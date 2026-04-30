Vox apoya por primera vez una ley del aborto que incluya supuestos: "Estamos de acuerdo"

El programa electoral de Vox no hacía referencia explícita a recuperar la ley de supuestos de 1985, sino que prometía proteger la vida desde la concepción y derogar la normativa vigente.

Hasta ahora, Vox defendía la derogación total de la ley actual y la eliminación de cualquier referencia al aborto como derecho en el ordenamiento jurídico.

El diputado de Vox Joaquín Robles declaró en el Congreso que su grupo estaría "de acuerdo con una ley de supuestos", marcando un importante cambio respecto a su postura anterior.

Vox ha mostrado por primera vez su apoyo a una ley del aborto basada en supuestos, similar a la de 1985, que permitía el aborto en casos de violación, riesgo grave para la madre o malformaciones del feto.

Vox ha aclarado por primera vez qué modelo de ley del aborto defiende —o, al menos, con cuál estaría "de acuerdo"—, y no es la derogación total que lleva años proclamando.

En el Pleno del Congreso de este jueves el diputado de Vox por Murcia Joaquín Robles, portavoz en materia educativa, ha asegurado desde la tribuna que su grupo estaría "de acuerdo con una ley de supuestos".

La frase supone un giro importante en el partido de Santiago Abascal: por primera vez un dirigente de Vox verbaliza en sede parlamentaria que acepta el modelo previo a 2010, el de la ley de 1985, que despenalizaba el aborto en determinados supuestos.

En concreto, en los supuestos de violación, riesgo grave para la madre o malformaciones del feto.

Hasta ahora, la posición oficial del partido había sido otra: derogar la ley de plazos vigente y borrar del ordenamiento cualquier referencia al aborto como derecho.

"Las prácticas abortivas son más viejas que el hilo negro", ha afirmado Robles. "Lo que no puede ser es que el aborto sea considerado un método anticonceptivo y que ustedes —en referencia al PSOE— vengan con la demagogia de unir el aborto con el derecho a la salud".

"Estaremos de acuerdo con una ley de supuestos", ha dicho entonces.

Programa electoral de Vox

En su programa para las generales de 2023, el último con el que se ha presentado a unas elecciones, Vox prometía "derogar la actual ley del aborto" y "proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural", denunciando el "falso derecho al aborto" y comprometiéndose a blindar la objeción de conciencia de los sanitarios.

No aparecía en ese texto ninguna referencia a recuperar la ley de supuestos de 1985 como mal menor.

Precisamente este pasado fin de semana, en una entrevista con El Debate, Santiago Abascal fue preguntado expresamente si derogaría la ley del aborto de Irene Montero en caso de llegar al Gobierno.

La respuesta de Abascal fue genérica: "Vox va a hacer todo lo posible para defender el derecho a la vida y a analizar cuáles son las mejores fórmulas".

Esa misma ambigüedad se repitió unos meses antes en boca de Ainhoa García, portavoz nacional de Familia de Vox.

En una entrevista publicada por también por El Debate en octubre de 2025, el periodista le preguntó hasta tres veces qué modelo defendía su partido: ley de plazos como la actual, vuelta al sistema de supuestos o ilegalización.

García se limitó a repetir que Vox "defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural", que había que "cambiar culturalmente" el país y que revertir "40 años de políticas proabortistas" llevaría tiempo.

Pero rehusó explicar si su propuesta concreta pasaba por derogar, volver a los supuestos o mantener el esquema de plazos.