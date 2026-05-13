Feijóo promete "entre 500 y 700 millones" al año en un Plan Nacional de Salud Mental para contratar 10.000 profesionales

Alberto Núñez Feijóo, entre Carmen Fúnez y Mercedes Navío, ante la Mesa de expertos en salud mental, este miércoles en la sede del PP.

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo anuncia un Plan Nacional de Salud Mental con entre 500 y 700 millones de euros anuales para contratar 10.000 profesionales sanitarios. El plan incluye aumentar las plantillas con 2.000 psiquiatras, 3.000 psicólogos y 5.000 enfermeros especializados, acercando a España a los estándares europeos. Se propone una comisión interministerial para abordar la salud mental desde Educación, Juventud, Igualdad y Servicios Sociales, con especial atención a menores y acoso escolar. Uno de cada tres españoles ha tenido algún trastorno mental en Atención Primaria y el suicidio causa cerca de 4.000 muertes anuales en España.

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este miércoles un Plan Nacional de Salud Mental con una inversión de "entre 500 y 700 millones de euros anuales" y el objetivo de incorporar 10.000 profesionales al sistema sanitario, entre psiquiatras, psicólogos y enfermeros.

La iniciativa la ha enmarcado el líder del Partido Popular en la constitución de la Mesa de la Salud Mental, que reunirá de manera periódica "para llegar con los deberes hechos, o al menos, con el diagnóstico claro" el día que forme Gobierno en España.

El presidente del PP ha defendido que la finalidad de su propuesta "no es construir un Gobierno bonito", sino avanzar hacia "una sociedad sana". Ha situado esta cuestión como uno de los principales retos sanitarios, en un contexto en el que "casi cuatro millones de españoles" padecen depresión.

El plan contempla aumentar en 2.000 la plantilla de los psiquiatras, en otros 3.000 la de los psicólogos y en, al menos, 5.000 los profesionales de enfermería especializados. Feijóo ha fijado como "objetivo innegociable" reducir el déficit estructural de personal y aproximar a España a los estándares europeos.

El dirigente popular ha denunciado que la inversión en salud mental en España apenas alcanza el 5% del gasto sanitario, frente al 10% de la media europea. También ha criticado que el plan vigente destine "apenas un euro por habitante al año" a esta área.

A su juicio, la mayor urgencia del Estado del bienestar pasa por reforzar las plantillas sanitarias. "La salud mental es una de las especialidades que exigen refuerzos a la mayor brevedad", ha subrayado, vinculando la financiación a una revisión global del sistema.

La política

Feijóo ha defendido que "existe margen" para aumentar los recursos si se prioriza el gasto público. En este sentido, ha contrapuesto el incremento "récord de asesores y altos cargos" con la "falta de inversión en servicios esenciales".

El plan del PP apuesta además por abordar la salud mental desde una perspectiva transversal. Feijóo propone la creación de una comisión interministerial que integre áreas como Educación, Juventud, Igualdad o Servicios Sociales, "por supuesto, junto a las Comunidades Autónomas".

El líder popular ha insistido en que la salud mental no puede tratarse como un compartimento estanco. La coordinación institucional, ha dicho, es clave para "mejorar la prevención, la atención temprana y la respuesta asistencial".

La iniciativa incluye también una estrategia específica para la población infantojuvenil. El objetivo es actuar sobre problemas como el acoso escolar o el impacto de las redes sociales en el bienestar emocional.

Este movimiento se enmarca en el "robo de votos a la izquierda" que Feijóo se ha empeñado en lograr, abanderando la atención política a los "problemas del día a día" de los españoles. El líder del PP busca disputar el marco de las políticas sociales, con especial atención a ámbitos como la salud mental o la protección de los menores.

En este contexto, los populares han intensificado su discurso sobre el deterioro del bienestar psicológico, vinculándolo a fenómenos como el 'bullying', la presión digital o la "incertidumbre económica". La estrategia pasa por presentar propuestas concretas frente a lo que consideran "inacción del Gobierno".

Los datos

Los datos refuerzan la centralidad del problema. Uno de cada tres españoles ha registrado algún trastorno mental en Atención Primaria y el consumo de antidepresivos ha crecido más de un 40% en la última década.

Además, "cerca de 4.000 personas fallecen cada año por suicidio en España". Una cifra que sitúa esta cuestión como uno de los principales desafíos sociales y sanitarios.

Desde el PP aseguran que no permanecerán "quietos" ante esta situación. Critican que el Ejecutivo actual mantenga "un déficit de profesionales y una financiación insuficiente".

La Mesa de la Salud Mental reunirá a expertos, psiquiatras, psicólogos y profesionales del ámbito social. Su función será elaborar propuestas "serias y rigurosas" para el futuro plan nacional.

Feijóo ha enmarcado esta iniciativa en una visión más amplia de país. Ha defendido que su proyecto político sitúa a "las personas en el centro" y prioriza el bienestar frente a otros objetivos. "Ése es el verdadero cambio: el que noten los ciudadanos. En su bolsillo y en su bienestar", ha concluido.