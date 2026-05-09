Mónica García promete ir al Congreso a explicar la crisis del hantavirus pese a que acumula 71 comparecencias pendientes

El plan para el desembarco en Tenerife prevé evacuar a los pasajeros directamente al aeropuerto para su repatriación antes de que el barco siga rumbo.

El PP exige explicaciones urgentes sobre la gestión del brote en el crucero MV Hondius y denuncia falta de transparencia y documentación.

Mónica García ha prometido que "por supuesto" irá al Congreso a explicar la crisis del hantavirus. Pero ha evitado fijar fecha, mientras acumula 71 comparecencias pendientes sólo en la Cámara Baja. El PP registró una solicitud "urgente" este jueves para que dé explicaciones de su gestión en la crisis sanitaria "el lunes, a más tardar".

Pero lo cierto es que la ministra ha desatendido ya hasta 42 de peticiones de control de los populares en lo que va de legislatura. Fuentes parlamentarias denuncian que la titular de Sanidad "vuelve a anunciar que comparecerá sin concretar cuándo", igual que ha hecho "más de 70 veces" desde que ocupa el cargo.

La dirección del PP liga ese "parlamento en suspenso" con la gestión del brote a bordo del MV Hondius, que sigue rodeada de lagunas informativas.

Génova subraya que, mientras la ministra "pide confianza" a las Comunidades Autónomas y a los ciudadanos, "sigue sin remitir los informes individualizados de los pasajeros", la certificación oficial de la OMS sobre la variante Andes ni los partes epidemiológicos seriados a 72, 48, 24 y 12 horas que se comprometió a enviar.

Y al buque, que ha acelerado su travesía, ya se le espera entre las 3:00 y las 5:00 de esta madrugada entre el sábado y el domingo.

En declaraciones a este diario, fuentes de la dirección del PP acusan a García de estar "más centrada en la confrontación política y la propaganda" que en gestionar una sanidad "en situación crítica". Y denuncian que en esta crisis repite el patrón: anuncios de protocolos "con todas las garantías", pero sin papeles ni explicaciones parlamentarias.

Para los populares, la promesa vaga de acudir al Congreso "cuando toque" no compensa ni las comparecencias pendientes ni la ausencia de informes que reclaman Canarias, Madrid y el propio Puerto de Granadilla.

439 asuntos pendientes

La ofensiva parlamentaria se apoya en un atasco objetivo: la Comisión de Sanidad tiene 439 asuntos pendientes, según el listado oficial de la Secretaría General del Congreso. Entre ellos figuran 71 comparecencias de la ministra de Sanidad, que siguen sin tramitarse pese a abarcar desde las listas de espera y el déficit de profesionales hasta la financiación de la Ley ELA o el desabastecimiento de medicamentos.

El Grupo Popular recalca que esa falta de rendición de cuentas llega "con el sistema tensionado por una huelga histórica de médicos" a cuenta del nuevo Estatuto Marco, la escasez estructural de profesionales, el colapso de la Atención Primaria y una financiación autonómica que no refleja el peso real del gasto sanitario.

En ese contexto, los de Alberto Núñez Feijóo denuncian que la crisis del hantavirus "se suma a una larga lista de problemas sin resolver" y que el Ministerio "no es capaz de gestionar ni su propia agenda".

En paralelo, el PP ha registrado en el Congreso una solicitud para que el Gobierno entregue todos los informes técnicos y sanitarios que avalan sus decisiones sobre el Hondius.

La petición incluye la Declaración Marítima de Sanidad, las autorizaciones de desembarco, el certificado de libre plática, los certificados de control sanitario a bordo, los informes de Sanidad Exterior sobre la llegada a Canarias y los nombres de los expertos que respaldan las decisiones del Ejecutivo.

La vicesecretaria de Sanidad del PP, Carmen Fúnez, reclama "transparencia frente a las contradicciones, cambios de opinión e improvisación" del Gobierno. Y subraya que esos documentos son imprescindibles tanto para atender a los españoles que viajan en el crucero como para garantizar la salud pública.

Fúnez recuerda que desde el pasado lunes se han sucedido rectificaciones sobre el destino del buque y la obligatoriedad de la cuarentena de los repatriados. Y sostiene que "en situaciones de alerta sanitaria no caben ni el oscurantismo ni las decisiones políticas sin respaldo técnico".

Canarias, más eficiente

En Barcelona, Cuca Gamarra hablaba abiertamente de "incertidumbre" generada por "el caos y la división"del Gobierno y reprochaba que "pide tranquilidad, pero no la da" mientras ministros discrepan en público. La dirigente popular reclama que se conozca "quiénes son los expertos que están tomando las decisiones" sobre el hantavirus, tras la experiencia de la covid... y advierte de que "ver a Fernando Simón no genera tranquilidad".

En Huelva, Elías Bendodo denunciaba la "total desaparición de Sánchez" ante una crisis sanitaria que, a su juicio, ha vuelto a mostrar "los peores defectos del sanchismo: soberbia e ineptitud".

En Canarias, mientras tanto, el Gobierno de Fernando Clavijo se mostraba más eficiente arrancando un compromiso al de Países Bajos en una sola reunión.

Tras reunirse con representantes de la Embajada neerlandesa, el vicepresidente Manuel Domínguez agradeció que La Haya respalde tres exigencias clave: que el buque continúe hacia los Países Bajos de forma inmediata en cuanto desembarquen los pasajeros, que no haya cambio de tripulación y que la desinfección completa se realice en su destino final, no en aguas canarias.

Domínguez insistió en que "no había necesidad" de que el crucero recalase en las islas, pero asumía que, una vez tomada la decisión, su objetivo debe ser que el traslado de pasajeros se haga "lo más rápido y seguro posible, sin que el barco toque tierra".

En ese esquema, la responsabilidad de que los aviones estén listos en Tenerife Sur para la evacuación inmediata "recae en el Gobierno de España".

El plan ¿definitivo?

El plan, por ahora definitivo, prevé que el MV Hondius llegue al sur de Tenerife entre las 3.00 y las 5.00 horas de la madrugada del domingo, fondee frente al muelle de Granadilla y permanezca allí sólo el tiempo imprescindible para desembarcar.

Los pasajeros serán trasladados en vehículos directamente a la pista del aeropuerto, donde ya están confirmados cuatro aviones –uno español, uno estadounidense, uno británico y otro neerlandés– que los repatriarán a sus países de origen antes de que el buque retome rumbo al norte.

El dispositivo tiene una ventana estrecha: las autoridades calculan que todo debe resolverse entre el domingo y el lunes, porque el martes está previsto un empeoramiento de las condiciones marítimas y meteorológicas.

Al fondo de la polémica por la comparecencia de García está la lista de asuntos por los que la oposición la reclama desde hace dos años sin éxito. Entre las 71 solicitudes pendientes figuran comparecencias sobre las listas de espera o el reconocimiento de nuevas especialidades.

La ministra también ha evitado dar explicaciones por la falta de médicos en Ceuta y Melilla, únicos territorios españoles donde la gestión Sanidad depende directamente del Ministerio. Tampoco ha atendido la comparecencia para dar cuenta de la empresa farmacéutica pública anunciada por Moncloa, el retraso en la aprobación de innovaciones terapéuticas o la situación de la Atención Primaria y la salud mental.