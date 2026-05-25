El general Budiño: "Ahora Vox cuestiona la Transición, la Constitución y la figura del Rey. ¡Tienen una carajera mental!"

Budiño denuncia la ambigüedad de Vox en temas como la política internacional, el aborto y la lealtad a la Corona, señalando una pérdida de rumbo ideológico.

Acusa a Santiago Abascal de rodearse solo de dirigentes que no le hagan sombra y de haber transformado Vox en un partido sin principios claros.

Budiño fue suspendido de militancia tras sumarse al manifiesto de Barajas, que reclamaba democracia interna y transparencia en Vox.

El general Antonio Budiño critica la deriva de Vox, acusando al partido de cuestionar la Transición, la Constitución y la figura del Rey.

El general en la reserva del Ejército de Tierra Antonio Budiño (Pontevedra, 1955) fue candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Pontevedra en las dos elecciones generales celebradas en 2019.

Sin embargo, la dirección de Vox le abrió un expediente disciplinario y le suspendió de militancia, en agosto de 2025, por sumarse al manifiesto de Barajas, en el que un centenar de cargos y afiliados reclamaban democracia interna, transparencia en las cuentas del partido y volver a sus principios fundacionales.

Hoy admite sentirse "decepcionado" por Abascal, del que afirma que ha purgado a todos los dirigentes del partido que podían hacerle sombra: "Es como el artista que no quiere en su coro a bailarines que puedan ser más altos o guapos que él".

El general Budiño cree que Vox se ha "podemizado" hasta el punto de cuestionar la Transición, la Constitución y la figura del Rey.

Antes de iniciar su breve carrera política en Vox, el PP de Pablo Casado le tentó para ser candidato a la Alcaldía de Ávila (donde reside desde hace dos décadas), pero declinó la propuesta. Su hijo, José Ramón Budiño, fue uno de los impulsores de Por Ávila, que hoy mantiene la Alcaldía de la capital.

Como militar, Antonio Budiño ha participado en misiones internacionales en Croacia, Albania e Irak. En 2013 obtuvo el ascenso a general de División del cuerpo de Intendencia y fue designado responsable de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra. Pasó a la reserva en 2018, un año antes de iniciar su aventura política.

¿Cómo le convenció Abascal para ser candidato al Congreso por Pontevedra?

Me ofreció irme allí, como él decía, a tierra comanche, porque no era fácil. Fue otra forma de servir a España, como lo hice durante los 45 años que estuve en activo.

No pude conseguir el escaño, pero al menos dejé un buen recuerdo con más de 38.000 votos. Sentí ese cosquilleo que te da cuando ves que te votan miles de conciudadanos y de paisanos. Fue una responsabilidad que luego vi que otros no compartían.

Su paso por la política ha tenido un sabor agridulce. ¿Por qué decidió abandonar Vox en 2025?

Sabía que me metía en un mundo bastante distinto al de la milicia, donde los valores no hace falta manifestarlos, porque se ejercen a diario. Me metí en un partido que creía que estaba basado en unos principios de lealtad, honradez, sacrificio y servicio, por eso creí que podíamos hacer algo por España.

Pero mis desencuentros con Vox empezaron tras las segundas elecciones de 2019. Cuando terminó la misión que me había encargado Santiago, vi cosas que no me gustaron. Allí empezaron los nombramientos a dedo, el amiguismo.

Abascal no me prestó oídos, le dije que quería hablar con él cinco minutos y aún sigo esperando. Al final no es que yo rompiera. Cuando llamamos a la puerta de Vox para intentar hacer un examen de conciencia, la respuesta fue que me castigaron con cuatro años de suspensión de militancia. Entonces dije: ¿para qué esperar cuatro años? Me voy yo.

Macarena Olona relata en su libro una experiencia similar. Tras la noche de las elecciones andaluzas, en las que había sido candidata a la Junta, Abascal no volvió a cogerle el teléfono ni a contestar sus mensajes. ¿Tan frío es en la relación personal?

No le conozco tanto. En mis dos campañas electorales no llegamos a cultivar una amistad, pero tuvo conmigo un trato deferente. Cuando me veía en cualquier acto, aunque yo estuviera en penúltima fila, se acercaba, me daba un abrazo y me saludaba cariñosamente. Así fue durante los cinco o seis meses en los que, digamos, duró mi servicio activo en Vox.

Nunca le pedí nada. Sólo una vez le propuse que montase un mitin en Vigo que no estaba previsto, en la campaña de las generales de noviembre [de 2019]. Me dijo: 'Te lo tengo que conceder, mi general, porque nunca me has pedido nada'. Al final nos llenó un auditorio de 3.000 personas, con mucha gente que no pudo entrar.

La lealtad no es servilismo, ni sumisión. En la milicia se practica, pero veo que en la política no. Esa ha sido la decepción. No soy de los resentidos, pero creo que Vox se ha convertido en algo que es más un negocio para unos cuantos, que un partido.

Algunos dirigentes que han sido purgados sostienen que la voluntad de Abascal está secuestrada por una camarilla formada por la familia Ariza y su asesor Kiko Méndez-Monasterio. ¿Usted lo percibía así cuando estaba dentro del partido?

Entonces era otra cosa. Yo todo eso lo he leído después: que si es un negocio de cuatro, si se ha vendido a unos intereses económicos... Al final, con Vox ha salido lo malo de la política, todo lo contrario de lo que defendíamos.

Si lees el manifiesto fundacional que hizo aquella buena gente, los padres de Vox, defiende la libertad de expresión, la democracia interna, la transparencia... ¿Qué ha sido de todo esto? Ahora no es ni siquiera un partido político. Los que votábamos al PP y sufrimos una decepción con la forma de actuar de Rajoy, creímos encontrar en Vox una vía.

Y al final fue como una nuez vacía, una cáscara que dentro no tiene nada. Ha caído en lo mismo que achacaba a otros partidos. Siempre te dicen: es que el partido necesita, le iría bien al partido... Pero, ¿cuándo vais a hablar de España? ¿Aquí no nos hemos metido para trabajar por el bien de España, por el progreso y el bienestar de los españoles?

Aquí lo importante es que el partido esté contento, que le hagas caso al partido, que el partido vaya evolucionando y vaya teniendo más y más poder.

¿Le comunicó a Abascal su malestar por esa situación?

Le mandé dos cartas y ni siquiera me contestó, sólo el acuse de recibo de su secretaria. Fue a raíz de una reunión que tuvimos los defraudados de Vox; algunos tenían cargos aún. Un día hicimos una quedada en un hotel de Barajas. Llegamos a ser cien asistentes de todas partes, desde Ferrol a Oviedo, Baleares y Canarias.

Allí hablamos y dijimos: No queremos reventar nada, queremos hablar de qué está pasando con el partido. Así que lo reiteramos en una segunda carta y nunca tuvimos contestación. Era una carta en nombre de todos, firmada por mí.

Luego le mandé una carta abierta a través de las redes, para ver si reaccionaba. Le decía [a Abascal] que era un cobarde y un mentiroso. Un cobarde, porque nunca se atrevió a decirme a la cara nada, ni a recibirme siquiera. Y un mentiroso, porque a mí me mintió, lo que me decía del partido no era verdad. Para mí, sigue siendo un cobarde y un mentiroso.

En los últimos meses, Vox ha purgado a dirigentes tan destacados como Ortega Smith, Iván Espinosa, Rocío Monasterio, García-Gallardo, Antelo en Murcia... ¿A qué lo atribuye? ¿Abascal se ha ido quitando de en medio a gente que podía hacerle sombra o es que no acepta la menor disidencia?

No soy un exégeta de lo que está pasando en Vox. Unos nos hemos ido voluntariamente, otros forzados por la situación y a otros los han echado directamente.

Ahora, el líder que es mediocre e inseguro jamás se va a rodear de gente que valga más que él.

Si tú tienes inseguridad en ti mismo y te tienes que poner en una burbuja para que nadie te toque, o te tienen que poner en un pedestal, en un pilar, como el intocable... Si no quieres ser el primus inter pares, porque a lo mejor resulta que entre esos pares hay alguno que es más primus que tú...

Se ha dicho que va nombrando candidatos en las autonomías a gente anodina, a gente que nadie conoce. Le pasó con Macarena: poner a alguien que puede tener más relumbrón que tú... mejor segarle la hierba bajo los pies para que no crezca.

Es como los artistas que no quieren poner bailarines en el coro que puedan ser más altos o más guapos que ellos.

También se ha mostrado muy crítico con el giro en la política internacional de Vox. En las redes, calificó a Abascal como un "limpiabotas de Trump".

Yo le preguntaría ahora a Vox cuál es su política internacional. ¿Está por la Unión Europea? ¿Por salir de la OTAN? ¿Por ser amigos de Putin?

El bien de España debe estar por encima de todo. Si hacemos alianzas por el amiguismo de que este me cae bien, o a este le puedo sacar más rédito, o me puede dar créditos... Si estamos en Europa, ¿estamos con los patriotas, con los no patriotas, con los más patriotas que nadie...?

En su opinión, ¿fue un error que Vox rompiera en Europa con el grupo de Meloni para encabezar los Patriots de Viktor Orbán?

Hasta donde sé, sí. Y si uno lee los ideales de unos y de otros, y el quehacer de cada uno por Europa, yo creo que sí. Lo que me gustaría es que me explique las razones. Esa es la transparencia.

Si estabas en un equipo y cambias, explica al menos los motivos, sobre todo a tus afiliados y simpatizantes, y a todo el mundo, porque no tienes nada que ocultar.

¿Alinearse con Orbán ha llevado a Vox a mantener una postura ambigua sobre Putin y la guerra de Ucrania?

Supongo que sí, pero esa pregunta habría que hacérsela a ellos. Los demás estamos expectantes.

Ahora resulta que dicen que son antisistema. Las banderas que llevan algunos en las manifestaciones tienen un agujero en el centro porque no reconocen un escudo que no es un escudo constitucional, porque no está en la Constitución. Es el escudo que se definió en un real decreto.

¿A qué viene eso? Quieren negar la Transición. Es que el bipartidismo... Vamos a ver, si existe será porque la gente vota al bipartidismo. Entonces, ¿le echamos la culpa a los votantes? ¿Le echamos la culpa a la Constitución? ¿Tienen una carajera mental!

Y sobre todo, qué ha pasado con aquello de: por España, todo por España, siempre por España. Yo no lo he vuelto a oír en ningún acto de campaña, de eso ya se han olvidado. Ahora todo es por Vox.

¿A dónde quieren ir? ¿A qué aspiran? ¿A ser un partido bisagra, cuando Vox nació con idea de gobierno, y al que votamos muchos que veníamos desilusionados porque en la derecha el PP había perdido su camino y su norte? ¿Y ahora resulta que Vox está en lo mismo? Esa carajera mental no termino de entenderla.

¿Esa confusión afecta también al programa económico? Vox aplaude las políticas liberales de Milei en Argentina, pero su nuevo portavoz de vivienda, Carlos H. Quero, tiene un discurso que parece más próximo a Podemos.

Seguimos en el camino de la ambigüedad. Vox nace de una derecha liberal conservadora que no encuentra acomodo en el PP, porque el PP se ha ido hacia un centroizquierda también difuso.

Cuando Vox nace, defiende una política liberal, de bajar impuestos y apoyar el libre mercado. Pero ahora, Vox se ha podemizado. No sólo en el tema de la vivienda, sino desde el punto de vista de querer imponer, mandar, no dialogar en nada.

Vox también parece haber copiado de Podemos la agresividad en las redes sociales. Algunos antiguos dirigentes del partido han sufrido linchamientos en las redes por parte del aparato de propaganda del partido. ¿También a usted le ha ocurrido?

No sé si es el aparato del partido. Tengo puesta una denuncia por delito de odio, que supongo que sigue su curso. Por dar mi opinión, alguien parece que muy vinculado a Vox me dijo que me iban a fusilar al amanecer con un juicio sumarísimo.

Mi querido amigo el general Agustín Rosety tuvo que dejar las redes porque no soportaba eso. Yo a lo mejor, como gallego, tengo más aguante. Me puse la gabardina, abrí un paraguas y aguanté el chaparrón.

Ahora ya se han aburrido. He bloqueado a cientos de fanáticos y sectarios porque no merecía la pena. Sigo en las redes porque me entretengo y me divierto.

Oye, que a mí me han atacado, me han agredido, me han amenazado representando a Vox. Ninguno de aquellos locos me conocía de nada, no había ninguna relación personal y ninguna inquina. Era por lo que yo representaba.

Y cuando vas dando la cara, que nadie te apoye, fue una más de las piedrecitas que me fueron diciendo: esto no es lo que parecía.

¿Se ha podemizado Vox en este aspecto? Pues también, porque han cogido todo lo malo que Vox venía a limpiar en su día.

Hazte Oír reprocha ahora a Vox que se muestre dispuesto a regular el aborto con una ley de supuestos, en lugar de la actual ley de plazos. ¿Vox está traicionando sus principios o adopta una posición más posibilista?

Ha caído de nuevo en las ambigüedades, quiere soplar y sorber a la vez. Si dijiste que no radicalmente al aborto, porque hay que defender la vida, era por algo.

A lo mejor se arrancó con una postura demasiado intransigente y habría que explicar mejor lo de los supuestos: si es fruto de una violación, si la vida de la madre o su estabilidad mental corre peligro... qué sé yo.

Pero estamos hablando de vida. Si eres provida y ahora, por lo que sea, vas a cambiar, explícalo. Volvemos otra vez a la ambigüedad o la carajera mental.

Me duele porque España necesita un partido fuerte en la derecha, afianzado, con tesón y con valor, que se enfrente a la izquierda salvaje cerril que estamos padeciendo.

En las manifestaciones que Revuelta convocaba en Ferraz, se vieron ataques al Rey por considerarlo demasiado tibio. ¿La dirección de Vox también ha faltado en algún momento a la lealtad al Rey, al que habría que dejar fuera del debate político?

Es que están cuestionando la Constitución. Vamos a ver, señores, lo mejor que podemos hacer con la Constitución es cumplirla, porque desde el 78 yo creo que se ha incumplido sistemáticamente. ¿Por qué no probamos unos años a ser totalmente estrictos con lo que dice la Constitución?

Y por supuesto, el Rey es una figura constitucional y superior a todo el discurso político. El Rey tiene que estar por encima, reina pero no gobierna, luego no se le puede pedir que haga cosas de gobierno, ni criticarle por no hacerlas.

Abascal ya la lió cuando dejó de acompañar al Rey en los actos oficiales, con la excusa de que no quiere estar donde esté Pedro Sánchez. No puedes confundir las churras con merinas. Tú tendrás con Pedro Sánchez lo que tengas, para eso tienes tus enconamientos en el Congreso y tus sesiones de control al Gobierno.

Pero al Rey no lo toques. Críticas, las que quieras. Pero faltas de respeto, ninguna. Faltar al respeto y volver otra vez con "los felones, los Borbones", y no sé qué más... Es ya cruzar una línea.

El manifiesto fundacional lo tenía muy claro: respeto a los símbolos del Estado, al Rey, a la bandera y al himno. Ya sólo nos falta eso: el himno con el lololo, la bandera sin el escudo y poniendo a caer de un burro al Rey. Sí, es otra de las discrepancias gordas que tuve.

¿A qué se debió realmente la ruptura de Vox con su organización juvenil Revuelta?

A mí eso nunca me gustó. A esos señores me enfrenté una vez en Ávila, eran 15 o 20.

Primero, iban con las capuchas puestas, embozados, que no se les veía la cara. Y empezaron a insultar a las fuerzas de orden público llamándoles "ratas", "traidores", "vendidos"... Entonces me fui para ellos y les dije: "Pero vosotros, ¿quiénes sois?". Y entonces fue cuando oí por primera vez lo de Revuelta.

Había jóvenes y menos jóvenes, pero todos allí con mucha testosterona. Y luego vino lo de la dana, que no sé cómo se ha resuelto o si han salido limpios. Es el miedo a dar explicaciones, a salir a dar la cara.

Han sido tantos temas que han ido llenando la hucha, monedita a monedita... Es que es un partido que ha perdido el sentido.