Así será la primera visita de un Papa al Congreso: hablará como jefe de Estado, saludará a Feijóo e irán los presidentes de CCAA

La visita del Papa a España incluirá actos en Madrid, Barcelona y Canarias del 6 al 12 de junio.

La Presidencia del Congreso invitará a los presidentes autonómicos y se espera la asistencia de todos los grupos parlamentarios, incluido Vox.

León XIV intervendrá como jefe de Estado y saludará a las principales autoridades, incluido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

El Papa León XIV será el primer pontífice en hablar ante el Congreso de los Diputados en una sesión solemne el 8 de junio.

León XIV se convertirá en el primer Papa en hablar en el Congreso de los Diputados. Será en una sesión solemne de las Cortes Generales el lunes 8 de junio, ante los parlamentarios de ambas cámaras.

Robert Francis Prevost lo hará en calidad de jefe de Estado, un privilegio que se ha concedido a unos pocos mandatarios como Volodímir Zelenski, poco después de la invasión de Ucrania y de forma telemática, o el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2009.

Aunque en esta ocasión, la Presidencia del Congreso está tratando de adaptar y ampliar el protocolo para recibir a un líder espiritual y moral, más que político, y que genera mucha expectación en un país de mayoría católica.

De ahí que Francina Armengol vaya a cursar invitaciones a los presidentes autonómicos para que, si lo desean, puedan acudir, aunque tendrán que ver el discurso desde la tribuna de invitados.

León XIV llegará a la Carrera de San Jerónimo, aunque no está previsto que lo haga en Papamóvil. Lo hará en otro tipo de vehículo más institucional.

Una vez en el patio de la Cámara Baja, comenzará un saludo protocolario a las principales autoridades del Estado: Armengol, presidenta de la Cámara Baja; el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Tras este saludo, León XIV entrará en el Palacio. En el Salón de los Pasos Perdidos está previsto que, además de saludar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también estreche la mano del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pese a que el protocolo en otras ocasiones no lo incluye.

Después, subirá a la tribuna del Congreso. Abrirá la sesión solemne Armengol, quien glosará su figura y le agradecerá su presencia en un discurso breve.

A continuación, intervendrá León XIV con un discurso extenso, aunque está previsto que la duración del pleno solemne, entre ambos discursos, no supere la hora.

Todos los partidos

En la Presidencia del Congreso ya conocen las líneas generales de la intervención del Pontífice, aunque no tienen el texto de forma íntegra, y sí guardan con celo su contenido, ya que aseguran que corresponde al Vaticano desvelar los temas que abordará.

En principio, asistirán todos los partidos. No sucederá como en la última sesión solemne, el 17 de febrero de 2026, para celebrar que la Constitución de 1978 es la más longeva de la historia.

En aquel día, partidos como Junts, Bildu, ERC y BNG plantaron a los Reyes, que presidieron la sesión solemne. Lo mismo sucedió en 2023, cuando Leonor de Borbón juró la Constitución, en la que, además de todos estos partidos, también faltó el PNV.

Ahora, está previsto que asistan representantes de todos los grupos políticos, incluido Vox.

Los representantes de la formación de Santiago Abascal asistirán pese a las críticas a los obispos por respaldar la regularización de inmigrantes sin papeles impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. También en un momento en el que las relaciones entre el Vaticano y Donald Trump atraviesan una grave crisis, que comenzó con las críticas del Papa a la guerra en Irán.

De nada ha servido que Prevost sea el primer Sumo Pontífice nacido en Estados Unidos. Trump ha llegado a hacer fotomontajes como si él fuera el Papa o el mismo Jesucristo, lo que ha acabado de irritar a los católicos.

De hecho, este jueves está previsto que León XIV prevé recibir en audiencia al secretario de Estado, Marco Rubio, para limar asperezas con Washington.

La visita de Prevost a España se sigue ultimando en varios frentes. Este lunes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se reunió con el nuncio apostólico, Piero Pioppo, en La Moncloa. El objetivo: perfilar los últimos detalles de este viaje apostólico que, del 6 al 12 de junio, le llevará a Madrid, a Barcelona y que finalizará en Canarias.