Sánchez da instrucciones al PSOE y al Gobierno para volcarse en defender a Zapatero

La ministra portavoz atribuyó el origen de la investigación a Manos Limpias, aunque realmente comenzó por investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, sumándose Manos Limpias después como acusación popular.

Desde el PSOE y sus socios parlamentarios se insinúa que la imputación de Zapatero responde a motivaciones políticas y se relaciona con posibles campañas de desgaste contra dirigentes de izquierdas.

El Gobierno expresa su confianza en la inocencia de Zapatero y apela al principio de presunción de inocencia, aunque reconoce no haber estudiado aún el auto judicial en profundidad.

Pedro Sánchez ha ordenado al PSOE y al Gobierno defender públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero tras ser citado como investigado por tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra.

El Gobierno ha cerrado filas con José Luis Rodríguez Zapatero apenas unas horas después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara citarle como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la causa sobre el rescate de Plus Ultra.

Fuentes de Moncloa aseguran que Pedro Sánchez ha dado instrucciones tanto al PSOE como al Ejecutivo para volcarse en la defensa del expresidente.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado tras el Consejo de Ministros que el Gobierno mantiene su "confianza" en la inocencia de Zapatero, pese a que en Moncloa admiten que ni siquiera habían podido estudiar aún el contenido íntegro del auto.

"Hay un principio fundamental que es el de la presunción de inocencia", ha afirmado Saiz, que ha apelado a su "formación como jurista" para reivindicar el "máximo respeto a la Justicia" y expresar su confianza en que "la Justicia hará justicia".

La ministra ha evitado, sin embargo, asumir explícitamente la tesis del lawfare que sí han deslizado tanto el PSOE como socios parlamentarios del Gobierno como Sumar o ERC.

En lugar de ello, ha optado por denunciar la "inquina de la derecha" hacia Zapatero.

"Tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha", ha dicho Saiz, que ha reivindicado el legado del expresidente.

Ha recordado que ganó las elecciones de 2004 "cuando menos se lo esperaban" y ha defendido que durante sus dos legislaturas se produjo "la mayor transformación social" del país.

También que bajo su mandato "la sociedad en su conjunto derrotó a la banda terrorista ETA".

El discurso del Gobierno, no obstante, ha sido más contenido que el de Ferraz.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha recordado la frase de otro expresidente, José María Aznar, de "quien pueda hacer que haga", para relacionar la citación de Zapatero ante la Audiencia Nacional con intereses oscuros llevados "a su máxima expresión".

No es la primera vez que en la dirección socialista se escudan en la frase de Aznar para denunciar supuestas campañas de desgaste político y judicial contra dirigentes de izquierdas.

Una forma de insinuar lawfare y la connivencia de determinados magistrados con la estrategia del PP.

Sumar, socio de coalición del PSOE en el Gobierno, ha ido incluso un paso más allá.

La portavoz del partido de Yolanda Díaz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha deslizado sus "dudas" sobre la imputación de Zapatero y ha sugerido que podría encajar en una dinámica de lawfare.

Origen de la investigación

La ministra portavoz sí ha ido más allá al atribuir el origen de la investigación a Manos Limpias. "No podemos olvidar que el origen de esta investigación tiene una denuncia de una organización ultra", ha asegurado.

Sin embargo, la investigación no nace de una denuncia de Manos Limpias, sino de actuaciones impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y de informes elaborados por la Udef que fueron ampliando el foco de las pesquisas hasta alcanzar a Zapatero.

Manos Limpias se personó posteriormente en el procedimiento como acusación popular.