública con empresas especializadas. Tezanos lo cambió, adjudicando esa función directamente a TRAGSATEC.

El objeto social de la filial de la compañía pública TRAGSA, dependiente del Ministerio de Agricultura, no es ni de lejos la sociología ni tiene experiencia alguna en demoscópica. Pero el CIS arbitró un "encargo a medio propio", figura legal que permite obviar el concurso público.

El número de trabajadores externos para hacer encuestas del CIS ha crecido un 141% desde entonces. Y ahora, en mayo de 2026, TRAGSATEC ha convocado 323 plazas fijas para convertir en empleados indefinidos a los encuestadores que ya trabajan por obra para el CIS.

La convocatoria fue diseñada de tal forma que, según fuentes conocedoras del proceso, prácticamente cerró la puerta a candidatos externos. Y el resultado lo corroboró: todos los puestos cubiertos por quienes ya estaban dentro del sistema Tezanos.

Todos ellos han pasado a ser trabajadores indefinidos de una empresa pública. No del CIS, pero sí asignados en exclusiva a sus encuestas.

Un eventual Gobierno del PP que quisiera recuperar las estructuras del viejo y prestigioso CIS lo tendría muy difícil: cesar a estos 323 nuevos empleados implicaría indemnizaciones, conflictos laborales y negociación sindical. O lo que es lo mismo, desmantelar el "modelo Tezanos" se pagaría en conflictos laborales... y más fondos públicos.