El Senado reprueba a Aagesen por la gestión del apagón del 28-A y "ocultar información" y exige su "cese inmediato"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una comparecencia en el Senado. Ricardo Rubio Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Senado ha reprobado a la ministra Sara Aagesen por su gestión del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 y por sospechas de corrupción en su política medioambiental. La moción, apoyada por PP, Vox y UPN, exige al presidente Pedro Sánchez el cese inmediato de Aagesen por comprometer la veracidad institucional y la transparencia pública. La oposición critica la falta de explicaciones claras de la ministra, la ocultación de información y la gestión ineficiente de la crisis energética en España. Algunos grupos, como Junts y PNV, han cuestionado el uso partidista de la reprobación y su abuso como instrumento político.

El pleno del Senado ha reprobado este miércoles a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, por su gestión del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 y por las "sospechas" de corrupción en torno a su política medioambiental.

La moción de reprobación, presentada por el PP y saldada con 144 votos a favor, 102 en contra y once abstenciones, ha recibido el apoyo de Vox y UPN y exige también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "cese inmediato" de Aagesen, "por haber comprometido la veracidad institucional, la transparencia en la gestión pública y la ejemplaridad exigibles al cargo".

La senadora del PP Carmen Ballester ha afirmado que, un año después del apagón, la ministra "no ha sido capaz de dar una explicación clara" de lo que ocurrió y que su gestión se ha basado en "ocultar información" y "desviar la atención".

La también alcaldesa de Castellón ha dicho que Aagesen es "una ministra incapaz en un Gobierno incapaz", que a su juicio tuvo cuatro años para arreglar la "fragilidad estructural conocida desde 2021" que originó el cero energético -según determinó la comisión de investigación del Senado- y no lo hizo.

Ha señalado además que la "crisis energética gravísima" que vive España es el "resultado del ecologismo de despacho que practica el socialismo" y que su transición ecológica consiste en "legislar para prohibir que las empresas prosperen y convertir la sostenibilidad en un negocio para lucrarse unos pocos".

A ese respecto, se ha referido a informaciones periodísticas que apuntan a que la "empresa vinculada a su marido habría duplicado sus ingresos coincidiendo con la etapa del Gobierno del que ella forma parte, gracias presuntamente a contratos y relaciones ligados al ámbito público y energético".

En la misma línea, la representante de Vox, Paloma Gómez , ha acusado a la ministra de haber hecho una gestión "negligente", de haber "quebrado la seguridad energética de los españoles" y de actuar con "opacidad" e "ineficiencia".

Gómez ha aseverado que el apagón "no fue un accidente inevitable, como intentó vendernos la ministra, sino el resultado de una ineficiente supervisión de las infraestructuras críticas por parte de su departamento". También ha aludido a la responsabilidad de la ministra en los casos Villafuel y Forestalia, al tiempo que ha reprochado al PP su "complicidad" con la estrategia europea del Pacto Verde.

Abuso de la reprobación

Desde el grupo plural, María Teresa Payarés (Junts), ha coincidido en criticar la "falta de transparencia" y las "explicaciones insuficientes y contradictorias" de la ministra, pero ha dicho que no comparte el "uso partidista y electoralista" que hace el PP del Senado con este tipo de iniciativas.

En su opinión, el PP "no busca aclarar los hechos ni mejorar el sistema energético, ni escucha a la ministra, sino que utiliza una crisis grave para hacer una operación política de confrontación sin aportar ninguna propuesta estructural para el país". Su formación se ha abstenido.

El portavoz de la Izquierda Confederal, Fabián Chinea (Agrupación Socialista de Gomera) ha rechazado apoyar la reprobación con el argumento de que es un "instrumento de enorme severidad institucional que debería reservarse para situaciones muy excepcionales".

El PNV incluso ha declinado participar en el debate como forma de protesta por el "uso abusivo de las reprobaciones, que hace que se haya sobretensionado esta figura y que haya perdido su sentido".

Por su parte, el socialista José Francisco Hila ha dicho que el PP ha "sustituido el análisis técnico por la acusación política" y que "no busca esclarecer lo sucedido, sino señalar un culpable". También ha defendido que España es un "ejemplo a seguir de transición energética y que el Ejecutivo socialista gestiona mejor las crisis que los gobiernos autonómicos del PP.