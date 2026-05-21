El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha admitido que "quizá" se equivocara este martes al defender al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su imputación y ha asegurado que "lo que ha cambiado" es que ha "leído" el auto del juez que le imputa delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.

El líder republicano ha afirmado que fue una reacción "de primeras" por "afecto" y por "responsabilidad política" porque Zapatero supone un "tótem" para la izquierda, "pero el auto es jodido y mentiría si dijera lo contrario", ha añadido este miércoles en un acto de Club Siglo XXI, según informa Europa Press.

"Yo esta noche he dormido unas tres horas", ha aseverado Rufián, destacando que ha leído "quince veces" no las 88 páginas del auto judicial, sino las "quince o veinte" más "importantes".

En este sentido ha asegurado que el exdirigente socialista ha sido una persona con especial importancia para él porque "le ha ayudado", y no es como Santos Cerdán o José Luis Ábalos -exsecretarios de Organización socialistas investigados por corrupción-, que le dan "igual": "Ha ayudado a muchísima gente de la izquierda en los últimos seis, siete u ocho años".