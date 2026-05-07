Mónica García corrige a Robles sobre la cuarentena: "Tengo los recursos legales para proteger a la población" del hantavirus

La ministra de Sanidad, Mónica García, en Moncloa tras la reunión por la crisis del hantavirus. Javier Lizón

Las claves

Las claves Generado con IA Mónica García afirma que Sanidad dispone de recursos legales suficientes para imponer la cuarentena a los pasajeros del crucero afectado por hantavirus si no cumplen los protocolos. Existen versiones contradictorias entre Sanidad y Defensa sobre si la cuarentena para los 14 españoles será obligatoria o voluntaria. A los pasajeros se les hará una evaluación y pruebas PCR a su llegada a Madrid, y se determinará el tiempo de cuarentena junto a expertos internacionales. La ministra destaca la coordinación con Canarias y subraya que Tenerife era el primer puerto seguro para abordar el brote, resaltando la confianza internacional en el sistema sanitario español.

El Gobierno sigue sin resolver la incertidumbre sobre qué va a pasar con los 14 españoles que van a bordo del crucero de lujo en el que se ha desatado el brote de hantavirus una vez lleguen a Madrid desde Tenerife y sean ingresados en Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para controlar su evolución.

Desde los ministerios de Sanidad y Defensa se han trasladado versiones contradictorias en las últimas horas sobre la obligatoriedad o voluntariedad del confinamiento al que deben someterse estas personas para evitar la propagación de la enfermedad. Y Mónica García tampoco ha arrojado demasiada luz al respecto este jueves por la mañana.

En una entrevista en la Cadena SER, la ministra de Sanidad no ha ofrecido una respuesta clara y directa a la pregunta -y dos repreguntas posteriores- de si la cuarentena va a ser obligatoria o voluntaria, como expresó ayer Margarita Robles.

García se ha limitado a "apelar al sentido común y a la responsabilidad" de los 14 pasajeros españoles del MV Hondius, aunque ha dejado entrever que si no cumplen con los protocolos se les impondrá un confinamiento forzado: "Tenemos los instrumentos legales suficientes para adoptar medidas para protegerlos a ellos y a sus familias y a la población".

La ministra de Defensa había avanzado que los afectados por el brote tienen que dar su aprobación para someterse a la cuarentena en el Gómez Ulla: "Puesto que es una medida privativa de libertad y que exige estar durante el tiempo de la cuarentena privado de libertad en una habitación, hay que dar un consentimiento para ello".

Día cero del contacto

Aunque el Gómez Ulla, dotado con unidades especiales de aislamiento para abordar este tipo de crisis, sea un hospital del Ministerio de Defensa, la gestión de la salud pública es una de las materias en las que Sanidad tiene la competencia total, por lo que la decisión final recaerá en esta cartera.

García ha detallado que a los españoles, que de momento no presentan ningún tipo de síntoma compatible con el hantavirus, se les va a hacer una evaluación cuando aterricen a Madrid: "Tendremos que ir evaluándolos día a día, les haremos pruebas PCR y estaremos siguiendo su evolución junto a expertos internacionales para cuál es el tiempo de esa cuarentena".

El plan de Canarias ante el crucero de hantavirus: llegará a un puerto aislado y habrá una unidad de élite para infectados. |

En este sentido, ha explicado que una de las prioridades es determinar el día cero del contacto con alguna de las personas contagiadas, si es que lo hubo. García ha insistido en que existen "medidas especiales en materia de salud pública" pero se ha mostrado convencida de que todos "van a querer estar vigilados y controlados por el cuidado de su propia salud y de la salud pública".

La ministra ha prometido que se va a ir ofreciendo información "minuto a minuto" a medida que se vayan elaborando con la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades los protocolos sobre los días de cuarentena.

También ha reiterado en la versión de la coordinación con Canarias, pese a las críticas del presidente Fernando Clavijo, con quien se reunirá esta mañana. García ha subrayado de nuevo que Tenerife era el "primer puerto seguro" y que el crucero "tenía que parar ahí porque tenemos todas las herramientas de las que no disponen en Cabo Verde para hacer el análisis epidemiológico y que no haya transmisión de este virus".

"Orgullo de país porque las organizaciones internacionales confían en nuestro sistema sanitario", ha zanjado.