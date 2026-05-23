Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, presenta en El Manual una mezcla de memorias políticas y reflexión estratégica sobre el futuro de España. Desde una mirada alejada del “Madrid Distrito Federal”, critica que la política nacional se piense únicamente desde la capital y reclama “invertir la conversación social”. El libro también aborda aspectos personales, como el problema cardíaco que le obligó a abandonar la primera línea política, mientras reconstruye episodios clave de los últimos años de gobierno.

Sobre la crisis política derivada de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, Redondo defiende recuperar el espíritu de la moción de censura de 2018. Recuerda que entonces hubo “tres principios: limpieza frente a la corrupción, presupuestos sociales y convivencia frente a la división” y sostiene que “siguen siendo válidos” hoy. Además, pide “mesura” y “confianza en un presidente Zapatero que debe poder defenderse”, insistiendo en que la justicia debe actuar con independencia.

En clave electoral, Redondo cree que en las próximas generales “competirán dos ideas de España”: una vinculada a los gobiernos de PP y Vox y otra basada en una visión más integradora y optimista del país. Defiende que “quien promueva emociones positivas va a acertar” porque la ciudadanía está “cansada de los algoritmos, cansados de los bloques, del malestar, la ira, el odio, el resentimiento”. También plantea la necesidad futura de reformar la Constitución, no de forma inmediata, pero sí cuando España alcance una nueva madurez democrática.

El libro recupera además episodios centrales de la reciente política española, como la moción de censura de 2018 y la repetición electoral de 2019. Redondo asegura que “Ciudadanos nunca fue una opción” y afirma que “Albert Ribera construyó un unicornio y suspendió pagos”. Sobre Podemos, explica que “en un principio no se pudo llegar a un acuerdo porque dos tradiciones muy distintas debían conformar gobierno por primera vez en 90 años”. En conjunto, El Manual se presenta como una reflexión sobre el poder, la estrategia y “la intrahistoria de un adiós o, tal vez, un hasta luego”.