Iván Redondo destapa el búnker de Moncloa: quirófano, cuartos para el Rey y el presidente, gimnasio y comida para meses

Las claves

Las claves Generado con IA Iván Redondo revela detalles inéditos sobre el búnker de la Moncloa, incluyendo un quirófano, gimnasio, dormitorios especiales y almacenes de comida para situaciones de emergencia. El búnker, ubicado en la sede del Departamento de Seguridad Nacional, puede albergar hasta 100 personas y está preparado para estados de excepción o alarma. Redondo cuenta que le fue detectada una cardiopatía en el búnker, donde fue intervenido quirúrgicamente en el quirófano del propio recinto. El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez desvela que rechazó ser ministro tras su operación, priorizando su salud y lealtad al presidente.

El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez Iván Redondo desvela detalles inéditos sobre el búnker del palacio de la Moncloa, en su libro El manual, que la próxima semana aterriza en las librerías.

El búnker se encuentra en la sede del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), un edificio de tres plantas con sótanos, ubicado dentro del recinto de la Moncloa.

Según explica, cuenta con un quirófano, gimnasio, camarotes para albergar a hasta 100 personas y dos dormitorios especiales con despacho reservados para el Rey y el presidente del Gobierno, para que puedan alojarse allí y desarrollar su trabajo en situaciones de amenaza para la seguridad nacional.

"El nombre no es figurado, es un búnker de verdad", explica Redondo en un anticipo de su libro, que publica este domingo La Vanguardia, "se construyó como refugio ante posibles estados de excepción o de alarma y, por ello, está equipado también con un almacén de alimentos para sobrevivir en caso de que haya que confinarse durante un largo período de tiempo".

Redondo, quien se refiere a sí mismo en el libro en tercera persona como "el director" [del gabinete de Presidencia], relata su experiencia personal: para utilizar el gimnasio del búnker es preciso superar un pequeño reconocimiento médico.

Y fue en una de estas pruebas en las que el equipo médico de la Moncloa le detectó una cardiopatía congénita, conocida comúnmente como "un agujero en el corazón", por la que tuvo que ser intervenido.

Iván Redondo también habla sobre su relación personal con Pedro Sánchez: "El jefe de gabinete debe ser la almohada del presidente, su escudero y la persona de mayor confianza", explica, "es una relación basada en la profesionalidad, la honestidad y la jerarquía, nunca en el amiguismo, el partidismo o la pleitesía".

El asesor relata en tercera persona el momento en el que fue intervenido de su afección del corazón, en el quirófano situado en un sótano del búnker.

"Y ahí ven al Director camino del quirófano. Está bajando de la planta al sótano en un gran ascensor y lleva en el brazo una vía preparada para la anestesia", escribe Redondo, "cuando entre en el quirófano el inspector jefe de su equipo de seguridad permanecerá inquieto en una sala anexa viendo a través de la puerta todo lo que los cirujanos hagan durante el tiempo que dure la intervención".

Rechazó ser ministro

Pese a la lejanía del relato en tercera persona, no evita los detalles personales. Tras administrarle la anestesia, se sumió en un sopor en el que recordó su "primera victoria electoral en Extremadura", como asesor del candidato del PP José Antonio Monago, y "el día de su boda en la iglesia en lo alto de Hondarribia junto a su familia y amigos".

En una entrevista con Susana Griso en Espejo Público, Iván Redondo aseguró el martes que Pedro Sánchez quería hacerle ministro, pero que rechazó la oferta porque necesitaba "parar" y asumir "otras prioridades", tras su operación cardiaca.

"Hay que saber ganar, perder y parar. Y a mí me operaron del corazón", explicó en Antena 3.

Nunca hasta ahora había desvelado esta oferta, argumentó, por respeto al presidente Pedro Sánchez: "Opté por la lealtad, la estabilidad y el silencio. Él fue muy generoso conmigo".

Ahora rompe ese "silencio", pero no la "lealtad" al presidente.