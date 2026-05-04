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García Ortiz cree que la Sala del TS que le condenó concentra demasiado "poder" y dice que su sentencia es "una muerte civil"
El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha sugerido en una entrevista que la Sala Segunda del Supremo que le condenó a dos años de inhabilitación, por filtrar información confidencial de la pareja de Ayuso, concentra demasiado "poder".
Y ha comparado su sentencia con la "muerte civil" que se dictaba en Roma, ha dicho, a la espera de que el Tribunal Constitucional revise el recurso que presentó para anularla.
"El poder de la Sala Segunda es muy importante", ha afirmado en una entrevista con Jordi Évole en La Sexta, "tiene casi el control de los poderes del Estado, incluida la propia Presidencia del CGPJ". Algo que considera un "desequilibrio".
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Sánchez lleva su defensa de más control de las redes sociales a la cumbre que reúne a toda Europa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevará este lunes su defensa de que haya un mayor control de las redes sociales a la cumbre que celebra en Armenia la Comunidad Política Europea, un foro que reúne a los Veintisiete y a la mayoría del resto de países europeos que no forman parte del club comunitario.
Una incidencia técnica en el avión oficial en el que se desplazaba este domingo el presidente del Gobierno a Armenia le obligó a hacer un aterrizaje en la capital de Turquía, Ankara, donde ha pasado la noche hasta reanudar el viaje.