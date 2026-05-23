Feijóo afirma que "Zapatero no era un jubilado que hacía negocios, tenía detrás al presidente del Gobierno"

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo acusa a Zapatero de no actuar solo, sino con el respaldo del Gobierno y el Consejo de Ministros en sus supuestos negocios. El líder del PP critica el apoyo público que Pedro Sánchez y sus ministros han dado a Zapatero tras conocerse detalles de la investigación judicial. Feijóo reclama un cambio político para acabar con una etapa que, según él, está marcada por la corrupción y la decadencia en el Gobierno. Durante el Congreso del PP de Baleares, Feijóo cuestiona la falta de autocrítica dentro del PSOE y compara al Gobierno actual con una mafia.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado convencido este sábado de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "no era un jubilado haciendo negocios. Si hacía negocios es porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno".

"Hay que estar muy pringado para leer los 80 folios del auto de imputación y salir a darle apoyo", ha ironizado sobre el respaldo público que Pedro Sánchez y sus ministros han dado a Zapatero, tras conocer los detalles de la investigación judicial.

Feijóo ha realizado estas declaraciones durante la clausura del XVII Congreso autonómico del PP de Baleares, en el que Marga Prohens ha sido reelegida presidenta regional del partido con el apoyo del 99,93% de los votos.

Durante su intervención, el líder del PP ha considerado necesario "un cambio de clima" para poner fin a una etapa "en la que todo es corrupción y decadencia".

"Desde hace ya años, la única agenda del Gobierno es la de los tribunales. No tienen una agenda de servicios, de infraestructuras o de reformas estructurales", ha lamentado Feijóo en declaraciones recogidas por Europa Press.

El líder nacional del PP ha asegurado que no le sorprende el apoyo del Gobierno a Zapatero, después de que los socialistas "ovacionaran a Ábalos" en el Congreso, tras estallar el escándalo de corrupción del exministro de Transportes.

"Sánchez no sorprende", ha indicado, "pero, ¿de verdad no queda nadie en el PSOE que se sonroje con este Gobierno? ¿No queda un solo socialista que diga 'yo no me afilié para esto'? ¿Ningún socio que se avergüence? Este Gobierno es peor que la mafia", ha añadido.

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