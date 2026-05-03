El padre de Alvise Pérez rompe su silencio ante las elecciones autonómicas: "Mi hijo debería estar en la cárcel"

El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, Luis 'Alvise' Pérez, interviene durante la manifestación de policías nacionales. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El padre de Alvise Pérez, Javier Pérez Parralo, ha declarado que su hijo "debería estar en la cárcel" y ha criticado públicamente su trayectoria política. Según su padre, la carrera política de Alvise no es una lucha contra la corrupción, sino que estaría vinculada a una red de intereses económicos y judiciales. Pérez Parralo reveló que lleva más de dieciséis años sin contacto con su hijo y que no supo que era Alvise hasta 2023. El padre describe a Alvise como una persona "sin ideología propia" y afirma que su evolución política responde a intereses externos.

El entorno más íntimo de Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó La Fiesta, se ha pronunciado en su contra.

Su padre, Javier Pérez Parralo, ha asegurado en la tertulia Ruedo Andaluz que su hijo "debería estar en la cárcel"..

Según el relato del padre, la trayectoria política de su hijo no es una cruzada altruista contra la corrupción, sino que estaría vinculada a una compleja red de intereses económicos y judiciales.

Pérez Parralo sitúa el origen de esta trama en las denuncias interpuestas contra un notario de Sevilla. Según su versión, lo que comenzó como un litigio profesional o personal ha terminado convirtiéndose, bajo la gestión de su hijo, en una herramienta de agitación que desvirtúa la realidad.

El padre de Alvise ha asegurado que lleva más de dieciséis años sin tener una relación directa con su hijo.

El distanciamiento entre ambos es tan profundo que, según su testimonio, no mantienen contacto desde el año 2010.

De hecho, el empresario confesó que no fue capaz de identificar que "el tal Alvise" era en realidad su hijo hasta 2023, momento en el que una de sus hijas le alertó al reconocerlo en televisión.

En ese contexto, Pérez Parralo ha descrito al eurodiputado como una persona “sin ideología propia”. A su juicio, la evolución política de su hijo no respondería a una convicción personal, sino a intereses externos que habrían marcado su recorrido público y su posición en el espacio político de la derecha.