María Jesús Montero llama a los andaluces a "cambiar la historia" con su voto: "El PSOE es el arquitecto de los derechos"

María Jesús Montero, este viernes, durante el acto de cierre de campaña del PSOE en Sevilla. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero llama a los andaluces a "cambiar la historia" con su voto y defiende que el PSOE es el arquitecto de los derechos en Andalucía y España. La candidata socialista presenta las elecciones como un referéndum sobre los servicios públicos, especialmente la sanidad, y apela al voto de jóvenes, mujeres y mayores. Montero critica a Juanma Moreno por "infantilizar la política" y asegura que el PSOE luchará por una sociedad inclusiva, solidaria y por la igualdad. Pide a los ciudadanos no dejarse confundir y destaca que el voto es el arma más eficaz para avanzar en derechos, especialmente para las mujeres.

La candidata socialista María Jesús Montero ha argumentado este viernes que los andaluces aún están a tiempo de "cambiar la historia" con su voto y ha sostenido que "el PSOE es el arquitecto de los derechos" en Andalucía y en España.

Durante el acto de cierre de campaña en Sevilla, ha hecho una última llamada a la movilización y ha planteado las elecciones del domingo como "un referéndum", en el que están en juego servicios públicos como la sanidad.

Para defender una Andalucía "inclusiva", la exvicepresidenta de Hacienda ha pedido el voto a los jóvenes, a las mujeres y a los mayores, "la generación que lo dio todo por modernizar Andalucía" y a la que "Pedro Sánchez ha subido las pensiones".

Durante su intervención, Montero ha sido interrumpida por un asistente que la ha increpado desde el público para hablar sobre los docentes y a quien ha desalojado el personal de seguridad.

La candidata socialista ha agradecido expresamente el apoyo del presidente Pedro Sánchez, que ha protagonizado seis ocasiones en la región desde abril. Se ha referido a él como el "faro de la socialdemocracia en el mundo".

Y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de intentar "infantilizar la política" porque, según ha dicho, prefiere hablar de "los me gusta de las fotos y de las canciones", en vez de los problemas que preocupan a los andaluces.

"Más le valdría montar un dúo con Mazón, recordad que cantaba en los cruceros. Y de artista invitada, Ayuso, porque a Feijóo lo esconden, no quieren que se les identifique por las siglas", ha ironizado la candidata del PSOE a la Junta.

Montero ha pedido el voto para "combatir la ola de derechas compuesta por uno, dos o tres", que "viene a arrebatarnos lo que permite igualdad en la salud, la educación, la dependencia o el acceso a una vivienda", algo que, según ha advertido, "no lo va a permitir" el PSOE.

"Somos la mayoría, y porque somos la mayoría, si votamos ganamos" el 17 de mayo, ha proclamado.

En el acto de cierre, Montero ha insistido en los mantras de su campaña, con la sanidad y los servicios públicos como eje. Ha afirmado que el PSOE ha hecho "una campaña limpia, sin insultos, de propuesta. No nos hemos entretenido con debates estériles ni nos hemos defendido de las campañas de bulos y deshumanización".

Ha pedido a los ciudadanos que "no se dejen confundir ni distraer", y que tengan en cuenta que "lo importante el próximo domingo es qué modelo de sociedad queremos para el futuro, para el nuestro y para los que vendrán detrás".

Se trata de decidir si se quiere "una sociedad inclusiva, que sea acogedora, solidaria", y que persiga la "igualdad" entre las personas, ha abundado Montero, quien ha reivindicado al PSOE como "el arquitecto de los derechos" en España y en Andalucía en particular, de "todo aquello que permite la dignidad de la persona".

La candidata del PSOE ha señalado que el voto es el "arma más eficaz" de la gente "humilde" para cambiar las cosas y por eso costó "tanto a las mujeres conseguirlo", ante lo que ha animado a que este domingo "no se quede ninguna mujer en casa": "Vayamos a votar al PSOE", ha pedido.

"Las mujeres sabemos que la única garantía de avance, de visibilidad, de conseguir nuevos retos y situarnos en igualdad lo da el PSOE", ha añadido la socialista.

Por ello ha defendido que seguirán luchando por este colectivo "de la mano del Gobierno de España", con medidas como "blindando el derecho en la Constitución de ser madre" cuando lo decida la mujer.

Montero ha llamado a los jóvenes a votar PSOE este domingo y a apostar "por la vivienda, las becas, la Formación Profesional, por el futuro, porque nadie os lo arrebate".