Los socios de Sánchez achacan la entrada de la UCO en Ferraz a "las cloacas del Estado" y el PP les llama "meritorios del PSOE"

El PP aprovechó la situación para equiparar la supuesta corrupción del PSOE con la del PP en el pasado y reclamó elecciones anticipadas.

Los socios de Sánchez criticaron la operación y la relacionaron con las "cloacas del Estado", mientras el PP los calificó de "cómplices" y "meritorios del PSOE".

La entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz generó tensión política y acusaciones cruzadas en el Congreso.

La entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz sacudió este miércoles el Congreso de los Diputados en plena sesión de control al Gobierno. Los socios de Pedro Sánchez reaccionaron con una mezcla de prudencia, incomodidad y crítica a "las cloacas del Estado". El Partido Popular, indignado, no tardó en señalarles con el dedo.

Desde la dirección de Alberto Núñez Feijóo, el mensaje fue directo: los partidos que siguen sosteniendo al Ejecutivo no son víctimas ni espectadores, son "cómplices". Un portavoz del PP los llamó "becarios" y "meritorios del PSOE": diputados que "vienen un par de días a Madrid entre semana para sostener esto a ver qué pillan".

La referencia era explícita. El PP apuntó a Gabriel Rufián, de ERC, y a Yolanda Díaz, de Sumar, como los rostros más visibles de esa dependencia. "Sostienen toda esta podredumbre... ahora con cara de vergüenza, y lo entendemos, pero los siguen sosteniendo", zanjó el portavoz popular.

El portavoz de Esquerra había justificado ese diagnóstico en los pasillos del Congreso, al no pedir explicaciones al PSOE, sino "prudencia" ante la operación de la UCO y se negó a sacar conclusiones a las imputaciones del juez Santiago Pedraz: "Estamos en un momento en que no sabemos qué es cierto o qué es campaña", dijo.

A pesar de que el popular Elías Bendodo le había emplazado directamente, "ahí tiene su línea roja", Rufián se escabuyó: sólo si se "demuestra" esa financiación ilegal del PSOE, comparable a "la Gürtel del PP", daría por terminada su relación con Sánchez... pero ERC sólo pediría elecciones, no actuaría.

La cara de Ester Muñoz mientras Yolanda Díaz escenifica el teatrillo habitual JAJAJAJAJApic.twitter.com/pIjna73p8V — Cristian Campos (@crpandemonium) May 27, 2026

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, puso cara de compungida (provocando la risa burlona de Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP) a una pregunta de Miguel Tellado.

"No me gusta nada lo que estoy viendo en la política española", dijo. Y reclamó "transparencia absoluta", pero no dijo a quién. Y esquivó cualquier consecuencia política inmediata.

Su socio en Sumar, el líder de IU Antonio Maíllo, fue el único que se permitió ir algo más lejos: exigió una reunión bilateral entre los socios del Ejecutivo para analizar la situación y advirtió de que "la transparencia no puede ser opcional". Hay fuentes de su partido que ya piden salirse del Gobierno, al menos, a su ministra Sira Rego.

La líder de Podemos, Ione Belarra, que trata de liderar la izquierda radical oponiéndose de palabra al Ejecutivo desde el inicio de la legislatura, fue la más dura.

Denunció una "legislatura absolutamente insostenible" y lamentó la "enorme decepción" del electorado progresista al ver "que hasta Zapatero ha podido meter la mano en la caja". Pero dejó caer que la operación policial le olía a las "cloacas del Estado".

Oskar Matute, de Bildu, optó por el laconismo: "Vamos a ver lo que encuentran, que investiguen", dijo, sin añadir una sola valoración política.

El PNV no emitió valoraciones. Y Junts, a través de Míriam Nogueras, fue la más contundente, pero repartiendo a diestra y siniestra: "España se debate entre la corrupción del bloque de derechas y la corrupción del bloque de izquierdas", afirmó, exigiendo a Sánchez que "deje de esconderse en su agenda internacional".

"La gürtel y la kitchen en una"

Pero el PP los puso a todos en el mismo saco. "¿Cómo es eso de que no se puede elegir entre la corrupción de unos y la de otros?", respondió un portavoz popular, en alusión directa a Belarra.

"Nosotros no somos como ellos. Lo que ha ocurrido este miércoles en la sede del PSOE es que han descubierto a la vez la gürtel y la kitchen del PSOE: el dinero sucio y las trampas para tapar sus trampas".

El PP subrayó que queda demasiado por emerger... aún no ha trascendido nada sobre el caso Ismael Moreno y los sobres de billetes, ni sobre el 'caso Hidrocarburos'. "Ni hemos visto la foto de Zapatero entrando en el juzgado, ni la del hermano en el banquillo", apuntó el portavoz.

"La demolición del PSOE ya ha empezado. Puede ser controlada o descontrolada. Ellos sabrán", concluía en referencia a que los socios caerán junto al sanchismo si no actúan.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, salió a blindar al PSOE criticando las formas del operativo, por haber mandado a los agentes de la UCO a Ferraz para lo que describió como un "simple requerimiento de información".

Para el ministro esa circunstancia estaba siendo aprovechada para "vestir como un registro" lo que, a su juicio, era una operación mediática y política, en línea con el discurso de las "cloacas" y del 'lawfare' que Moncloa viene alimentando.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, combinó el cierre de filas y la sospecha sobre el calendario judicial. Proclamó una "tranquilidad absoluta" en el PSOE, y el "respeto máximo" a los procedimientos.

Pero remató con una frase calculada sobre la fecha elegida para enviar a la UCO a Ferraz: "Cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias".

Dos pecados

A primera hora de la mañana, antes incluso de que se conocieran todos los detalles del operativo, Feijóo ya había fijado el tono. "Estamos en una situación agónica", afirmó el líder de la oposición.

"¿Cuántas comisiones, mordidas, joyas, redadas, sumarios, dinero en bolsas, juicios orales… hacen falta? Uno solo de estos motivos es razón para convocar elecciones. Todo junto es la agonía política que estamos viviendo", lamentó.

Feijóo advirtió además del "riesgo de contagio, que los ciudadanos acaben creyendo que todos los políticos son iguales" y que "tienen que convivir con esta losa de indecencia e indignidad".

El PP también disparó contra el escenario elegido por Sánchez para comparecer ante los medios mientras la UCO operaba en Ferraz: el Vaticano. Feijóo añadió su propio recado al presidente: "Si quiere acercarse al Papa, que recuerde el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo, no mentirás".

Y es que mientras la UCO se personaba en la sede del PSOE, la Audiencia Nacional imputa a su gerente, y se buscaban de pruebas de delitos, "Pedro Sánchez sale riéndose en el Vaticano y haciendo bromitas", denunció el portavoz popular. "El presidente del Gobierno ha llevado su degradación ética y moral hasta la Santa Sede."

El PP fue aún más sarcástico con la coartada jurídica de Sánchez. El presidente describió la actuación de la UCO como "un simple requerimiento de información". La réplica popular no tardó: "Mucho tarda la Guardia Civil en entregar un simple requerimiento, teniendo en cuenta que no han salido hasta pasadas casi 12 horas".

El PP cerró su ofensiva con un mensaje dirigido a los socios de Sánchez, pero también a la ciudadanía. "Quien crea que Pedro Sánchez no está a la altura de su país debe ponerse a disposición para su reemplazo inmediato", afirmaron desde la dirección popular.

Feijóo fue explícito sobre sus propios planes: "Haré todo lo posible para que cambie este Gobierno. Espero cambiar los planes de esos socios que apoyan a un Gobierno que apesta".