El PP-A confía en un acuerdo rápido y sin Vox en el Gobierno pero aún no han intercambiado una sola llamada desde el 17-M

La sesión constitutiva de la nueva legislatura está prevista para el 11 de junio, con el horizonte de pactos aún sin cerrar.

Vox no ha aclarado si exigirá puestos en el Ejecutivo andaluz, aunque insiste en que se atiendan sus propuestas políticas.

El PP andaluz confía en lograr un acuerdo rápido que no implique la entrada de Vox en el Gobierno autonómico.

El PP-A aún no ha iniciado contactos con Vox tras las elecciones del 17-M, pese a necesitar sus votos para la investidura de Juanma Moreno.

Juanma Moreno insistió una y otra vez antes del 17-M en la necesidad de una "mayoría solvente", es decir, absoluta, para no "parar" la Junta en un proceso de negociación ni depender de Vox en la formación de Gobierno.

Con 53 escaños, se ha quedado cerca de lograrlo, pero tendrá que sentarse a negociar con la formación de Santiago Abascal.

Sin embargo, la primera llamada se está haciendo de rogar. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, ambos partidos no han intercambiado ninguna comunicación desde la noche electoral.

Tampoco en la propia noche electoral, donde ni Juanma Moreno ni el PP-A recibieron una llamada o mensaje de cortesía desde Vox para felicitarles como vencedores en los comicios, más allá de las felicitaciones protocolarias trasladadas por Abascal y Manuel Gavira durante sus comparecencias..

Por ahora, la relación entre ambos partidos condenados a sentarse a la mesa es inexistente, lo que no quiere decir que no pueda ponerse en marcha en cualquier momento e incluso avanzar con rapidez hacia una solución. Desde el PP reconocen que por el momento no hay prisa.

En el partido, según ha podido saber este periódico, confían en que las negociaciones, cuando den comienzo, vayan rápido.

La sesión constitutiva para inaugurar la XIII Legislatura está agendada para el próximo 11 de junio. Es, por lo pronto, un horizonte, aunque habrá que ver si PP y Vox llegan con los deberes hechos.

Durante la campaña, Moreno ha puesto como ejemplo —mal ejemplo— los "seis meses de bloqueo" del Gobierno de Extremadura en tanto se cerraban los pactos para investir a María Guardiola.

Ahora, hace valer su "mayoría solvente", como la ha bautizado, para recordar a Vox que los andaluces quiere "seguridad y confianza".

Descartada la repetición electoral y posibles abstenciones de la izquierda para facilitar la investidura de Moreno, solo hay un camino: pactar con Vox.

La cuestión es cuánto y hasta dónde. El PP-A confía en que el partido de Abascal no entre en el Gobierno andaluz y Moreno pueda seguir marcando su estilo propio desde San Telmo.

Por si acaso, lanza una advertencia. “No vamos a ser lo que no somos, no vamos a buscar distancia ni divisiones, no vamos a buscar la bronca ni el rédito político en la crispación", dijo este martes en la Junta Directiva.

Los "sillones", en el aire

Vox no aclara por el momento qué 'pedirá' por los dos escaños que le faltan a Moreno. En su primera intervención tras conocerse los resultados, Manuel Gavira apeló a centrarse en las políticas, en un "cambio de rumbo" y "no en los sillones", lo que se interpretó como un mensaje de apretar en los pactos pero sin entrar en el Gobierno.

Con posterioridad, figuras del partido como el secretario general, Ignacio Garriga, han mandado mensajes contundentes en cuanto a que el partido hará valer su más de medio millón de votos, pero sin precisar tampoco si habrá "sillones" en el Gobierno de por medio.

Eso sí, Vox insiste en que Andalucía implemente la "prioridad nacional".

El partido de Abascal valora si entrar en el Gobierno andaluz suma o resta de cara a su electorado y a la agónica temporada que se avecina de aquí a 2027 con municipales y generales.

De hecho, lo que se cocerá estas semanas en Andalucía excede el ámbito regional y apunta ya a un escenario nacional en el que no se descartan elecciones anticipadas y un posible acuerdo de futuro entre Feijóo y Abascal.

Mientras tanto, desde el PSOE-A consideran que todo el proceso es una farsa.

"Todos sabemos que Moreno Bonilla está negociando por detrás con Vox y lo de ahora solo es un teatro previo para aparentar que Andalucía no va a ser Extremadura y Aragón", opina el secretario de Comunicación Política, Fernando López Gil.

Los acuerdos previos en dichas regiones hacen pensar que el camino ya viene allanado para Andalucía, pero la receta no vale para todos.

La correlación de fuerzas es muy diferente en Andalucía, donde el PP-A ha incrementado el número de votos y necesita solo dos escaños. Por su parte, las negociaciones en Andalucía llegan al tiempo en que en Castilla y León cumplen ya los dos meses.