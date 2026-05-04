El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha sugerido en una entrevista que la Sala Segunda del Supremo que le condenó a dos años de inhabilitación, por filtrar información confidencial de la pareja de Ayuso, concentra demasiado "poder".

Y ha comparado su sentencia con la "muerte civil" que se dictaba en Roma, ha dicho, a la espera de que el Tribunal Constitucional revise el recurso que presentó para anularla.

Álvaro García Ortiz conversa con Jordi Évole. La Sexta

"El poder de la Sala Segunda es muy importante", ha afirmado en una entrevista con Jordi Évole en La Sexta, "tiene casi el control de los poderes del Estado, incluida la propia Presidencia del CGPJ". Algo que considera un "desequilibrio".