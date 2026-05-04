Temor diplomático a que Trump ajuste cuentas con Sánchez vía Ceuta y Melilla tras el 'primer aviso' en el Capitolio

La Cámara advierte sobre consecuencias para aliados que no aumenten su gasto militar o no cooperen plenamente con EE.UU., citando ejemplos de sanciones a Alemania e Italia.

El informe del Congreso también reprocha a España su relación con el programa de médicos cubanos y la insta a alinearse con la política latinoamericana de Washington.

Un proyecto de ley en el Capitolio define a Ceuta y Melilla como "ciudades administradas por España en territorio marroquí" y anima a negociar su estatus.

España ya está bajo advertencia en Washington. Y lo está su propia soberanía de Ceuta y Melilla, porque Donald Trump ya parece haber señalado a Marruecos como su aliado preferido en la puerta del Mediterráneo. Lo ha hecho a través de un proyecto de ley de Presupuestos y por tercera persona.

La primera señal ha llegado por escrito desde el Capitolio, en un documento firmado por Mario Díaz-Balart, mano derecha de Marco Rubio, su secretario de Estado, en la Cámara de Representantes. El documento, sobre el papel, solo fija números y partidas.

El proyecto de presupuestos del Departamento de Estado para 2027 incluye un párrafo inédito en el que la Cámara de Representantes define Ceuta y Melilla como "ciudades administradas por España" situadas "en territorio marroquí" y anima a Washington a fomentar "el compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro estatus" de ambas urbes.

Fuentes diplomáticas españolas admiten que lo veían venir. "Sólo había que esperar, la conducta de Sánchez ha sido de búsqueda del enfrentamiento desde el primer día con Trump", resume un veterano interlocutor, que interpreta el texto como "un primer aviso desde el Capitolio".

El informe, redactado por el congresista republicano Díaz‑Balart, aliado directo del secretario de Estado Rubio y ambos de origen cubano, cristaliza en papel una idea que el propio congresista ya deslizó en una entrevista con este periódico: "Si Ceuta y Melilla son parte de España o deben ser parte de Marruecos son temas que siempre están abiertos y se resuelven a través de alianzas y de amistad". Ahora, el debate se incrusta, sorprendentemente, en una ley de presupuestos y convierte a las dos ciudades en instrumento de presión diplomática.

Marruecos, "aliado histórico"

Porque el mismo apartado del texto consagra a Marruecos como socio privilegiado de Estados Unidos. El Comité "remarca la histórica alianza" entre ambos países, "formalizada en 1786 por el Tratado de Paz y Amistad marroquí‑estadounidense". Las menciones para España en el documento son, por el contrario, en un tono abiertamente crítico.

Ese reconocimiento a Rabat va acompañado de dinero. El proyecto ordena "no menos de 20 millones de dólares" para Rabat en el programa de National Security Investment Programs y otros 20 millones en financiación militar extranjera, "en apoyo de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos".

En la lectura de los diplomáticos consultados, la ecuación es clara. Mientras se cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla, se apuntala a Marruecos como aliado histórico y se refuerza su papel en la arquitectura de seguridad de Washington en el norte de África y en la puerta de entrada al Mediterráneo… precisamente, la razón por la que el uso de las bases de Rota y Morón han interesado históricamente a Washington.

España, señalada

El mismo informe incorpora un apartado específico sobre "burden sharing" (cargas compartidas) que apunta directamente a España. La Cámara ordena al secretario de Estado evaluar de forma continua el grado en que los aliados europeos cumplen sus compromisos de defensa y "calibrar" la ayuda estadounidense en función de esos esfuerzos.

En ese contexto, el Comité "está preocupado" porque España no se haya sumado al compromiso de otros socios europeos de elevar el gasto militar al 5% del PIB, con un 3,5% dedicado a capacidades militares centrales, y "urge al Gobierno de España" a cumplir esos objetivos, actualizados En la cumbre de la OTAN en La Haya, en 2025.

Y va más lejos: "Condena la decisión del Gobierno de España de negar el uso de bases aliadas para operaciones relacionadas con Irán y de cerrar su espacio aéreo a vuelos militares de Estados Unidos vinculados a esas operaciones".

El reproche al Gobierno de Sánchez en este texto oficial del Capitolio, que destapó El Confidencial, llega después de que el propio Díaz-Balart anunciara esta posición sobre las ciudades autónomas españolas en el norte de África, hace unas semanas, en una entrevista con EL ESPAÑOL. La negativa de Moncloa a facilitar Rota y Morón para la respuesta de EEUU e Israel al ataque iraní, un mes antes, se recoge explícitamente en un texto legal que, en teoría, solo debía ordenar partidas de ayuda exterior. En palabras de un embajador europeo destinado en Bruselas, "esto sólo ha empezado, me temo".

"Esclavitud" de médicos cubanos

De hecho, el Comité del Congreso estadounidense también afea a España su relación con el programa de médicos cubanos. En una sección dedicada a la "esclavitud moderna" de estos profesionales, menciona expresamente la explotación de doctores de la isla en países como México, Qatar, Sudáfrica, España, Venezuela y Vietnam, y pide al secretario de Estado restringir visados a quienes se beneficien de ese esquema.

El informe refuerza, además, la presión sobre gobiernos europeos para que "alineen su política latinoamericana" con la de Washington.

"El Comité llama a los socios europeos que reclaman apoyo para Ucrania a que se pronuncien también en defensa de la libertad y la democracia en el hemisferio occidental, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua", afirma el texto.

Demostrando el empeño de Trump en que su próximo objetivo geopolítico es Cuba, la Cámara multiplica por más de dos la petición de la Casa Blanca para "actividades de comunicación internacional", hasta 575 millones de dólares, con 35 millones reservados para la Oficina de Radiodifusión hacia Cuba. También hace menciones expresas a la importancia de emitir en entornos informativos "contestados" como Irán, Corea del Norte, Rusia, China y la propia Cuba. Es otra pista de por dónde quiere Trump desplegar su batalla ideológica.

Castigo a Alemania y aviso a Italia

El temor diplomático en España no se entiende sin mirar el ejemplo de Alemania. Trump ya ha anunciado la retirada de 5.000 soldados del país, ha firmado las órdenes para iniciar el repliegue y ha convertido a Berlín en ejemplo de lo que les espera a los aliados que no se plieguen a sus deseos, no alcancen los nuevos umbrales de gasto militar… o ambas cosas, como Madrid.

El canciller Friedrich Merz ha intentado contener la sangría instando a Europa a "asumir su responsabilidad en la defensa de la OTAN" y reivindicando una Alianza "fuerte y fiable frente a las nuevas amenazas", pero la Casa Blanca ha respondido que el esfuerzo alemán llega tarde.

La Italia de Giorgia Meloni, aliada ideológica de Trump pero que comparte con España un bajo nivel de gasto y una posición más matizada sobre Irán, figura ya en los discursos del presidente estadounidense como un país al que "le parece bien que Irán tenga armas nucleares", una frase que ha extendido también a España en un reciente mitin.

En privado, diplomáticos europeos advierten de que el patrón se repite. Primero llegan las quejas públicas por el gasto y la falta de alineamiento, luego el castigo tangible: retirada de tropas, condicionamiento de ayudas, amenaza o imposición de aranceles y uso de los foros multilaterales como palanca.

Israel y la ONU

Como ejemplo de otro aliado estrecho, y al que la España de Sánchez también ataca, el informe consolida a Israel como aliado preferente. La Cámara garantiza los 3.300 millones de dólares el año que viene en ayuda militar bajo el Memorando de Entendimiento bilateral y coloca la "firmeza" del apoyo a Israel en el centro de la narrativa del proyecto.

Al mismo tiempo, somete a la ONU y a sus agencias a un escrutinio sin precedentes. El texto refuerza la prohibición de fondos para la OMS y UNRWA, acusa a Naciones Unidas de "falta de transparencia fiscal", tolerancia con el abuso sexual, ausencia de protección a denunciantes y "sesgo antiisraelí" que alimenta "narrativas históricamente antisemitas", y deja claro que cualquier contribución futura deberá supeditarse a reformas profundas.

Para España, que ha defendido la financiación de la ONU y de la UNRWA, y ha sido más que crítica con la ofensiva israelí que ha llegado a calificar de "genocidio", este giro supone otro foco de fricción estructural con Washington. La Casa Blanca define a sus aliados a partir de parámetros como "enfrentarse a adversarios extranjeros", cooperar en migración y compartir la carga de defensa; quien no marque todas esas casillas empieza a quedar fuera del círculo de confianza.

ZP y el largo invierno

En Madrid, diplomáticos con experiencia recuerdan otro ciclo de enfriamiento con EEUU. La decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de retirar las tropas de Irak y el gesto de no levantarse ante la bandera estadounidense en el desfile del 12 de Octubre de 2003 "tardaron años en cicatrizar" y costó un intenso trabajo político y militar reconstruir la confianza.

"Lo peor es que revertir esto nos llevará tiempo y trabajo", resume un embajador consultado por este diario. "Porque esta reacción va más allá de Trump", añade, en referencia a la sintonía entre el presidente y la mayoría bipartidista en la defensa patriótica… y de la Cámara en el diseño de este presupuesto.

El Ministerio de Exteriores español se aferra, de momento, a una respuesta de mínimos. "La españolidad de Ceuta y Melilla está fuera de toda duda y reconocida internacionalmente", subraya la única reacción oficial recabada por EL ESPAÑOL tras conocerse el texto del Capitolio.