Marlaska, abucheado en Jaén en una jura de bandera de guardias civiles al decir que está "rabioso" por las dos muertes en Huelva

Ningún ministro, incluido Marlaska, acudió al funeral por los agentes en Huelva, alegando la crisis sanitaria por hantavirus como motivo.

La organización pidió respeto y compostura tras ocho segundos de pitidos y silbidos de los asistentes.

Los abucheos se produjeron cuando Marlaska expresó estar "rabioso" por la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Huelva.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue abucheado durante la jura de bandera de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido abucheado este miércoles durante la jura de bandera de los integrantes de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) al referirse a la muerte de los dos agentes arrollados por una narcolancha en Huelva.

"Comprendo y entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y Jerónimo", ha afirmado el ministro durante su intervención.

"Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitidme, estoy rabioso", ha añadido. Ha sido en ese momento cuando parte de los asistentes ha reaccionado con abucheos y silbidos.

Han sido hasta ocho segundos de pitidos, que han llevado a la organización a llamar por megafonía a "guardar el respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación".

Marlaska, abucheado en Jaén en una jura de bandera de guardias civiles

El sábado se celebró el funeral en Huelva por los agentes fallecidos. Ni Marlaska ni Pedro Sánchez acudieron. Tampoco lo hizo ningún otro ministro del Gobierno.

La explicación oficial fue la crisis sanitaria provocada por el hantavirus. Marlaska mantuvo a esa misma hora una rueda de prensa sobre el buque aislado y, posteriormente, viajó a Tenerife para comparecer junto a Mónica García, Ángel Víctor Torres y el director de la OMS en el Puesto de Mando de Granadilla.

Sí fue al funeral María Jesús Montero, que fue abucheada.

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