Pedro J. en 'AR': "Cuanto más avance la investigación judicial sobre Zapatero peor resultado electoral tendrá Sánchez"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez afirma que el avance de la investigación judicial sobre Zapatero perjudicará electoralmente a Pedro Sánchez y al PSOE. El periodista señala que la instrucción revelará más conexiones delictivas o éticamente reprobables relacionadas con el caso Zapatero. Ramírez opina que un adelanto electoral no beneficiaría al PP y que la mejor estrategia para un cambio político es agotar la legislatura. Advierte sobre las conexiones entre los casos Zapatero y Ábalos, y menciona pagos a funcionarios por facilitar negocios ilícitos vinculados al 'Grupo Zapatero'.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha vaticinado que el avance de la instrucción del caso Zapatero y los nuevos detalles que vayan saliendo a la luz tendrán un efecto negativo para Pedro Sánchez y el PSOE en las próximas elecciones generales, previstas en principio para el año que viene.

"Cuanto más avance la investigación, peores van a ser los resultados de Sánchez", ha afirmado durante su intervención este martes en la tertulia de El programa de AR de Telecinco, señalando que en los próximos meses "se van a ir descubriendo más conexiones delictivas o repelentes desde el punto de vista de lo que tiene que ser la ética en la vida pública".

Pese a la llamada a las urnas de algunos socios de investidura como Coalición Canaria o el PNV y la conmoción que el caso que implica al expresidente del Gobierno ha provocado en la izquierda española, Pedro J. Ramírez ha deslizado que al PP no le favorecería tanto ahora un adelanto electoral.

"A los que desean que en España haya un cambio profundo, lo que les conviene es que Sánchez siga sus instintos y llegue lo más posible hacia el final de la legislatura", ha analizado. "Eso no solo garantiza probablemente su salida de Moncloa, sino también de liderazgo del PSOE. Hace falta que su partido lo saque de Ferraz".

El periodista ha esbozado dos fases para la "regeneración democrática": "Primero el cambio político y segundo la renovación del PSOE para poder pasar de la actual situación de polarización extrema, con mucho peso de la extrema derecha y los separatistas, a una posición en la que España pueda volver a encarar su prosperidad desde el centrismo y la convergencia de los dos grandes partidos constitucionalistas".

Pedro J. Ramírez ha vislumbrado esta coyuntura basándose en la decisión del juez José Luis Calama de investigar todos los correos oficiales de Zapatero: "Eso va a ser una mina, ya veremos si de oro, platino o diamantes". Sobre las joyas incautadas en la oficina del expresidente ha apuntado que son "elementos muy vistosos", pero que hay "cosas mucho más relevantes" en la investigación.

También ha alertado sobre las conexiones entre el caso Zapatero y el caso Ábalos. "Cada día aparece una nueva pasarela", ha apuntado, mencionando a Jesús María Gómez Martín, comisario de Barajas que estuvo a pie de pista la noche en que la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez aterrizó en España y que, según se recoge en el sumario, recibió del 'Grupo Zapatero' "gratificaciones" por facilitar "negocios ilícitos".

"En el sentido coloquial, la corrupción sale por todos los poros de este sumario", ha resumido Pedro J. "Lo que hace falta también es ver si quedan acreditados los delitos que el juez imputa a Zapatero. De momento no ha salido ningún funcionario relacionado con el tráfico de influencias".