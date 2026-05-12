Montero dice ahora que los fallecimientos de dos guardias civiles en Huelva son 'muerte en acto de servicio' tras la polémica

La candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Efe

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Las claves Generado con IA María Jesús Montero rectifica y califica como "muerte en acto de servicio" el fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva tras una polémica inicial por llamarlo "accidente laboral". Las principales asociaciones de la Guardia Civil han criticado duramente las palabras de Montero, exigiendo una rectificación inmediata y calificando su declaración de "intolerable" y "falta de respeto". Montero sostiene que no le corresponde calificar oficialmente las circunstancias de la tragedia, pero diferencia este caso del asesinato de Barbate, subrayando que en Huelva se trató de un choque entre embarcaciones del propio cuerpo. El Gobierno evita pronunciarse sobre las declaraciones de Montero, mientras que el PP y diversas organizaciones policiales insisten en que los agentes fallecieron cumpliendo su deber y no en un simple accidente laboral.

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha calificado este martes de "muerte en acto de servicio" el fallecimiento de dos guardias civiles el pasado viernes mientras perseguían una narcolancha frente a las costas de Huelva.

La exministra hace esta corrección en X tras desatar la polémica y una ola de críticas al calificar la muerte de los dos agentes como "accidente laboral" este lunes durante el último debate electoral antes de las elecciones del próximo domingo.

"Todo mi respeto y cariño a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva. Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas", ha escrito la candidata socialista al Palacio de San Telmo.

Todo mi respeto y cariño a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva.

Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y… — María Jesús Montero (@mjmonteroc) May 12, 2026

En declaraciones posteriores a la agencia Efe, Montero ha negado que crea que la tragedia de Huelva se tratase de un accidente laboral y ha subrayado que ella no es la persona "que tiene que calificar" las circunstancias de esos fallecimientos.

"Parece que fue un choque de dos embarcaciones de la propia Guardia Civil, lo cual lo diferencia del asesinato de Barbate (en referencia a la muerte de dos agentes en 2024 en una operación contra el narco), donde la lancha se volvió para rematar a los agentes", ha explicado Montero.

Para la exministra, comparar ambos accidentes es "lamentable" y ha pedido esperar a que la investigación arroje luz sobre la muerte de los dos agentes en Huelva antes de "etiquetar las desgracias".

Montero ha reivindicado que el Gobierno ha hecho un esfuerzo "considerable por dignificar las condiciones de la Guardia Civil y la Policía, incrementando en 3.500 los efectivos y con un aumento salarial superior al 30 por ciento".

Al inicio del citado debate electoral de las elecciones de Andalucía en Canal Sur, Montero trasladó sus condolencias a las familias de los dos guardias civiles fallecidos y, a renglón seguido, aseguró: "Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. Y todos nos tenemos que aliar contra esa lacra de accidentes laborales".

Ola de críticas

Unas polémicas declaraciones por las que las principales asociaciones de la Guardia Civil han arremetido este martes contra la candidata del PSOE.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, ha sido especialmente contundente y, en un comunicado, ha denunciado una "falta de tacto inadmisible".

"Si ella considera que un asesinato es un accidente laboral, entonces igual no es una buena política", han remarcado

Por su parte, desde JUCIL han exigido una "rectificación inmediata" y han calificado de "absolutamente intolerable" hablar de accidente laboral en este contexto cuando los agentes "fallecieron durante una persecución a organizaciones criminales y mientras cumplían con su deber".

"Estas declaraciones evidencian, una vez más, la preocupante falta de sensibilidad institucional y conocimiento de la realidad", han señalado.

También se ha pronunciado la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), que ha calificado de "auténtico despropósito y una irresponsabilidad minimizar el sacrificio de los guardias civiles que se dejan la vida en el cumplimiento del deber".

Otras organizaciones también se han sumado a las críticas. Jupol ha calificado las palabras de Montero de "bochorno y falta de respeto".

Asimismo, desde Independientes de la Guardia Civil subrayan que la seguridad de los agentes depende de los recursos disponibles. "Los medios actuales son insuficientes y nos sitúan en una posición de vulnerabilidad", alertan.

Asimismo, diversos cargos del PP han salido este martes a criticar a la también exvicepresidenta del Gobierno, a quien han achacado una "obscenidad política y moral", porque esos agentes no fallecieron en un "accidente laboral", sino que su muerte "fue un asesinato", a juicio de los 'populares', que, por ello, han emplazado a Montero a rectificar sus declaraciones.

Por su parte, el Gobierno ha eludido corregir o desautorizar a la candidata socialista y exvicepresidenta María JesúsMontero por calificar como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en Huelva.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y preguntada sobre esta cuestión, la ministra portavoz, Elma Sáiz, ha evitado pronunciarse sobre las palabras de Montero.

Y se ha limitado a defender el compromiso del Ejecutivo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.