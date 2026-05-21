El PP anuncia una "ofensiva total" en la comisión de la SEPI y pedirá que comparezca Escrivá por el 'caso Plus Ultra'

Las claves

Las claves Generado con IA El PP anuncia una "ofensiva total" en la comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado para esclarecer el 'caso Plus Ultra'. El grupo popular solicitará la comparecencia de figuras clave como José Luis Escrivá, María Gertrudis Alcázar, Cristóbal Cano y Manuel Aarón Fajardo. El PP exige explicaciones sobre presuntas irregularidades en el rescate de Plus Ultra y el papel de Zapatero y su entorno en las gestiones. Alicia García advierte de la gravedad política e institucional del caso y afirma que no quedará sin respuesta ni explicaciones.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha anunciado "una ofensiva total" del PP en la comisión SEPI del Senado, donde ha dicho que "tendrán que rendir cuentas: María Gertrudis Alcázar (secretaria de Zapatero), Cristóbal Cano (gestor de Julio Martínez), José Luis Escrivá (gobernador del Banco de España) y Manuel Aarón Fajardo", una de las piezas claves del expresidente Zapatero en Venezuela.

Así lo ha comunicado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha adelantado que su grupo usará la mayoría que ostenta para ampliar el listado de comparecientes en esta comisión de investigación sobre la SEPI.

"Anunciamos una ofensiva total en la Comisión de Investigación SEPI para seguir destapando todo aquello que el Gobierno de España y Sánchez quieren esconder", ha explicado García.

En este nuevo listado de comparecientes se encuentra la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, ya que los 'populares' le achacan que impartiera "instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái", así como la "participación en las gestiones realizadas ante organismos públicos".

También tendrá que comparecer en esta comisión de investigación Cristóbal Cano, al que el PP le define como "gestor" del empresario Julio Martínez: "Actuó como enlace diario del entorno societario controlado por Martínez. Los fontaneros del sistema financiero para mover el dinero ilegal del rescate de Plus Ultra".

En cuanto a la comparecencia de José Luis Escrivá, el PP ha advertido de que tendrá que responder en el Senado sobre "quién le dio la orden de reunirse con Zapatero, quién le exigió que hiciese desaparecer la deuda de Plus Ultra y si su ascenso al Banco de España tiene que ver con este movimiento".

Por último, el listado de comparecientes se ha ampliado también a Manuel Aarón Fajardo, al que el PP ve como "lugar teniente" de Zapatero en Venezuela, advirtiendo de que "deberá explicar por qué contactó Plus Ultra con él, qué necesitaban, qué ofrecieron a Zapatero y qué aceptó", ha indicado García ante los medios.

"Lo sucedido el martes es de extrema gravedad política e institucional y esto no puede pasar sin respuesta y sin explicaciones", ha apuntado la portavoz del PP en la Cámara Alta.

García ha señalado respecto a la posible comparecencia de Zapatero que el PP va a esperar a que se resuelva su citación judicial del 2 de junio y después decidirá si convoca de nuevo al expresidente del Gobierno o incluso también a sus dos hijas, según informa Efe.