El 75% de los andaluces cree que Juanma Moreno debe gobernar en solitario, sin Vox, tras su rotunda victoria

La posición mayoritaria de los andaluces se repite a nivel nacional, donde el 71,2% apoya un gobierno monocolor del PP en Andalucía.

El PP obtuvo 53 escaños, quedándose a dos de la mayoría absoluta, y superó ampliamente al PSOE, que logró su peor resultado histórico en Andalucía.

Solo el 21% de los encuestados apoyaría la entrada de Vox en el Ejecutivo andaluz, mientras que la mayoría opta por acuerdos puntuales.

El 75,2% de los andaluces prefiere que Juanma Moreno forme un gobierno en solitario tras su victoria en las elecciones del 17-M.

El 75,2% de los andaluces quiere que Juanma Moreno forme un gobierno del PP en solitario, apoyado en acuerdos puntuales con Vox o con otros grupos políticos, tras su rotunda victoria del 17-M: obtuvo 53 escaños y se quedó a sólo dos de la mayoría absoluta.

Sólo uno de cada cinco andaluces, el 21%, es partidario de que Vox entre en el Ejecutivo regional, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

A lo largo de toda la campaña electoral, Juanma Moreno pidió a los andaluces una "mayoría de estabilidad" para poder gobernar sin "líos" y sin "palos en las ruedas".

Y pidió evitar una situación como la vivida en Extremadura y Aragón, donde Vox ha demorado durante meses las negociaciones para formar un pacto de coalición.

En la noche electoral, quedó a sólo dos escaños de la mayoría absoluta. Pero el presidente en funciones de la Junta considera que el resultado es suficiente para formar un gobierno en solitario.

El PP superó en 25 escaños y 20 puntos de voto a la lista de María Jesús Montero, que llevó al PSOE a su peor resultado histórico de la región (con sólo 28 escaños).

Por su parte, Vox registró un tímido avance al pasar de 14 a 15 diputados en la Cámara autonómica (con 576.635 votos), lo que confirma el frenazo del partido de Abascal que ya se vislumbró en los recientes comicios de Castilla y León.

En la noche del 17-M, el candidato de Vox, Manuel Gavira, pidió a Juanma Moreno que "escuche a los andaluces".

Y anunció: "En Andalucía tendremos más sentido común, se cambiará de rumbo y por fin tendremos un Gobierno que sea un bastión contra el Gobierno corrupto, mafioso y traidor que hay en España".

Su discurso triunfalista fue aplaudido por los simpatizantes con gritos de: "¡Prioridad nacional!" Y esto augura que Vox intentará incluir en el pacto de Andalucía la misma cláusula de la coalición de gobierno de Extremadura.

Pero los andaluces piden a Juanma Moreno de forma muy mayoritaria (75,2%) que intente formar gobierno en solitario, con apoyos puntuales (de Vox o de otras fuerzas políticas) para la investidura y la aprobación de los Presupuestos.

Cuando se amplía el campo de los encuestados a nivel nacional, el resultado es muy similar: el 71,2% se inclina por un gobierno monocolor del PP, mientras el 22% vería bien un pacto de coalición como el de Extremadura.

El veredicto también es claro entre los votantes del PP: el 66,5% quiere un gobierno de Juanma Moreno sólo con consejeros populares.

Aunque otro 31,6% asume que quizá al presidente de la Junta no le quedará más remedio que incorporar a consejeros de Vox, como ha hecho María Guardiola.

En principio, no es la intención de Juanma Moreno, quien sí se ha abierto a negociar un pacto programático con el partido de Abascal: "Sería un enorme error bloquear el Gobierno andaluz", advirtió el martes.

Los votantes de Vox son los únicos que reclaman de forma muy mayoritaria (68,2%) un gobierno de coalición entre ambos partidos.

Los hombres (27,3%) y los jóvenes de hasta 25 años (23,7%) son los que, en mayor medida, verían con buenos ojos esta última opción.

Pero en todos los grupos de población por sexo y edad se impone el criterio de que Moreno debe intentar formar un Ejecutivo del PP en solitario, para garantizar la estabilidad de la región.

También lo esperan así, de forma muy mayoritaria, los votantes del PSOE (78%), Sumar (78,5%), Podemos (65,8%) y de los partidos nacionalistas e independentistas (72%).

Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta en enero de 2019, mediante un acuerdo a tres bandas: Ciudadanos (Cs) entró en su Ejecutivo, mientras que Vox le ofreció su apoyo externo.

Tres años y medio después, en las elecciones andaluzas de junio de 2022, Moreno logró una abrumadora mayoría absoluta de 58 diputados, que le ha permitido gobernar hasta ahora en solitario.

Ficha técnica:

Se han realizado 2.012 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 20 a 22 de mayo de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analítica.