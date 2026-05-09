El CIS de Tezanos pregunta por el eventual 'impeachment' de Trump antes que por una moción de censura a Sánchez

Durante gobiernos anteriores, el CIS preguntaba recurrentemente sobre la corrupción política, pero actualmente mantiene un enfoque más indirecto respecto a escándalos que afectan al actual gobierno y al PSOE.

El CIS no ha planteado preguntas similares sobre Pedro Sánchez, como una moción de censura o la opinión ciudadana ante polémicas como la ley de amnistía o casos de corrupción.

El 63% de los encuestados cree que Trump agotará su mandato, mientras que un 31% piensa que podría ser apartado por el Senado mediante un impeachment.

El CIS dirigido por Tezanos ha incluido en su barómetro preguntas exhaustivas sobre Donald Trump, su posible destitución y la percepción internacional de su figura.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige José Félix Tezanos ha incluido en un barómetro sobre la situación internacional un cuestionario exhaustivo sobre la figura de Donald Trump, al hilo de la guerra de Irán.

Entre las preguntas se incluye una sobre la posibilidad de que Trump sea destituido de la presidencia de EEUU mediante un proceso de impeachment.

"¿Cree usted que el presidente Trump acabará siendo retirado de la presidencia mediante el proceso de destitución conocido como impeachment?", pregunta el CIS de Tezanos. A lo que un 63% se muestra confiado en que agotará el mandato y un 31% cree que el Senado podría apartarlo de la Casa Blanca.

Pero son varias las cuestiones que Tezanos plantea sobre Trump a los encuestados.

"¿Cree Ud. que su prestigio e imagen internacional están mejorando o empeorando?", "¿Y cree Ud. que con esta guerra la confianza en Donald Trump en general está aumentando, está disminuyendo o se mantiene más o menos igual en la opinión pública norteamericana?" o "¿Cree Ud. que la economía de los EEUU se verá afectada negativamente como consecuencia de la guerra desatada por Trump y el Estado de Israel?".

El CIS nunca ha sido tan directo en sus preguntas sobre Pedro Sánchez.

Nunca ha querido sondear el respaldo de la ciudadanía a la ley de amnistía, ni la opinión por la polémica ley del sí es sí. Tampoco por una posible moción de censura, que sería lo más parecido en España al impeachment.

Al contrario, las preguntas del CIS de Tezanos siempre han funcionado como un salvavidas para el presidente del Gobierno en difíciles encrucijadas para él.

En el caso de la amnistía, sólo preguntó en una ocasión por las consecuencias de la amnistía, y lo hizo circunscribiendo las preguntas a los catalanes, dejando fuera al resto de los españoles.

Más rápido fue para preguntar por las protestas en Ferraz contra el PSOE, tras la decisión de Sánchez de amnistiar a Carles Puigdemont.

También ha evitado preguntar por un posible relevo de Sánchez, pese a los escándalos de corrupción que rodean a los que fueron sus números dos.

Sólo durante los días de reflexión del presidente, tras su carta a la ciudadanía a raíz de la imputación de Begoña Gómez , el CIS preguntó si Sánchez debía continuar en el cargo, dimitir o someterse a una cuestión de confianza.

Sin embargo, en la serie reciente del CIS no hay una pregunta formulada de manera equivalente sobre una posible "destitución" de Sánchez o sobre una eventual salida del poder mediante mecanismos parlamentarios como la moción de censura.

Tampoco se ha preguntado si Sánchez conserva el respaldo de los ciudadanos tras el encarcelamiento de Santos Cerdán o José Luis Ábalos, cuyo primer caso, el de las mascarillas, ya ha quedado visto para sentencia.

Tezanos suele limitarse a medir el apoyo popular de un líder en las notas que los ciudadanos ponen a ministros y principales líderes de la oposición.

Un CIS volcado en Trump

No es la primera vez que el CIS pregunta por Trump como una amenaza para los intereses de España.

Ya en el barómetro de enero, el 79,5% de los españoles lo consideraba una amenaza para la estabilidad global y más de dos tercios añadían que sus políticos pueden poner en riesgo la democracia estadounidense.

Unos términos muy duros, que el CIS da como opción, mientras que en España elude preguntar por la corrupción.

Antes de Tezanos, el Centro de Investigaciones Sociológicas dedicó durante los años de la trama Gürtel y el caso Bárcenas una atención mucho más continuada a la corrupción como problema político estructural.

Entre 2013 y 2015, el organismo recogía de manera recurrente el impacto político del asunto sobre el Gobierno de Mariano Rajoy y sobre el Partido Popular.

En cambio, en los casos relacionados con José Luis Ábalos o Santos Cerdán, el CIS ha mantenido un enfoque más indirecto.

Aunque los asuntos han tenido amplia repercusión política y mediática, no se ha visto —al menos hasta ahora— una batería tan sostenida de preguntas específicas sobre corrupción vinculada al entorno del Gobierno o al PSOE comparable a la que acompañó la etapa Bárcenas-Gürtel.