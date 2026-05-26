El Gobierno se apoya en la UCO para exculpar a Begoña Gómez, pero orilla a la UDEF para respaldar a Zapatero

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, este martes. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno respalda el informe de la UCO para defender la inocencia de Begoña Gómez, pero ignora el de la UDEF sobre Zapatero. La portavoz Elma Saiz evita pronunciarse sobre el proceso judicial que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero y recalca la presunción de inocencia. El Ejecutivo insiste en la legalidad del rescate a Plus Ultra y descarta revisar el procedimiento, a pesar de las investigaciones en curso. El ministro Óscar López reafirma la confianza del Gobierno en la inocencia del expresidente Zapatero, mientras se evita comentar detalles del sumario.

El Gobierno elogia y se apoya en el informe de la UCO de la Guardia Civil para proclamar la inocencia de Begoña Gómez, pero orilla y desoye el informe de la UDEF de la Policía Nacional sobre José Luis Rodríguez Zapatero para respaldar al expresidente.

Así lo ha expuesto la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha eludido cualquier valoración sobre el proceso judicial que afecta a Zapatero.

El Gobierno da veracidad a un informe porque considera que muestra la inocencia de Begoña Gómez, pero se la quita al que incrimina al expresidente. No le sirve para retirarle su apoyo cerrado.

Para Saiz el informe de la UCO “es revelador sobre la inocencia de Begoña Gómez” y ha hablado de "cómo se pisotea el honor de personas inocentes”.

Pero cuando se le ha preguntado media docena de veces sobre la imputación de Zapatero, la ministra ha asegurado que "el Gobierno no se puede pronunciar sobre un proceso judicial abierto”. Sobre uno sí, pero sobre otro no.

Saiz ha insistido en las frases comunes sobre la "presunción de inocencia” y la "colaboración con la Justicia”, además de dar una explicación para defender la ayuda que se concedió a la aerolínea Plus Ultra, que está en el centro del procedimiento contra Zapatero.

Ha eludido si el Gobierno va a revisar el proceso de concesión del rescate a Plus Ultra. Se ha limitado a insistir en que todo fue legal, pero fuentes de Moncloa explican que no lo harán.

El Gobierno respalda a Zapatero y, de hecho, el ministro Óscar López, presente en la rueda de prensa, ha asegurado que conoce al expresidente desde hace más de 24 años y ha añadido: "Sigo confiando plenamente en la inocencia del expresidente”. Este miércoles dirá lo mismo Sánchez en Roma.

“No indicio documental que pruebe hecho delictivo”, mantienen fuentes de Moncloa.

La portavoz ha eludido preguntas concretas sobre detalles del sumario como las joyas halladas en una caja fuerte en el despacho de Zapatero. Eso, según dijo, entra en el respeto para no hablar de procesos judiciales en marcha.

Preguntada si se mantienen los principios de lucha contra la corrupción que motivaron hace ocho años la moción de censura contra Mariano Rajoy sólo habló del "plan de lucha contra la corrupción” que anunció Sánchez tras estallar el "caso Ábalos”. De ahí no pasó.