La embajadora en funciones de Israel lamenta el "resurgir" del antisemitismo: "El primer reto ante un problema es admitirlo"

Dana Erlich, embajadora en funciones de Israel, recibida por Wenceslao Bunge, embajador de Argentina, este lunes en Madrid. ADP

Las claves

Las claves Generado con IA La embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, alerta del resurgir del antisemitismo y destaca la importancia de admitir el problema para combatirlo. Durante el traspaso de la presidencia de la IHRA de Israel a Argentina, se subrayó el aumento exponencial de incidentes antisemitas en España, especialmente tras el 7 de octubre de 2023. La presidencia argentina de la IHRA se centrará en la educación sobre el Holocausto, la memoria del pueblo romaní y la lucha contra el antisemitismo actual. En 2024 se registraron 193 incidentes antisemitas en España, el mayor número de la historia reciente, con un incremento del 567% respecto a 2022.

"El primer desafío es admitir que existe un problema". Dana Erlich, embajadora en funciones de Israel en España, no se permite paños calientes al hablar del antisemitismo. Relató que, después de varios meses en España, escucha con frecuencia que "en España no hay antisemitismo". Aunque enseguida llegan los "peros" que dibujan una realidad incómoda: "La estrella de David, mejor esconderla… la bandera, mejor no sacarla…".

Erlich participó este lunes, en la Embajada de Argentina, un acto por el traspaso de la presidencia de la IHRA, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, del Estado de Israel a la República Argentina.

La diplomática describió cómo a los seguidores de Maccabi o Hapoel –que jugó hace pocos días ante el Real Madrid en la Euroliga de baloncesto– se les dice "mejor que no vengan a los partidos". Y cómo a algunos académicos israelíes se les aconseja no decir de dónde vienen. "Es decir, quizá mejor escondernos... pero cuando un problema hay que admitirlo y definirlo", remató.

La diplomática subrayó que "el antisemitismo resurge de nuevo" y que ésa era una buena razón para celebrar el acto de este lunes en la Embajada de Argentina en Madrid.

Erlich agradeció a Buenos Aires "su liderazgo y compromiso contra el antisemitismo, en la lucha por no tenernos que esconder". Y con lenguaje profesional –es decir, diplomático–, lamentó la sensación de abandono en España.

"La conciencia de que no estamos solos es importante", insistió. "Porque ésta no debe ser una pelea de los judíos, sino de toda la sociedad", dijo, apelando a partidos, instituciones y opinión pública.

Erlich no se quedó en la denuncia, sino que reclamó una respuesta sostenida: "Necesitamos esperanza, porque ésta no es una lucha propia de Israel, es una lucha junto a nuestros amigos y socios". Y concluyó marcando la hoja de ruta: "Seguiremos trabajando, porque la educación es lo más importante en este asunto".

El relevo en la IHRA se representó en Madrid en plena ola creciente de incidentes antisemitas en Europa y en España. Se reunían, además, dos de los representantes diplomáticos cuyos países mantienen relaciones más tensas con el Gobierno de España y han sufrido crisis diplomáticas de profundo calado.

El acto lo había abierto el embajador argentino, Wenceslao Bunge, visiblemente orgulloso de que su país se convierta en el primero de América Latina y el primero fuera de Europa en asumir la presidencia de la IHRA.

Recordó que el presidente Javier Milei lo hace "con el compromiso de darle el mayor apoyo político". Bunge explicó que Buenos Aires quiere “expandir las fronteras” de la IHRA a más países de Sudamérica.

Y detalló que la presidencia argentina se apoyará en tres pilares: educación sobre el Holocausto, memoria del pueblo romaní y lucha contra el antisemitismo actual.

El embajador desgranó ese trípode: formación "rigurosa" para la juventud y para las nuevas generaciones de docentes sobre la Shoá; mejor estudio, reconocimiento y visibilidad del genocidio romaní; y combate del antisemitismo "en sus formas más violentas y también en las más sutiles".

Una batalla que definió como "clave contra el negacionismo, la distorsión y la banalización".

Durante el acto también intervinieron varias voces de referencia en el ámbito judío e institucional español. José Thovar, director del Centro Sefarad, aportó la perspectiva de diálogo cultural y diplomacia pública.

Carolina Aisen, directora ejecutiva de la Federación de Comunidades Judías de España, puso el foco en la responsabilidad del Estado. Recordó que la Estrategia contra el Antisemitismo, presentada en enero de 2023, “sigue sin desarrollarse” más allá del papel.

El cierre corrió a cargo de David Benatar, doctorando en Ciencias Sociales e investigador en Vida Judía. Clausuró con un lamento que resume el clima: "Mi orgullo no tendría por qué ser un acto de resistencia".

Antisemitismo en España: +567%

Las intervenciones se produjeron con un telón de fondo inquietante: el crecimiento sostenido de actos e incidentes antisemitas en España desde 2018. Los informes de las comunidades judías y los datos oficiales de delitos de odio coinciden en un salto exponencial desde el 7 de octubre de 2023.

Por un lado, los registros del Ministerio del Interior muestran, año tras año, un goteo de delitos de odio de carácter antisemita que hasta 2022 se mantenía en cifras bajas pero constantes. Desde el salvaje atentado de Hamás en el sur de Israel, en el que los terroristas torturaron y asesinaron a más de 1.200 personas y secuestraron a otras 240, esa curva se ha disparado, en consonancia con la guerra en Gaza.

Por otro, el Observatorio de Antisemitismo, ligado a la Federación de Comunidades Judías, no sólo contabiliza delitos, sino también amenazas, insultos, pintadas, boicots y campañas de odio en redes. Sus series indican que los incidentes se han multiplicado con la polarización en torno al conflicto.

Según el Observatorio, en el último año con cifras cerradas, el de 2024, se registraron 193 incidentes antisemitas, "el mayor número registrado en la historia moderna de España", con un incremento del 321% respecto a 2023 y del 567% respecto a 2022.

Los meses con más incidentes de 2024 fueron octubre (25) y noviembre (30), coincidiendo con el aniversario del 7‑O y el clima de protesta por Gaza, con episodios en todos los sectores (político, educativo, cultural, mediático, deportivo, redes, etc.).

Y es que desde el inicio de la respuesta bélica por parte del Ejército israelí para acabar con Hamás en Gaza, la confluencia de ambos termómetros ofrece una imagen nítida. Tanto el número de hechos que llegan a las Fuerzas de Seguridad como el de episodios que no alcanzan ese umbral penal, pero que condicionan la vida cotidiana de los judíos españoles, se ha desatado en nuestro país.

Los meses posteriores al 7‑O concentran los picos más altos, con manifestaciones, mensajes radicalizados y un fuerte componente de redes sociales. Ese clima exterior se traduce, según los testimonios del acto, en autocensura interior: medallas ocultas, banderas guardadas, identidades silenciadas.

De ahí que la embajadora Erlich insistiera en que "la conciencia de que no estamos solos es importante". Y que agradeciera expresamente a Argentina haber dado refugio a su propia familia, superviviente del Holocausto.

El relevo al frente de la IHRA, con Argentina al timón y con Israel cediendo el testigo, pretende aportar herramientas para que el "resurgir" del antisemitismo no se normalice. Y para que, como subrayó Benatar, el orgullo de ser quien se es "no tenga por qué ser un acto de resistencia".