Borja Sémper vuelve al escaño para sentenciar con talante al PSOE: "Esto ya no funciona. El cambio está llegando"

Promete que un futuro Gobierno del PP recuperará la unidad OCON Sur, endurecerá el Código Penal y reconocerá a Guardia Civil y Policía Nacional como profesiones de riesgo.

Durante la sesión de control, Sémper cuestiona al ministro Marlaska sobre la lucha contra el narcotráfico y la gestión de la Guardia Civil.

Sémper denuncia contradicciones y apoyo a la corrupción entre los socios del Gobierno tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Borja Sémper regresa al Congreso tras diez meses de ausencia por tratamiento contra el cáncer y critica la situación política actual.

"Esto ya no funciona. El cambio está llegando". Así ha vuelto este miércoles al Congreso Borja Sémper tras diez meses alejado de la vida pública para someterse a un tratamiento contra el cáncer.

Un día después de conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el portavoz nacional del PP ha denunciado que España asiste "a un trampantojo, a un circo".

"Diez meses después uno vuelve a sorprenderse", ha dicho. Y ahí ha pasado a enumerar las contradicciones de los socios del Gobierno ante este nuevo caso de supuesta corrupción.

"Gabriel Rufián está jodido por lo que ve pero sigue apoyando al Gobierno. Los grupos que sustentan al Ejecutivo deben de estar muy preocupados y se rasgan las vestiduras, pero apoyan la corrupción", ha añadido Sémper.

“Hay ministros arrastrados en su prestigio, el que les queda, por Pedro Sánchez".

Y frente a ese "espectáculo" que "ya no funciona", Sémper ha reivindicado la "alternativa" y la "esperanza" que representa, a su juicio, el PP. "Repararemos el daño causado, el cambio está llegando", ha rematado.

Nada más terminar, toda la bancada popular se ha puesto en pie para ovacionarle durante varios segundos entre aplausos.

"Es un placer"

Sémper ha reaparecido en el hemiciclo fiel a su estilo, con un perfil moderado y buen talante, durante una pregunta a Fernando Grande-Marlaska sobre la lucha contra el narcotráfico en la costa andaluza.

De hecho, el propio ministro del Interior, que le ha dado la "bienvenida", le ha reconocido el tono empleado durante la sesión de control: “Es un auténtico placer poder compartir y debatir".

Y le ha agradecido que no haya utilizado políticamente a los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos el pasado 8 de mayo en la costa de Huelva "en acto de servicio".

Sémper ha respondido asegurando que son precisamente "las víctimas y sus familiares" quienes reprochan al ministro "la falta de medios" y su ausencia al funeral.

"¿Está a la altura cuando desmantela una unidad de élite como OCON Sur, que daba resultados extraordinarios contra el narcotráfico? ¿O cuando se niega sistemáticamente a reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo?”, ha preguntado el portavoz del PP.

Sémper ha advertido que el crimen organizado "se está fortaleciendo" desde Almería hasta la ría de Huelva y ha prometido que un futuro Gobierno del PP recuperará OCON Sur, endurecerá el Código Penal y reconocerá a la Guardia Civil y Policía Nacional como profesión de riesgo.