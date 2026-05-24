El 'caso Zapatero' dispara el clamor: un 74,3%, incluido la mayoría de votantes del PSOE, pide a Sánchez elecciones ya

El apoyo a elecciones inmediatas crece entre los votantes socialistas, pasando del 34,2% en enero al 48,2% tras los últimos escándalos y la imputación del expresidente.

El juez cita a Zapatero a declarar el 2 de junio y la investigación apunta que habría aprovechado su influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra.

La imputación de Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal ha causado conmoción en el Gobierno y entre los votantes socialistas.

El 74,3% de los españoles, incluyendo la mayoría de votantes del PSOE, reclama elecciones generales tras la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra.

Conmoción en el Gobierno y absoluto desconcierto entre los votantes socialistas. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero deja herida de muerte la legislatura... aunque Sánchez todavía es capaz de sacarse varios ases de la manga.

Tras la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra, tres de cada cuatro españoles (el 74,3%) reclaman a Pedro Sánchez que convoque elecciones de inmediato, según la encuesta de SocioMétrica que EL ESPAÑOL publicará esta noche.

El sondeo aporta una importante novedad: por primera vez, la mayoría de los votantes socialistas pide también elecciones generales cuanto antes, conscientes de que prolongar la agonía podría acentuar el desplome del PSOE cuando llegue la cita con las urnas.

El 48,2% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debería convocar las elecciones ya, frente a un 44,8% que no lo ve necesario. No había ocurrido así hasta ahora, según la serie histórica de encuestas de SocioMétrica.

En la anterior encuesta de SocioMétrica del pasado mes de enero, el 34,2% de los votantes del PSOE eran partidarios de celebrar elecciones cuanto antes (esta cifra se ha disparado 14 puntos en cuatro meses). Pero la mayoría, el 43%, rechazaban esta opción.

Por descontado, ahora una abrumadora mayoría de los votantes del PP (95,6%) y Vox (97,7%) quiere elecciones generales cuanto antes para que España abra una nueva etapa y deje atrás los escándalos de corrupción que asedian al presidente Pedro Sánchez, a su entorno más cercano y su partido.

En cambio, son mucho más cautos los votantes de los partidos de extrema izquierda, nacionalistas e independentistas, a la espera de recomponer el puzle con el que acudir a las urnas.

Rechazan la celebración inmediata de elecciones la mayoría de votantes de Sumar (59%), Podemos (73,2%) y de los partidos nacionalistas y regionales (61,4%).

Aunque algo está cambiando. El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido este domingo de que sería una "irresponsabilidad" que Sánchez intente prolongar la actual legislatura más allá de 2026.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dejado claro que no tiene intención de presentar una moción de censura si no tiene los apoyos suficientes para que salga adelante. Algo que requeriría el apoyo (en estos momentos improbable) de Junts o del PNV.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar a Zapatero el próximo 2 de junio, como investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

En su auto de imputación, el magistrado describe una "estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros".

Como ha informado EL ESPAÑOL, Zapatero y sus hijas, Alba y Laura, habrían ingresado más de cuatro millones de euros desde 2020 con fondos procedentes de la trama, así como de consultorías y conferencias.

Según la UDEF, el empresario Julito Martínez, máximo accionista de la consultora Análisis Relevante, habría actuado como mero "testafero" de Zapatero, quien habría aprovechado su influencia sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para lograr que el Consejo de Ministros concediera el rescate de 53 millones de euros públicos a la aerolínea Plus Ultra.

Tras conocer los primeros detalles de la investigación, Pedro Sánchez reafirmó el miércoles su "total apoyo" a Zapatero, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Y el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha restado trascendencia a los informes de la UDEF este domingo y ha afirmado que, por el momento, no ve "pruebas" consistentes que justifiquen la imputación de Zapatero.

Los últimos meses han sido tan tempestuosos que la demanda de elecciones inmediatas se ha disparado desde el 61,2% en mayo de 2024, hasta el 74,3% de hoy, según la serie histórica de encuestas de EL ESPAÑOL.

La UCO de la Guardia Civil detuvo el 20 de febrero de 2024 a un personaje apenas conocido por el público, Koldo García, que había sido asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Comenzaban a salir a la luz los primeros detalles de la llamada Operación Delorme sobre el cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.

Y pocas semanas después, en abril de 2024, Pedro Sánchez se tomó "cinco días de reflexión" después de que el juez Juan Carlos Peinado notificara a la Moncloa la imputación de Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias.

Según la encuesta de SocioMétrica publicada por EL ESPAÑOL en mayo de 2024, en ese momento el 61,2% de los españoles (y el 25,3% de los votantes socialistas) se mostraba partidario de convocar elecciones generales.

Aunque la legislatura apenas había dado sus primeros pasos, con un elevado coste: la concesión de la amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exdirigentes de la Generalitat implicados en el golpe del 1-O.

Según el sondeo publicado el 3 de enero de 2025, el 62,9% de los españoles (y el 28,9% de los votantes del PSOE) pedían elecciones generales cuanto antes.

Tres meses después, el 28 de abril de 2025, toda España se quedó a oscuras por un apagón, por el que todavía no ha asumido ninguna responsabilidad ni el Gobierno, ni la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor (que fue ministra de Vivienda en el segundo Gobierno de Zapatero).

En la siguiente encuesta de SocioMétrica, publicada por EL ESPAÑOL el 24 de mayo de 2025, la demanda de elecciones generales se elevaba ya al 65,7% de los españoles (y uno de cada tres votantes socialistas, el 32,6%).

Aún le esperaban al Gobierno varios sobresaltos. En junio de 2025, el juez envió a prisión al hasta entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Un contrato privado hallado por la UCO durante el registro de la casa del empresario Antxón Alonso acredita que Cerdán posee una participación del 45% en la constructora Servinabar 2000 SL, que recibió contratos millonarios del Ministerio de Transportes y del Gobierno de Navarra (también en manos del PSOE).

Junts anunció en octubre de 2025 que retira su apoyo parlamentario al Gobierno, que desde ese momento no tiene mayoría suficiente para aprobar los Presupuestos del Estado ni sus principales leyes.

El juez envió a prisión en noviembre de 2025 a Ábalos y Koldo, a la espera de juicio (que el pasado día 6 quedó visto para sentencia en el Supremo).

En diciembre de 2025, el PSOE registró su peor resultado histórico en Extremadura y la UCO detuvo al exvicepresidente de la Sepi Vicente Fernández y a la fontanera de Ferraz Leire Díez.

En otra operación, la UDEF detuvo a los máximos directivos de Plus Ultra y al empresario Julito Martínez.

Comenzaba la pesadilla del expresidente Zapatero, que en una comparecencia en el Senado negó haber influido ante el Gobierno a favor de Plus Ultra.

En la encuesta de SocioMétrica del pasado 1 de enero, el 73,7% de los españoles y el 34,2% de los votantes socialistas pedían elecciones.

Desde entonces, el PSOE se ha hundido también en las elecciones de Aragón, Castilla y León, y Andalucía.

Tras la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, se ha disparado ahora hasta el 48,2% la cifra de los votantes del PSOE que reclaman elecciones generales cuanto antes.

Ficha técnica:

Se han realizado 2.206 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 20 a 23 de mayo de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analítica.