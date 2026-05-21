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Rufián dice que "quizá" se equivocó al defender a Zapatero antes de conocerse el auto y que lo hizo "por afecto"
El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha admitido que "quizá" se equivocara este martes al defender al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su imputación y ha asegurado que "lo que ha cambiado" es que ha "leído" el auto del juez que le imputa delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El líder republicano ha afirmado que fue una reacción "de primeras" por "afecto" y por "responsabilidad política" porque Zapatero supone un "tótem" para la izquierda, "pero el auto es jodido y mentiría si dijera lo contrario", ha añadido este miércoles en un acto de Club Siglo XXI, según informa Europa Press.
"Yo esta noche he dormido unas tres horas", ha aseverado Rufián, destacando que ha leído "quince veces" no las 88 páginas del auto judicial, sino las "quince o veinte" más "importantes".
En este sentido ha asegurado que el exdirigente socialista ha sido una persona con especial importancia para él porque "le ha ayudado", y no es como Santos Cerdán o José Luis Ábalos -exsecretarios de Organización socialistas investigados por corrupción-, que le dan "igual": "Ha ayudado a muchísima gente de la izquierda en los últimos seis, siete u ocho años".
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Aldama declara en la AN ante el juez del 'caso Koldo' por los contratos de mascarillas con Canarias y Baleares
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye varias piezas del caso Koldo, toma declaración este jueves como imputado al comisionista Víctor de Aldama en relación a los contratos de compra de mascarillas y test PCR suscritos por los gobiernos de Canarias y Baleares en plena pandemia de la Covid-19 en 2020.
Por este mismo caso ya compareció la pasada semana el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, quien optó por no declarar después de que su abogada pidiera al juez que suspendiera su citación y archivara para él este caso al entender que ya había sido juzgado por ello en el Tribunal Supremo.
Ante la negativa del juez a acceder a sus pretensiones, la defensa de Koldo García decidió apelar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tiene aún pendiente tomar una decisión sobre este recurso, y en esa circunstancia se apoyó el exasesor para manifestar que hasta que no haya resolución no prestará declaración sobre esta cuestión, que considera "cosa juzgada".
Koldo García fue citado a declarar junto al comisionista Víctor de Aldama, cuya comparecencia finalmente se pospuso a este 21 de mayo, en la causa en la que investigan los contratos de compra de mascarillas y de pruebas PCR que la trama gestionó con los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, presididos en aquellas fechas por Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, respectivamente.
En relación al caso de Canarias, Aldama ya prestó declaración el pasado noviembre y aseguró ante el juez que el expresidente de Canarias y ahora ministro Ángel Víctor Torres buscaba una "cartera ministerial" a cambio de los favores que hizo a la trama del caso Koldo.