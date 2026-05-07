Sánchez no ha llamado al presidente canario en los tres días de la crisis del hantavirus y sólo le responde vía Whatsapp

La OMS y la Comisión Europea determinaron que Tenerife era el puerto más seguro para recibir al MV Hondius, y se desplegará un protocolo sanitario especial a su llegada.

Canarias se opuso a que el barco con casos de hantavirus hiciera escala en Tenerife y defendió que la repatriación se hiciera desde Cabo Verde.

El Gobierno central tomó decisiones sobre la llegada del crucero MV Hondius a Canarias sin contar inicialmente con el Ejecutivo autonómico, que fue excluido de reuniones clave.

Pedro Sánchez no ha llamado al presidente canario, Fernando Clavijo, durante la crisis del hantavirus, limitando la comunicación a mensajes de WhatsApp.

El MV Hondius ya va rumbo a Tenerife, donde está previsto que este sábado llegue al puerto de Granadilla de Abona.

La operación se ha llevado a cabo sin que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamara una sola vez al presidente canario, Fernando Clavijo, ya que la comunicación se ha limitado al WhatsApp.

El Gobierno, que durante la pandemia del coronavirus acuñó el término "cogobernanza", ha preferido en esta ocasión imponer las decisiones sin contar con el Ejecutivo autonómico afectado.

Incluso este miércoles, a la reunión en la que se aprobó el dispositivo y se activó la cooperación europea, no se invitó al Gobierno canario. En Moncloa aseguran que, a partir de ahora, los consejeros de Clavijo participarán en todas las reuniones.

Un ejemplo fue la conferencia celebrada por la tarde, en la que ya estuvieron presentes de forma telemática.

La interlocución con el presidente canario la ha llevado a cabo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que también es líder del PSOE de Canarias.

Desde el Ejecutivo canario confirman que en la tarde de este miércoles, tras conocerse el dispositivo, Torres llamó a Clavijo. Al igual que la ministra de Sanidad, Mónica García, pero que no pudo conversar ya que se encontraba volando desde Bruselas, donde había asistido a una reunión con la vicepresidenta de la Comisión.

Ese encuentro que desconocían algunos de los principales colaboradores de Sánchez, que pensaban que Clavijo estaba en el archipiélago. Ello da cuenta de que las relaciones no han sido fluidas estos días.

La decisión de Sánchez de no llamar a Clavijo contrasta con su actitud de recibir en Moncloa a los presidentes autonómicos y, durante esta legislatura, hasta a los portavoces parlamentarios para abordar temas como el incremento del gasto de Defensa.

Eso ha permitido entrar en Moncloa, por ejemplo, a Mertxe Aizpurúa, de Bildu.

Dos días sin descolgar el teléfono

Sánchez cumple así tres días sin llamar a Clavijo, desde el 4 de mayo, cuando trascendió a los medios que el barco, que iba a hacer escala en Cabo Verde, tenía a tres pasajeros con fiebre alta, que otros tres (dos holandeses y una alemana) habían fallecido y que un ciudadano británico se encontraba en una UCI en Sudáfrica, infectado por hantavirus.

Ese día ya se sabía que el barco había salido de Ushuaia (Argentina) y que tenía como destino final Canarias.

A ello se opuso desde el lunes el Gobierno de Clavijo, que proponía que todas las repatriaciones se realizasen desde Praia, la capital de Cabo Verde, donde se encontraba fondeado el barco.

Tras un silencio del Gobierno, al final aceptó en la tarde del martes que el barco, tras la escala en Cabo Verde y después de evacuar a los infectados, se dirigiese con los asintomáticos a Tenerife, ya que la OMS y la Comisión Europea habían señalado que era el puerto cercano "más seguro".

Esta decisión también fue comunicada a Clavijo por WhatsApp.

El propio presidente canario lamentó no haber sido tenido en cuenta, pese a que su Gobierno, como afectado, "algo tendrá que decir al respecto".

En el Gobierno recuerdan que Cabo Verde, un pequeño archipiélago que fue colonia portuguesa, ocupa el puesto 135 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU y que países vecinos como Mauritania, Senegal o Guinea-Bisáu alegaron no contar con medios humanos y técnicos suficientes.

Por ejemplo, citan las Unidades de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN), que son habitaciones hospitalarias destinadas a confinar a pacientes con enfermedades altamente infecciosas. La más cercana al barco se encuentra en el Hospital Nueva Candelaria, en Tenerife, a tres días de navegación.

En la península existen otras 15 habitaciones de este tipo, pero supondría una travesía de seis días. Por su parte, dirigirse a Países Bajos, dado que el barco tiene bandera holandesa, requeriría entre nueve y diez días.

En el Gobierno presumen de "colaboración institucional" y niegan, como afirma Clavijo, que se le haya ocultado información.

Incluso sostienen que el primero en mencionar públicamente Tenerife como puerto final fue el propio presidente canario, en la ronda de entrevistas que concedió ese lunes.

Hasta ese momento, defienden en el Gobierno, se había evitado confirmar esa opción para mantener la máxima discreción. Incluso restan importancia a las críticas y lo enmarcan en la campaña electoral que se avecina en 2027 en Canarias.

"No podíamos negarnos"

El Gobierno sostiene que España no podía negarse a la petición de la OMS, ya que las consecuencias de rechazar una petición de un organismo internacional podrían haber sido más graves.

Aunque Cabo Verde, como los países vecinos o Marruecos —que este miércoles rechazó una escala de uno de los aviones que transportaba a un enfermo evacuado del barco— son miembros de la Organización Mundial de la Salud.

El Ejecutivo ultima el protocolo que se desplegará este sábado en Granadilla de Abona, donde Sanidad Exterior atenderá a los pasajeros que desembarquen para comprobar si necesitan atención inmediata.

Una vez evaluados, serán trasladados al aeropuerto de Tenerife, desde donde partirán 23 vuelos medicalizados o militares hacia sus países de origen.

El coste será asumido en un 75% por la Unión Europea y el 25% restante por los países receptores.

La UAAN del Hospital Nueva Candelaria solo se utilizará si algún pasajero se contagia durante el trayecto de tres días desde Cabo Verde a Canarias y presenta síntomas graves a su llegada.

Durante estos días, el Ejecutivo canario ha insistido en que dicha unidad estaba ocupada, argumento que utilizó para oponerse a que el médico del barco, gravemente enfermo, fuese hospitalizado en el archipiélago. Finalmente, se optó por trasladarlo a Ámsterdam, donde se encuentra estabilizado.