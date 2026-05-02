El 'altercado' del 'EsPanis' entre Begoña y Vito Quiles: Feijóo pide que se aclare quién tuvo una "actitud violenta"

Quiles esperó en la barra del restaurante hasta que Begoña Gómez salió a la terraza a hacer la sobremesa con su "amiga de toda la vida" y su coordinadora de cátedra. Luego, tuvo que escapar saltando para continuar con su interrogatorio.

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo pide esclarecer lo sucedido en un bar de Torrelodones entre Begoña Gómez y el periodista Vito Quiles. Una acompañante de Begoña Gómez increpó y agarró por el cuello a Vito Quiles tras una interpelación sobre presuntos delitos. Begoña Gómez denunció a Vito Quiles por supuesta agresión, acoso e intimidación tras el altercado. Feijóo subraya que la Justicia debe aclarar quién tuvo una actitud violenta durante el incidente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se "esclarezca" lo sucedido el jueves en un bar de Torrelodones (Madrid), cuando el periodista Vito Quiles interpeló a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, sobre los cuatro presuntos delitos que le imputa el juez Juan Carlos Peinado.

En el vídeo difundido en las redes sociales, una de las acompañantes de Begoña Gómez increpa y agarra por el cuello a Vito Quiles, ya en la calle, mientras la mujer del presidente del Gobierno logra abandonar el lugar en un vehículo.

Pero no ha trascendido lo ocurrido en el interior del establecimiento, donde hay varias cámaras de videovigilancia.

La Moncloa informó el viernes que Begoña Gómez ya ha interpuesto en Comisaría una denuncia contra Vito Quiles. Lo hizo utilizando los términos "agresión", "acoso" o intimidación".

"Hay que esclarecer los hechos, qué es lo que ha pasado, quiénes son los que aparentemente han tenido algún tipo de actitud violenta, eso es lo importante", ha indicado este sábado Feijóo a preguntas de los periodistas, antes de participar en el acto institucional del Dos de Mayo en Madrid.

El líder del PP ha afirmado que no cree que este tipo de actitudes "deban ser compartidas por la sociedad española".

Dado que los dos protagonistas se han denunciado mutuamente, Feijóo confía en que la Justicia esclarezca finalmente "qué es lo que ha pasado con exactitud entre el periodista y las personas que estaban con la mujer del presidente del Gobierno".

Feijóo ha recordado que cargos de su partido sufrieron en el pasado "actitudes similares".

Pero esto no significa, ha aclarado, que "yo estuviese de acuerdo con esas actitudes que sufrieron cargos de mi partido, en el entorno de sus domicilios o cuando salían simplemente a la calle, como para también aceptar o entender lo que puede ocurrir hacia cargos o hacia personas relacionadas con el Gobierno de España"